『PFCバランス計算【目的別・性別比較】』をメドノア無料ヘルスケアツールで公開 ― 目的別の比率と実摂取グラム数を自動算出、男女・年代別平均との比較も可能
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353017/images/bodyimage1】
～減量・維持・増量の3目的別にPFC比率と実摂取グラム数を自動表示。体重比g/kgや週・月あたりの体重変化シミュレーション、男女年代別の早見表も掲載～
Hospitality Marketing Limitedは、PFC（タンパク質・脂質・炭水化物）の理想配分を一括算出できる無料ツール『PFCバランス計算【目的別・性別比較】（ https://www.edsnv.com/tools/pfc-baransu-keisan/ ）』を、日常の健康管理に役立つ無料ツール集『メドノア無料ヘルスケアツール（ https://www.edsnv.com/tools/ ）』にて2026年6月19日に公開いたしました。
本ツール『PFCバランス計算』は、性別・年齢・身長・体重・活動レベル・目的（減量／維持／増量）の6項目を入力するだけで、1日の目標カロリーとPFC（タンパク質・脂質・炭水化物）の理想配分・実摂取グラム数をまとめて算出する無料ツールです。比率（%）だけでなく目的別（減量・維持・増量）の比率と、そこから逆算した実摂取グラム数まで自動表示するため、ダイエット中の女性、筋トレで増量したい男性まで、それぞれの目的に合った数値を3秒で確認できます。
【本ツールの主な機能】
■ 6項目入力で目標カロリーとPFCグラム数を一括算出
性別・年齢・身長・体重・活動レベル・目的の6項目入力から、以下を同時に計算・表示します。
・1日の目標カロリー（kcal）：基礎代謝量（BMR）×活動係数×目的補正で算出
・タンパク質P（g/比率%/体重比g/kg）：4kcal/gで逆算
・脂質F（g/比率%）：9kcal/gで逆算
・炭水化物C（g/比率%）：4kcal/gで逆算
計算ロジックには、日本人向けの基礎代謝量推定式であるGanpule式と、厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2025年版）」、ISSN（国際スポーツ栄養学会）Position Stand（2017）を根拠として採用しています。
■ 目的別（減量・維持・増量）のPFC比率テンプレート
目的に応じて以下のテンプレートで算出します。
・減量：TDEE×0.8、P/F/C=30%/30%/40%（ダイエット・脂肪減向け）
・維持：TDEE×1.0、P/F/C=25%/25%/50%（体重・体組成の維持向け）
・増量：TDEE×1.1、P/F/C=30%/20%/50%（筋トレ・バルクアップ向け）
■ 男女・年代別平均との差分グラフ
国民健康・栄養調査の平均身長・体重から算出した同性・同年代の平均目標カロリー／PFCグラム数との差分を、横棒グラフと数値テーブルで表示します。自身の数値がどの位置にあるかを視覚的に把握できます。
■ タンパク質 体重比g/kgと体重変化シミュレーション
タンパク質を体重1kgあたり何g摂取しているか（g/kg）と、週あたり・月あたりの体重変化（理論値）を併記し、目安と比較できるようにしました。一般成人目安（約1.0g/kg、日本人の食事摂取基準2020年版たんぱく質より算出）と運動習慣のある方の目安（1.4～2.0g/kg、ISSN 2017）の両方を表示し、過剰摂取時には安全警告も表示します。
■ 食事配分・食材換算・早見表
朝・昼・夕・間食の食事配分（kcal/PFCグラム）の目安と、タンパク質・脂質・炭水化物それぞれの代表的な食材換算表、男女年代別の早見表を併載しました。日々の食事計画にそのまま活用できます。
【ツール概要】
・ツール名：PFCバランス計算【目的別・性別比較】
・URL：https://www.edsnv.com/tools/pfc-baransu-keisan/
・入力項目：性別／年齢／身長／体重／活動レベル／目的（減量／維持／増量）の6項目
～減量・維持・増量の3目的別にPFC比率と実摂取グラム数を自動表示。体重比g/kgや週・月あたりの体重変化シミュレーション、男女年代別の早見表も掲載～
Hospitality Marketing Limitedは、PFC（タンパク質・脂質・炭水化物）の理想配分を一括算出できる無料ツール『PFCバランス計算【目的別・性別比較】（ https://www.edsnv.com/tools/pfc-baransu-keisan/ ）』を、日常の健康管理に役立つ無料ツール集『メドノア無料ヘルスケアツール（ https://www.edsnv.com/tools/ ）』にて2026年6月19日に公開いたしました。
本ツール『PFCバランス計算』は、性別・年齢・身長・体重・活動レベル・目的（減量／維持／増量）の6項目を入力するだけで、1日の目標カロリーとPFC（タンパク質・脂質・炭水化物）の理想配分・実摂取グラム数をまとめて算出する無料ツールです。比率（%）だけでなく目的別（減量・維持・増量）の比率と、そこから逆算した実摂取グラム数まで自動表示するため、ダイエット中の女性、筋トレで増量したい男性まで、それぞれの目的に合った数値を3秒で確認できます。
【本ツールの主な機能】
■ 6項目入力で目標カロリーとPFCグラム数を一括算出
性別・年齢・身長・体重・活動レベル・目的の6項目入力から、以下を同時に計算・表示します。
・1日の目標カロリー（kcal）：基礎代謝量（BMR）×活動係数×目的補正で算出
・タンパク質P（g/比率%/体重比g/kg）：4kcal/gで逆算
・脂質F（g/比率%）：9kcal/gで逆算
・炭水化物C（g/比率%）：4kcal/gで逆算
計算ロジックには、日本人向けの基礎代謝量推定式であるGanpule式と、厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2025年版）」、ISSN（国際スポーツ栄養学会）Position Stand（2017）を根拠として採用しています。
■ 目的別（減量・維持・増量）のPFC比率テンプレート
目的に応じて以下のテンプレートで算出します。
・減量：TDEE×0.8、P/F/C=30%/30%/40%（ダイエット・脂肪減向け）
・維持：TDEE×1.0、P/F/C=25%/25%/50%（体重・体組成の維持向け）
・増量：TDEE×1.1、P/F/C=30%/20%/50%（筋トレ・バルクアップ向け）
■ 男女・年代別平均との差分グラフ
国民健康・栄養調査の平均身長・体重から算出した同性・同年代の平均目標カロリー／PFCグラム数との差分を、横棒グラフと数値テーブルで表示します。自身の数値がどの位置にあるかを視覚的に把握できます。
■ タンパク質 体重比g/kgと体重変化シミュレーション
タンパク質を体重1kgあたり何g摂取しているか（g/kg）と、週あたり・月あたりの体重変化（理論値）を併記し、目安と比較できるようにしました。一般成人目安（約1.0g/kg、日本人の食事摂取基準2020年版たんぱく質より算出）と運動習慣のある方の目安（1.4～2.0g/kg、ISSN 2017）の両方を表示し、過剰摂取時には安全警告も表示します。
■ 食事配分・食材換算・早見表
朝・昼・夕・間食の食事配分（kcal/PFCグラム）の目安と、タンパク質・脂質・炭水化物それぞれの代表的な食材換算表、男女年代別の早見表を併載しました。日々の食事計画にそのまま活用できます。
【ツール概要】
・ツール名：PFCバランス計算【目的別・性別比較】
・URL：https://www.edsnv.com/tools/pfc-baransu-keisan/
・入力項目：性別／年齢／身長／体重／活動レベル／目的（減量／維持／増量）の6項目