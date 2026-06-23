ベッキーさんがBLUETTIブランドパートナーに就任！AORAシリーズ新CM「終わらないグルーヴ」篇・「シェアする余裕」篇を2026年6月23日（火）より公開

BLUETTI JAPAN株式会社

ポータブル電源およびクリーンエネルギーソリューションのグローバルリーダーとして15年以上にわたり信頼と実績を築いてきたBLUETTI JAPAN株式会社（本社：東京都千代田区、以下BLUETTI）は、

タレントであるベッキーさんをBLUETTIのブランドパートナーとして迎えたことをお知らせいたします。また、ブランドパートナー就任にあわせて、日本市場向けポータブル電源シリーズ「BLUETTI AORAシリーズ」の新ブランドCMを、2026年6月23日（火）より公開いたしました。

本CMでは、ベッキーさんが音楽に合わせて踊り出すと家電も次々と動き出す「終わらないグルーヴ」篇と、ベッキーさんが一人二役で登場し、電力を分け合う様子を描いた「シェアする余裕」篇の2本を展開。ポータブル電源が非常時やアウトドアだけでなく、日常のさまざまなシーンに自然に溶け込み、暮らしを支える存在であることを表現しています。

■ 「BLUETTI AORAシリーズ」＆ ベッキーさん起用の背景

AORAシリーズは、「気づけば、暮らしの一部に」をコンセプトに誕生した、日本市場向けのポータブル電源シリーズです。飾らない自然体の魅力と、自分らしい暮らしを大切にするベッキーさんの姿勢は、AORAシリーズが掲げる『防災やアウトドアだけではなく、日常のさまざまなシーンに自然に溶け込み、人々の暮らしを支える存在でありたい。』というテーマと共鳴しており、このたび、ベッキーさんをブランドパートナーとしてお迎えしました。

BLUETTIは、ポータブル電源を「非常時の備え」にとどまらず、「日常に寄り添う電力パートナー」として提案し、ベッキーさんとともに、新しいエネルギーのある暮らしをお届けしてまいります。

■ AORAシリーズ新CMについて

今回公開するブランドCMは、「BLUETTI AORA＝〇〇」をテーマに制作された2本のショートムービーです。ベッキーさんがそれぞれ異なる役柄で登場し、AORAシリーズが提案する新しいエネルギーのある暮らしを表現しています。

１.「BLUETTI＝終わらないグルーヴ」

暮らしの中には、音楽のように心地よく流れるリズムがあります。本作では、ベッキーさんが軽快な音楽に合わせて踊り出すと、家電も次々と動き出します。まるで暮らし全体がひとつのグルーヴを奏でるような演出を通じて、「AORA 100 V2」のパワフルな供電能力を表現しました。一台で複数の家電を支えながら、暮らしの心地よいリズムを途切れさせない。毎日をもっと自由に、もっと快適にするエネルギーの存在を、リズミカルで楽しい世界観の中で描いています。

２.「BLUETTI＝シェアする余裕」

エネルギーは、暮らしを便利にするだけではありません。本作では、ベッキーさんが一人二役で登場し、「AORA 30 V2」を囲みながら電力をシェアする様子を描いています。電力を分け合うことで生まれるのは、便利さだけではなく安心感や心の余裕、そして、人を思いやる気持ちです。コンパクトな「AORA 30 V2」を通じて、人と人、人と暮らしをやさしくつなぐ、新しいエネルギーの価値を表現しました。

BLUETTIはこれからも、人々の暮らしに寄り添う新しいエネルギー体験を提案してまいります。

■ Web CM概要

【タイトル】：「BLUETTI＝終わらないグルーヴ」

【出演】：ベッキー

【放送開始日】：2026年6月23日(火)

【リンク】：https://youtu.be/2z9Is0-BzlE

【タイトル】：「BLUETTI＝シェアする余裕」

【出演】：ベッキー

【放送開始日】：2026年6月23日(火)

【リンク】：https://youtu.be/ubrVALn4q2Y

■出演者プロフィールベッキー

1984年3月6日生まれ、神奈川県出身。1998年「おはスタ」でデビュー。以降テレビ・映画・ラジオ・雑誌・CMなどで幅広く活躍。Netflix「あいの里」シリーズではMCを務め話題を呼んだ。近年では、映画・ドラマにも多数出演しており、“憑依型の役者”として演技力にも注目されている。活動の幅はメディアにとどまらず、洋服のデザインや絵画制作、自身のYouTubeチャンネル「ベツキイ!!!!」も配信。また、自身初のスキンケアブランド「NaturaLUNA...」のプロデュースもしており多方面に活躍の場を広げている。

BLUETTIについて

BLUETTIは、2011年の東日本大震災を契機にブランドとしての本格的なスタートを切りました。「電気の力で守れる暮らしがある」という事実に影響を受け、「安心の電力を、すべての暮らしへ」というビジョンのもと、2015年に世界初のポータブル電源の量産に成功。その後、自社工場や試験施設を整備し、業界トップクラスの品質管理と新技術の導入に投資し続けています。

2020年には、世界初の安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載モデル「AC200P」を発売し、2025年には日本市場向けの「AORAシリーズ」をはじめ、次世代のクリーンエネルギー技術を開発しています。その信頼性と安全性により、BLUETTIは現在、120以上の国と地域の市場で、350万人を超えるお客様から信頼を寄せられています。



＜会社情報＞

会社名：BLUETTI JAPAN株式会社

代表：張 弩弩

設立：2021年3月（日本設立）

所在地：東京都千代田区神田東松下町14番地

事業内容：ポータブル電源及びソーラーパネル等の製造・販売

公式サイト ：https://www.bluetti.jp/

X ：https://x.com/bluetti_Japan

Instagram：https://www.instagram.com/bluettijapan/

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