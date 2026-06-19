「大神」シリーズ20周年を記念した「大神×白鶴」限定コラボの日本酒が登場！　2026年6月19日(金)から白鶴公式オンラインショップで受注開始

株式会社カプコン

白鶴酒造株式会社より、「大神」発売20周年記念商品として「白鶴 大神20周年記念日本酒セット」が発売されることが決まりました！ 2026年6月19日(金)から白鶴公式オンラインショップにて受注を開始します。

本商品は、「大神」20周年記念アートを用いた限定デザインパッケージが施されている特別仕様の日本酒とオリジナルグラス、オリジナル桧桝のセットです。和で彩られた美しい世界・ナカツクニを舞台とした感動活劇「大神」の世界観を、創業280年以上の歴史を誇る白鶴酒造により、幻の酒米と称される『山田穂』を使用した、特別な日本酒で表現されています。販売は事前注文による受注生産分のみで、一般販売の予定はございません。ご注文いただいた商品は2026年11月から順次発送予定です。

▼白鶴公式オンラインショップ

https://www.e-hakutsuru.com/pages/o-kami2026

受注受付期間：2026年6月19日(金)～2026年7月13日(月)9:59まで

お届け時期 ：2026年11月から順次発送予定

※受注生産限定となります。一般販売はございません。

※受注期間内であっても、予定数量に達し次第、受付を終了させていただく場合がございます。

【商品概要】

白鶴 大神20周年記念日本酒セット

セット内容：日本酒 720ml 1本

グラス 1個

桧枡（ひのきます）1個

小売価格：11,000円（消費税込）

▼日本酒

名称：雷撃酒

品目：日本酒

特定名称：純米大吟醸

原材料：米（国産）、米こうじ（国産米）

使用米：兵庫県産 山田穂 100％

精米歩合：50％

アルコール分：15％以上16％未満

コンセプト：

二十周年への祝いを込めて仕立てた、純米大吟醸。

ヤマタノオロチ討伐で奇跡を起こした“雷撃酒”から着想を得て、特別な日本酒をご用意。

幻の米といわれた酒米「山田穂」を100% 使用。

主要キャラクターの一人である酒職人クシナダが生涯をかけ、細部まで磨き抜いた味わいを想起させる渾身の逸品。

デザイン：

大神 アマテラスの姿を想起させる純白の瓶に、深紅をあしらった神聖なデザイン。

アマテラスの雄叫びとともに、太陽が昇る瞬間を表現している。

▼グラス

「大神」のタイトルロゴをあしらい、独自のゲームシステム“筆しらべ 「桜花」”によって咲き誇る桜の情景を重ねた酒器。

杯を満たすひとときに、華やぎと高揚をもたらす。

▼桧枡（ひのきます）

「大神」を想起させる意匠を刻んだ特製の木枡。

グラスを納め酒を注げば、儀式のような趣が生まれ、酒の席をより一層引き立てる。

▼化粧箱

20周年を記念したコラボ限定の特別BOX。

「大神」の独創的な和の世界観を、白地と赤、金が織りなす上質な色使いで表現。

箱を開くと登場キャラクターたちが集い、20周年の喜びを分かち合う華やかなデザイン。

仕切を切り取るとコースターとして使える仕掛けを施しています。

※デザインは変更の可能性があります。

▽『大神』とは

日本画のようなタッチで表現された和の世界を舞台に、“大神”アマテラスとなって数多の生命を取り戻す冒険へ挑むアクションアドベンチャー。 爽快なアクションゲームの楽しさやキャラクターを成長させてゆく楽しさに加え独自のゲームシステム“筆しらべ”により困難を乗り越える楽しさがプレイヤーを待っています。 独創的な世界観や心温まるストーリー、さまざまなゲームの楽しみを詰め込んだ『大神』は発売から20年近くの歳月を経た今なお、世界中のゲームファンから愛され続けている作品です。

「大神」20周年記念特設サイト：https://www.capcom-games.com/o-kami/20th/ja-jp/(https://www.capcom-games.com/o-kami/20th/ja-jp/)