【カラオケまねきねこ 恵比寿西口店】6月26日(金)オープン！恵比寿駅から徒歩2分の好立地に誕生、ハズレなしの記念抽選会も開催

株式会社コシダカ

カラオケ店舗数国内NO.1（※）を誇る「カラオケまねきねこ」を展開する株式会社コシダカ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：腰高博）は、2026年6月26日（金）17時に恵比寿エリア2店舗目となる『カラオケまねきねこ 恵比寿西口店』をグランドオープンします。JR恵比寿駅から徒歩2分という好立地に誕生する本店舗は、飲食店がひしめく商業エリアの中心で、ビジネスパーソンの昼間のワークスペースから、仕事終わりの小規模な懇親、終電後も時間を気にせず過ごせるプライベート空間まで、多様化するニーズにお応えします。※2026年5月末時点 自社調べ

■ 「多様なニーズ」への対応と新たなカラオケ体験

1. 恵比寿のグルメを楽しめる「持ち込み自由」のプライベート空間

様々な飲食店が広がる西口エリアの特性を活かし、近隣で購入したテイクアウトグルメやスイーツの持ち込みを歓迎 。完全個室で周りを気にせず楽しめる、新しい日常エンターテインメントを提案 。

2. 2店舗体制による利便性の最大化

恵比寿東口店に続いて出店することで、エリア内の収容力と利便性を大幅に強化 。お仕事帰りの懇親から二次会、終電後まで、必要な時にいつでも利用できる環境を整えました 。

■ ハズレなし！グランドオープン記念「プレゼント抽選キャンペーン」

オープンを記念し、3日間限定でハズレなしの抽選会を開催いたします 。

期間：2026年6月26日（金）～6月28日（日）

対象：ご来店されたお客様一組様につき1回

景品：

・恵比寿2店舗限定特別2,000円OFF割引券（※1回のお会計総額5,000円以上の際にご利用可能）

・オリジナルクリアボトル

・アンブレラマーカー（まねきねこオリジナルデザイン）

ご来店特典：BOXティッシュ（無くなり次第終了）

※景品総数は無くなり次第終了となります 。

■店舗特設ページ

オリジナルクリアボトルとアンブレラマーカーのイメージ

URL：https://www.karaokemanekineko.jp/locations/tokyo/shibuya-ku/ebisu-nishiguchi-store/

■店舗概要

店舗名：カラオケまねきねこ 恵比寿西口店

オープン日時：2026年6月26日（金） 17:00

所在地：〒150-0021 東京都 渋谷区 恵比寿西1-13-2 サンキビル地下1階

アクセス：JR山手線 恵比寿駅西口徒歩約2分

営業時間：12:00～翌6:00

最大収容人数：10名

■カラオケまねきねこについて

大きな「まねきねこ」の看板が目印の「カラオケまねきねこ」は、北は北海道から南は沖縄まで、業界トップの店舗数を展開するカラオケチェーンです。海外でも韓国、マレーシア、タイ、インドネシアの4カ国に進出し、日本と同様の「安心・安全」「リーズナブル」「フレンドリー」なお店づくりで、着実に知名度を高めています。その特徴は、お客様に喜んでいただけるよう、心配りのサービスを追求している点にあります。「飲食物持ち込みOK」「全室禁煙」など、業界の先駆けとなった独自のサービスに加え、今後はカラオケルームを使用してのライブビューイングや、シアタールーム、ゲームルームとしての使用、あるいはリモートワークでの使用など、カラオケに限らない新たなエンタメ拠点（Entertainment as Infrastructure）としての開発も進んでいます。高品質な接客と新サービスで、より多くの方々に愛される店舗へ。成長し続ける「カラオケまねきねこ」で、楽しいひと時をお過ごしください。

■株式会社コシダカホールディングスについて

株式会社コシダカホールディングスは、「エンタメをインフラに」をビジョンに「カラオケまねきねこ」のカラオケ事業を中心に展開するエンターテイメント企業です。飲食持込可・全室禁煙などの業界初の取り組みで、誰もが気軽に楽しめる“日常エンタメ”の場を提供してきました。全世界の人々に進化させた有意なサービス・商品を提供し続けることによって、豊かな余暇生活の実現と希望に溢れた平和な世界の構築に貢献してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社コシダカホールディングス 東証プライム（証券コード：2157）

代表者：代表取締役社長 腰高 博

東京本社 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2丁目25-12 道玄坂通10F

設立：1967年3月

資本金：25億70百万円（2025年2月末現在）

店舗数：日本を含む世界5か国に813店舗（2026年1月末現在）

売上高：693億87百万円（2025年8月期連結）

■関連リンク

コシダカホールディングス公式ホームページ https://www.koshidakaholdings.co.jp/ja/index.html

株式会社コシダカ公式ホームページ https://www.koshidaka.co.jp/

カラオケまねきねこ公式ホームページ https://www.karaokemanekineko.jp/

カラオケまねきねこ公式X https://x.com/maneki_official

カラオケまねきねこ公式TikTok https://www.tiktok.com/@maneki_official