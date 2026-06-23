「プロテイン×乳酸菌」の新たな価値を提案、「ザバス BIOPRO ヨーグルト味」

プロテインドリンク市場へ「プロテイン×乳酸菌」の新たな価値を提案！乳酸菌発酵でたんぱく質の吸収をサポート、おいしく手軽に摂取できる常温タイプで登場

「ザバス BIOPRO ヨーグルト味」

6月30日発売／全国

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、国内売上No.1のプロテインドリンクブランド※1「ザバス」より、プロテインドリンク市場へ「プロテインと乳酸菌を組み合わせた新たな価値」を提案する飲料「ザバス BIOPRO（ビオプロ）ヨーグルト味」を、2026年6月30日から全国で発売します。

①乳酸菌発酵の力で自然なやさしい酸味と甘味を持ち、

吸収されやすい「発酵プロテイン」を15ℊ/本配合

②運動後や日常シーンでもすっきり飲みやすい「ヨーグルト味」

③常温保存可能、キャップ付きで持ち運びに便利な日本初採用の新容器





「ザバス BIOPRO ヨーグルト味」（300ml） 希望小売価格：281円（税込）

「ザバス BIOPRO」は、「腸から理想のカラダづくりを考える」というコンセプトのもと、腸内ケアをしながらカラダづくりができることを実現した新シリーズとして、2026年3月に粉末タイプ「ザバス BIOPRO ホエイプロテイン 100 ヨーグルト風味」を発売しました。今回、同シリーズより、より手軽に幅広いシーンで摂取いただける飲料タイプ「ザバス BIOPRO ヨーグルト味」を発売します。

「ザバス BIOPRO ヨーグルト味」は、プロテインを乳酸菌で発酵させた「発酵プロテイン」を15g配合しています。「発酵プロテイン」は、乳酸菌で発酵させる「発酵吸収製法」により、たんぱく質の分子を分解、低分子にすることで、カラダに取り込まれやすくしたものです。また、発酵由来の自然でやさしい酸味と甘味を持ち、常温保存でもおいしい風味の実現に寄与しています。乳酸菌は、当社の乳酸菌の中から運動時にぴったりな爽やかな風味を生み出すものを選抜しました。高たんぱく※2でありながら、常温でもおいしく、運動後から日常シーンまですっきり飲みやすい「ヨーグルト味」に仕上げています。

また、日本初採用となるパッケージ容器はスリムでスタイリッシュな形状で、キャップ付きのため持ち運びにも便利です。パッケージデザインは「ザバス」ブランドとしての「本格感」「スポーツ感」「かっこよさ」を表現しています。「ザバス」ブランドで初めてとなる300mlの容量で、運動前後にゴクゴク飲むことができ、かつ多すぎない量のため、日常含め、幅広いシーンでお楽しみいただけます。

本商品の発売を通じ、運動を通じてカラダづくりを目指す方のニーズに応えるとともに、プロテインドリンク市場における新たな価値提案を進め、健康な毎日に貢献してまいります。

■市場背景と商品発売の目的

プロテインドリンク市場は健康志向の高まりや運動習慣の広がりを背景に、ニーズの多様化とともに拡大を続けており、2025年度の市場規模は2017年度に比べ約7.7倍に伸長しています※3。今回、これまでプロテイン飲料を試したことがなかった方など、より幅広いお客さまに手に取っていただく機会の創出を目的に、新たな価値提案として本商品を発売します。プロテインと、当社が長年研究に取り組んできた「乳酸菌」を組み合わせ、利便性とおいしさにもこだわったプロテイン飲料を発売することで、市場における新たな付加価値の創出を目指します。

■各種プロモーションについて

①発売記念キャンペーン

新商品の発売を記念し、当社のザバス公式Xアカウント（https://x.com/my_savas_jp）にて

以下のキャンペーンを実施します。

期間：2026年6月30日～7月20日（予定）​

内容：ザバス公式Xでのオープンキャンペーン​

抽選で100名様に「ザバス BIOPRO ヨーグルト味」12本セットが当たります。

応募方法：フォロー&キャンペーン投稿のリポストで応募（詳細はX投稿を参照ください）

②TV・WEBCM

2026年6月30日より新CMを放映予定です。「乳酸菌発酵のチカラでたんぱく質の吸収を助けること」をお伝えします。

③「chocoZAP」にてサンプリングを実施​

RIZAP株式会社が運営するコンビニジム「chocoZAP（チョコザップ）」にて、以下の通りサンプリングを実施します。

実施期間：2026年7月中旬～8月中旬​（予定）

対象店舗：札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、京都、神戸、広島、福岡の一部店舗 （1,370店舗）

※サンプリング実施は店舗により異なります。詳細実施店舗は「chocoZAP」アプリの「お知らせ」よりご覧ください。

サンプリング本数：約12万本

※店舗の在庫がなくなり次第、終了となる場合がございます。（店舗により在庫状況が異なります。）

方法：受け取り用QRコードをスキャンし、アンケートへご回答いただけますと、本商品を1本お持ち

帰りいただけます。※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

その他、詳細は「chocoZAP」アプリをご確認ください。

※1 インテージSRI+ プロテインドリンク市場（スポーツ系） 2025年1月～12月 ブランド別累計販売金額

※2 高たんぱく：製品100kcal当たりたんぱく質8.5g以上(食品表示基準)

※3 インテージSRI+ プロテインドリンク市場（スポーツ系）2025年4月～2026年3月と2017年4月～2018年3月販売金額の比較