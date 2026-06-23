株式会社HALL OF FAME

adidas Originals SAMBA OG EXCLUSIVE MODEL FOR HOMEGAME

Every Side of You ── どんなシーンにも、どんなスタイルにも。

adidas Originalsを代表するアイコンモデル「SAMBA」より、adidas直営店およびHOMEGAME限定モデルが登場。

深みのあるネイビーのスエードアッパーにクラシックなガムソールを組み合わせ、洗練されたムードとタイムレスな魅力を表現した。

カジュアルなデニムスタイルから、スラックスを合わせたモダンな着こなしまでシームレスに対応し、シーンやスタイルを選ばず活躍。

日常のあらゆるシーンに寄り添い、足元からスタイリングを引き立てる一足に仕上がっている。

※本商品はHOMEGAME各店舗およびadidas直営店限定で展開

【抽選期間】

6月24日(水)12:00 ～ 6月25日(木)23:59

【通常販売開始日】

2026年6月26日(金)

●Product Name : adidas Originals SAMBA OG EXCLUSIVE MODEL FOR HOMEGAME

●Release Date : 2026年6月26日(金)

●Price : \15,950-(税込)

【オンラインサイト】

HOMEGAME

https://homegame-tokyo.com

【取り扱い店舗】

HOMEGAME PLUS TOKYO

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前４丁目２５－１ ライサ 1F-D

HOMEGAME YOKOHAMA

〒220-8577

神奈川県横浜市西区南幸2丁目15-13 横浜VIVRE 1F

HOMEGAME OSAKA

〒542-0085

大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-2-18

HOMEGAME PLUS OSAKA

〒542-0085

大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-8-4

HOMEGAME SHINJUKU

〒160-0022

東京都新宿区新宿三丁目22番11号 R・Sビル1階

adidas Originals SAMBA OG EXCLUSIVE MODEL FOR HOMEGAME Launch Party

adidas Originals SAMBA OG EXCLUSIVE MODEL FOR HOMEGAMEの発売を記念し、 HOMEGAME PLUS TOKYOにて Launch Partyを開催！

この日限りのスペシャルな夜を ぜひお見逃しなく。

HOMEGAME PLUS TOKYOにて是非お待ちしております。

-DJs-

YAYA子

HIGH SOUND

@HOMEGAME PLUS TOKYO

6/26(FRI) 19:00-21:00

adidas Originals【アディダス オリジナルス】

1949年にドイツで誕生した世界的スポーツブランド。 創業者アディ・ダスラーの理念に基づき、革新性と機能性を追求。 スポーツパフォーマンスからストリートまで幅広いアイテムを展開。 スリーストライプスを象徴とする、スポーツカルチャーを牽引するブランド。

HOMEGAME【ホームゲーム】

日本未発売のNEW ERA（ニューエラ）をはじめ、国内外より厳選されたレアなキャップを取り扱うコンセプトショップ。

東京、横浜、大阪に店舗を構え、最新トレンドをキャッチしつつ、定番のクラシックなアイテムまで幅広く展開するそのラインナップは圧巻。

スタッフや著名人の提案によるHIPHOPカルチャーを色濃く反映した別注モデル「HOMEGAME CUSTOM」を数多くリリースし話題を集めている。