- FINAL FANTASY X 25周年記念 - SQUARE ENIX POP UP STORE　大丸心斎橋店・大丸東京店で開催決定！

株式会社スクウェア・エニックス

株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生隆司）は、『ファイナルファンタジーX』が2026年7月19日(日)に誕生25周年を迎えることを記念し、大丸心斎橋店・大丸東京店で「SQUARE ENIX POP UP STORE」の開催が決定したことをお知らせいたします。

「SQUARE ENIX POP UP STORE」は、スクウェア・エニックスの人気シリーズ「ドラゴンクエスト」「ファイナルファンタジー」、ディズニーとの共演によって生まれた「キングダム ハーツ」などの関連グッズや音楽商品、コミックグッズなど多数の商品を取り揃えた期間限定のショップです。

会場では『ファイナルファンタジー X』のグッズ販売はもちろん、25周年記念アートの壁面デザインやディフォルメイラストのミニパネルなども登場。

また、大丸松坂屋百貨店とコラボレーションしたポップアップストア「FINAL FANTASY X 25th ANNIVERSARY × DAIMARU MATSUZAKAYA COLLECTION」とのノベルティプレゼントキャンペーンも開催いたします。

特設サイト :https://sqex.to/WJcsO

開催概要

大丸心斎橋店

期間 ：2026/7/3(金)～8/30(日)

営業時間 ：10:00 ～ 20:00

会場 ：大丸心斎橋店 本館9階 イベントスペース

(大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目7-1)

大丸東京店

期間 ：2026/7/17(金)～8/3(月)

営業時間 ：10:00 ～ 20:00 ※最終日は18時まで

会場 ：大丸東京店 11階 催事場

（東京都千代田区丸の内1-9-1）

※混雑時は入場制限や入場整理券を配布させていただく場合がございます。

※会場内では注意事項及びスタッフの指示に従ってください。

注意事項やスタッフの指示に従わない方は、入場をお断りする、または退場いただく場合がございます。

展示

会場には25周年記念アートの壁面デザインやディフォルメイラストのミニパネルなども登場！

ディフォルメイラスト ミニパネル ※画像はイメージです

『ファイナルファンタジーX』関連 ピックアップアイテム

ファイナルファンタジーX ショルダーバッグ ティーダ 価格：5,280円(税込)ファイナルファンタジーX ビッグトートバッグ ユウナ 価格：6,050円(税込)ファイナルファンタジーX ラメ入りキーホルダー フラタニティ 価格：1,980円(税込)ファイナルファンタジーX 25th ANNIVERSARY ちりめん風巾着 価格：3,080円(税込)ファイナルファンタジーX 25th ANNIVERSARY アクリルキーホルダー 価格：1,650円(税込)ファイナルファンタジーX 25th ANNIVERSARY クリアファイルセット 価格：1,100円(税込)

ファイナルファンタジーX ティーダ＆ユウナ アクセサリーピンバッチセット 価格：3,080円(税込)ファイナルファンタジーX 25th ANNIVERSARY Tシャツ 価格：4,620円(税込)ファイナルファンタジーX ぬいぐるみイラストアクリルチャーム モーグリセット 価格：1,650円(税込)

ファイナルファンタジーXシリーズ ミニクリアポスターコレクション 価格：12個入りBOX 11,880円(税込) 単品 990円(税込) ※1箱の中に12種のうち1種がランダムで入っています。※12個入りBOXで全ての種類が揃わない場合があります。ファイナルファンタジーX トレーディング キャラクターアクリルシール 価格：12袋入りBOX 10,560円(税込) 単品 880円(税込) ※1袋の中に12種のうち1種がランダムで入っています。※12袋入りBOXで全ての種類が揃わない場合があります。ファイナルファンタジーXシリーズ マグネットコレクション 価格：12個入りBOX 10,560円(税込) 単品 880円(税込) ※1箱の中に12種のうち1種がランダムで入っています。※12個入りBOXで全ての種類が揃わない場合があります。

ファイナルファンタジーXシリーズ ロゴクリアシール 価格：1,320円(税込)ONE-TOUCH EDGE FINAL FANTASY SPECIAL EDITION ユウナ Wedding Dress 価格：2,750円(税込)ファイナルファンタジーXミニアクリルブロックコレクション 価格：1回400円(税込) ※カプセルトイ商品です。

ファイナルファンタジーX キャラクタータグキーホルダー 価格：1回400円(税込) ※カプセルトイ商品です。ファイナルファンタジーX ぬいぐるみ ＜ティーダ＞ 価格：4,400円(税込)ファイナルファンタジーX ぬいぐるみ＜ユウナ＞ 価格：4,400円(税込)

