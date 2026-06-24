「2026 トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベスト ホテル」日本のホテル人気部門4位に「MIMARU東京 銀座EAST」が選出











■ 8年連続での評価‐会話が旅をあたたかくするホテル



「トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベスト ホテル」は、毎年1月から12月までの1年間に投稿された口コミや評価の質・量をもとに選出される、Tripadvisorの中でも特に権威あるアワードです。



MIMARUは2018年のブランド誕生以来、8年連続でランキングに選出されています。



MIMARUは“みんなで泊まる”をコンセプトに、東京・京都・大阪で29施設を展開しています。キッチンやダイニングを備えた広い客室はもちろん、39の国と地域から集まった多国籍スタッフが、まるで友人のようにゲストをお迎えします。「言葉の壁や文化の違いによる不安を解消し、日本での滞在が心から安心できるものになるように」。こうした“人への思い”が、8年連続という高い評価につながったと考えています。



