福島県本宮市「蛇の鼻」でスイレン祭り開催中！

株式会社伊東商事

福島県本宮市にある「花と歴史の郷 蛇の鼻」（株式会社伊東商事 代表取締役：伊東孝弥）は、2026年6月13日（土）から7月31日（金）まで、「スイレン祭り」を開催いたします。

園内の池には色鮮やかなスイレンが咲き誇り、その数は約一万輪。水面を埋め尽くすように咲くスイレンは、初夏から盛夏にかけて楽しめる蛇の鼻の代表的な景観の一つです。

また、旅行サイトじゃらんが選定した「全国 夏の花『ハス・スイレン』の名所27選」にも選ばれており、福島県を代表するスイレンの名所として親しまれています。

鑑賞には午前中がおススメ！水面に映るスイレンの美しい景色をご覧ください。

スイレンは朝に花を開き、午後には閉じる性質があるため、午前中の鑑賞がおすすめです。

園内にはピンクや白、黄色などさまざまな品種が咲き、水辺の景観とともにゆったりとした時間を楽しむことができます。

また、期間中は夏バラやアジサイなど初夏を彩る花々も見頃を迎えます。

ふるさと本宮のROOTSをたどる歴史資料展「ROOTSー心のふるさと展ー」を初開催

6月19日（金）から7月20日（月・祝）までは、売店2階にて「ROOTS-心のふるさと展-」を開催します。地下茎（ROOTS）から花を咲かせるスイレン。その見頃に合わせて、地域の歴史や暮らしを振り返る歴史資料展を初開催します。

白沢公民館の協力のもと、本宮市教育委員会所蔵の本宮の昔の写真や貴重な資料を展示し、地域の歩みや記憶に触れる機会を提供します。

全国でも珍しい！ボートに乗れるスイレンの池

園内では、スイレンが咲き誇る池で足漕ぎボートを楽しむことができます。約一万輪のスイレンを水面のすぐ近くから眺めることができる体験は全国的にも珍しく、まるで花の中を進むような特別なひとときを味わえます。

陸上からの鑑賞とは異なり、水面に映る花や木々の景色を間近に感じられることも魅力のひとつです。

公式LINEにてスイレン祭り限定の割引クーポンを発行予定です。

イベント概要

施設概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/182273/table/3_1_be18e45418cb65f06f627dfc0a95af5c.jpg?v=202606191051 ]

「花と歴史の郷 蛇の鼻」は、福島県本宮市にある観光庭園です。約10万坪（東京ドーム約7個分）の広大な敷地が広がり、四季折々の花々を楽しめます。春はサクラから始まり、フジ、ツツジ、ボタン、バラ、スイレンへと見頃が移ろい、園内を華やかに彩ります。中でも、本宮市の天然記念物に指定されている全長約80メートル超の大フジ棚は、見頃の時期には一面に花房が垂れ下がり、訪れる人々を魅了します。また、秋には400本を超えるモミジが庭園全体を包み込み、季節ごとに異なる表情を見せます。広大な園内では、自然の美しさに触れながら、ゆったりとした時間を過ごすことができます。

園内に佇む「蛇の鼻御殿」は、築120年を超える国登録有形文化財で、完成までに約8年の歳月をかけて建てられました。館内には当時の貴重な材木がふんだんに使用されており、現在では同様の建築は困難とされる、歴史的価値の高い建造物です。御殿内には、伊藤博文をはじめとした歴史的人物の書や襖絵、彫刻などが展示されています。庭園の景観とともに、当時の趣ある空間を感じることができます。

参考情報

●花と歴史の郷 蛇の鼻 公式ホームページ

トップページ https://janohana.com/

イベント情報ページ https://janohana.com/?page_id=8581

●株式会社伊東商事 公式ホームページ

トップページ https://www.ito-shoji.jp/

お問い合わせ先

花と歴史の郷 蛇の鼻

住所 ： 福島県本宮市本宮字蛇ノ鼻38

TEL ： 0243-34-2036

問い合わせフォーム：https://janohana.com/?page_id=12

株式会社伊東商事

住所 ： 福島県郡山市栄町3-12

TEL ： 024-932-1607