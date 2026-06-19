音楽分野における生成AI市場インテリジェンスレポート2035：売上予測、市場シェア、および戦略的動向
Survey Reportsは、「音楽分野における生成AI市場分析、動向、機会および予測（2025年～2035年）」と題した市場調査レポートを発刊したことを発表しました。本調査レポートでは、最新の市場動向や将来の成長機会について詳細な分析を提供しており、読者がより適切な経営判断を行うための有益な情報を掲載しています。また、本レポートでは、一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合企業のベンチマーキング、および各社の市場参入戦略（GTM戦略）の把握を行っています。
音楽市場における生成AIの概要
音楽における生成AIとは、人工知能アルゴリズムを用いて音楽作品を創作、作曲、あるいは拡張することを指す。ディープラーニング、ニューラルネットワーク、機械学習モデルを活用することで、生成AIは既存の音楽の大規模データセットを分析し、パターン、スタイル、構造を学習する。その知識を応用して、新たなメロディー、ハーモニー、リズム、さらには完全な楽曲までを生成することが可能である。音楽家やプロデューサーは、インスピレーション、サウンドデザイン、パーソナライズされたプレイリスト、リアルタイムでの音楽生成のために生成AIを活用している。さらに、AI駆動の音楽アシスタント、ゲームや映画のバックグラウンドスコア、適応型音楽システムといった応用を支えており、創造性をよりアクセスしやすく、かつスケーラブルにしている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、生成AI音楽市場の規模は2025年に4億7,580万米ドルを生み出した。さらに、市場シェアは2035年末までに53億9,470万米ドルに達すると予測されている。予測期間である2025年から2035年にかけて、市場は約30.6％のCAGRで成長する見込みである。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038139
Surveyreportsのアナリストによる定性的な生成AI音楽市場分析によれば、この市場規模は以下の要因によって拡大すると考えられている。すなわち、AI搭載型音楽ツールの新たな需要、ゲームやエンターテインメントへの採用、カスタマイズされたインタラクティブな音楽体験、パーソナライゼーションとカスタムコンテンツの需要、生産および流通における効率性とコスト削減である。 生成AI音楽市場における主要な関係者には、Aiva Technologies、Amper Music、Apple Inc.、Beatoven.ai、Boomy、Endel、Google LLC、Loudly、OpenAI、Rightsify、Udioが含まれる。
また、本調査報告書は、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5つの地域およびその各国について詳細な分析を含んでいる。さらに、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も提供している。
目次
● 音楽における生成AI市場の規模、成長分析、および各国における主要プレイヤーの評価である。
● 世界の生成AI音楽市場の需要および機会分析（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）を2035年まで行う（日本を含む国別分析である）。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：技術別、用途別、ユーザータイプ別、地域別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
音楽市場における生成AIのセグメンテーション
音楽市場における生成AIの概要
音楽における生成AIとは、人工知能アルゴリズムを用いて音楽作品を創作、作曲、あるいは拡張することを指す。ディープラーニング、ニューラルネットワーク、機械学習モデルを活用することで、生成AIは既存の音楽の大規模データセットを分析し、パターン、スタイル、構造を学習する。その知識を応用して、新たなメロディー、ハーモニー、リズム、さらには完全な楽曲までを生成することが可能である。音楽家やプロデューサーは、インスピレーション、サウンドデザイン、パーソナライズされたプレイリスト、リアルタイムでの音楽生成のために生成AIを活用している。さらに、AI駆動の音楽アシスタント、ゲームや映画のバックグラウンドスコア、適応型音楽システムといった応用を支えており、創造性をよりアクセスしやすく、かつスケーラブルにしている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、生成AI音楽市場の規模は2025年に4億7,580万米ドルを生み出した。さらに、市場シェアは2035年末までに53億9,470万米ドルに達すると予測されている。予測期間である2025年から2035年にかけて、市場は約30.6％のCAGRで成長する見込みである。
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Surveyreportsのアナリストによる定性的な生成AI音楽市場分析によれば、この市場規模は以下の要因によって拡大すると考えられている。すなわち、AI搭載型音楽ツールの新たな需要、ゲームやエンターテインメントへの採用、カスタマイズされたインタラクティブな音楽体験、パーソナライゼーションとカスタムコンテンツの需要、生産および流通における効率性とコスト削減である。 生成AI音楽市場における主要な関係者には、Aiva Technologies、Amper Music、Apple Inc.、Beatoven.ai、Boomy、Endel、Google LLC、Loudly、OpenAI、Rightsify、Udioが含まれる。
また、本調査報告書は、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5つの地域およびその各国について詳細な分析を含んでいる。さらに、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も提供している。
目次
● 音楽における生成AI市場の規模、成長分析、および各国における主要プレイヤーの評価である。
● 世界の生成AI音楽市場の需要および機会分析（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）を2035年まで行う（日本を含む国別分析である）。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：技術別、用途別、ユーザータイプ別、地域別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
音楽市場における生成AIのセグメンテーション