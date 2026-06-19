ショコラ専門店が贈る、デセール仕立てのかき氷がベルアメール 自由が丘店併設「カフェ ベルアメール」にて6月19日（金）より夏季限定で登場

ジェイ・ワークス株式会社

ベルアメール 自由が丘店に併設する「カフェ ベルアメール」では、2026年6月19日（金）より、夏季限定メニューとして2種のかき氷を開始いたします。

素材を幾層にも重ね、ひと口ごとに移ろう味わいの変化を楽しめるデセール仕立てのかき氷。果実やフロマージュ、ショコラ、紅茶など、それぞれの素材が持つ個性を丁寧に引き出し、ベルアメールならではの感性で仕立てました。

氷の軽やかな口どけとともに広がる豊かな香りや余韻。夏のひとときを優雅に彩る、季節限定のかき氷をお届けします。

ベリーフロマージュ・ショコラアールグレイのかき氷

▶かき氷「ベリーフロマージュ」

かき氷「ベリーフロマージュ」

～4種のベリーと純白のフロマージュ仕立て～ 4種類のベリーを使用した、贅沢で華やかなサマーかき氷です。ベリーの色鮮やかな甘酸っぱさと、クリームチーズのまろやかなコクの絶妙なハーモニーをお楽しみいただけます。

食べ進めるごとに変化する、こだわりの“贅沢な層”が特徴。氷の中には、「バニラアイス」と、気品ある酸味がきいた「カシスソース」をイン。さらに、食感が楽しい「ホワイトチョコとレモンのクランチ」、ぷるんとした「パンナコッタ」を閉じ込め、一皿でまるでパフェを食べているかのような満足感を仕込みました。

トップに飾った、軽やかな「カシスのメレンゲ」のサクッとした食感とともに、最後の一口まで贅沢なひとときをご堪能ください。

かき氷「ベリーフロマージュ」 \1,980（税込）

▶かき氷「ショコラアールグレイ」

かき氷「ショコラアールグレイ」

～ショコラ専門店ならではの感性で仕立てた、特別な夏限定かき氷～ アールグレイの紅茶を贅沢に味わう極上のひんやりスイーツとして、一口目から広がるふんだんな紅茶の香りに、チョコレートを合わせ、深みのある味わいに仕上げました。 食べ進めると、氷の中から「紅茶アイス」が顔を出し、さらに爽やかな「エルダーフラワージュレ」と高貴に香る「ベルガモットソース」が絶妙なアクセントとして現れます。ショコラティエのこだわりが詰まったチョコレートの濃厚さがありながらも、シトラスとフローラルの余韻で、夏でも驚くほどさっぱりと最後の一口までお楽しみいただけます。

かき氷「ショコラアールグレイ」 \1,980（税込）

「ベルアメール 自由が丘店」＆「カフェ ベルアメール」

ベルアメール自由が丘店 外観

日本のショコラ専門店として2003年にスタートした「ショコラ ベルアメール」。

ブランド名のベルアメールは、フランス語で「BEL＝美しい」「AMER＝苦み」。

ショコラの特徴である「美しい苦み」という思いが込められています。



皆様に幸せと驚きをお届けするため、日本に合うショコラを追い求め続けてきました。

「ベルアメール 自由が丘店」は、たくさんのショコラやケーキ等が並ぶチョコレートショップと、チョコレートを活かしたデセールやアフタヌーンティー、軽食をご用意する「カフェ ベルアメール」を併設した新しいスタイルの路面店です。

◆Cafe BEL AMER◆

カフェ ベルアメール 店内イメージ

5周年を迎えたカフェ ベルアメールでは、チョコレートの香りに包まれながら、チョコレートを使用したスペシャルデザートやアフタヌーンティー、アクセントにカカオを効かせたカレーやパスタなどを召し上がっていただけます。

店内は温かみのある落ち着いたアーバンナチュラルな空間で、美味しさと驚きの詰まった一皿を皆様にご提供いたします。



〒 152-0035

東京都目黒区自由が丘2-9-4 岡ビル1F

東急東横線 自由が丘駅下車 正面出口より徒歩約3分

営業時間：10:30～19:00（カフェ L.O.18:30）

TEL: 03-6421-1466



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