FINAL FANTASY X LP Vinyl Set -Eternal Calm- 価格：9,350円(税込)【オフィシャルショップ限定】ザナルカンドにて Compilation Album 価格：2,420円(税込)FINAL FANTASY X - House Grooves 価格：3,300円(税込) ※7月22日(水)～販売予定

ファイナルファンタジーX 25thアニバーサリー メモリアルアルバム＜HDリマスター版＞ 価格：3,520円(税込)※特典付き。 無くなり次第、終了となります。FINAL FANTASY X 25th Anniversary Visual Art Book -Eternal Spira- 価格：2,750円(税込) ※特典付き。 無くなり次第、終了となります。ファイナルファンタジーX オーロラアート『マカラーニャの森 聖なる泉』 価格：5,500円(税込)

※販売商品・入荷日は予告なく変更になる場合がございます。 ※商品は売り切れる場合がございます。

※写真は製作中のものです。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

大丸松坂屋百貨店とコラボレーションしたポップアップストアも開催！

FINAL FANTASY X 25th ANNIVERSARY × DAIMARU MATSUZAKAYA COLLECTION

大丸松坂屋百貨店とコラボレーションしたポップアップストア「FINAL FANTASY X 25th ANNIVERSARY × DAIMARU MATSUZAKAYA COLLECTION」では、『FINAL FANTASY X』の儚さと美しさをテーマに再構築したアパレルや雑貨など、多彩なラインアップを展開いたします。

大丸心斎橋店

期間：2026/7/3(金) ～7/21(火) 会場：大丸心斎橋店 9階 レストスペース

大丸東京店

期間：2026/7/15(水) ～7/28(火) 会場：大丸東京店 1階 イベントスペース

※7/29(水) より、大丸東京店 10階「CALTLA STORE」にて一部商品の展開を予定しております。

※オンラインストアにて事後通販を予定しております。

特設サイト :https://favment.jp/ffx25th

ノベルティプレゼントキャンペーン

以下の会場１.２.にて、お買い上げいただいたレシートをもう一方の会場にご持参いただく

（１.→２.もしくは２.→１.）と、お買い上げ金額に応じて特典をプレゼントいたします。

会場１. SQUARE ENIX POP UP STORE

大丸心斎橋店：本館9階 イベントスペース 7/3(金)～8/30(日)

大丸東京店：11階 催事場 7/17(金)～8/3(月)

会場２. FINAL FANTASY X 25th ANNIVERSARY × DAIMARU MATSUZAKAYA COLLECTION

大丸心斎橋店：本館9階 レストスペース 7/3(金) ～7/21(火)

大丸東京店：1階イベントスペース 7/15(水) ～7/28(火)

※本キャンペーンは上記の会場１.２.を回っていただくキャンペーンです。

大丸心斎橋店と大丸東京店の両方にご来店いただくものではございませんのでご注意ください。

第1弾：ラバーコースター

期間中、税込6,600円お買い上げ毎に全8種の中からランダムで1枚プレゼントいたします。

【期間】

◆大丸心斎橋店：7/3(金)～

◆大丸東京店：会場１. 7/17(金)～ 会場２. 7/15(水)～

※いずれもなくなり次第終了

※大丸東京店は会場により配布開始が異なります。7/15・7/16に会場２.でお買い上げいただいた際はその場で特典をお渡しいたします。

第2弾：カップマーカー

期間中、税込3,300円お買い上げ毎に全8種の中からランダムで1枚プレゼントいたします。

【期間】

◆大丸心斎橋店：7/17(金)～

◆大丸東京店：7/24(金)～

※いずれもなくなり次第終了

※特典を受け取る会場でのお買い物は必要ございません。 ※絵柄はお選びいただけません。

※特典は数がなくなり次第終了となります。 ※レシート合算不可です。 ※詳しくは会場内告知物をご確認ください。

(C) SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

【ご参考】

＜株式会社スクウェア・エニックスについて＞

株式会社スクウェア・エニックスは、エンタテインメント分野において、創造的かつ革新的なコンテンツ／サービスのヒット作品を生み続けるリーディングカンパニーです。

当社グループの自社IPの代表作には「ドラゴンクエスト」シリーズ（累計出荷・ダウンロード販売本数9,700万本以上）、「ファイナルファンタジー」シリーズ（同2億1,200万本以上）、「スペースインベーダー」シリーズなどがあります。（https://www.jp.square-enix.com）