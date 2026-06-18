ONE-VALUE、交通運輸病院（ハノイ市）副院長との協議を経て、ベトナム病院と日系企業の連携支援を強化

ONE-VALUE株式会社

ONE-VALUE株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役：フィ・ホア、以下「ONE-VALUE」）は、ベトナムにおける医療・ヘルスケア分野の事業支援を強化する一環として、交通運輸病院の副院長NGÔ ĐỨC NGỌC氏をはじめとする病院関係者と、ベトナム病院向けの外資系パートナー提携に関する協議を行いました。

ONE-VALUEは、今後2031年までの5年間を重点期間と位置づけ、ベトナムの複数の病院、特に公的性格を有する病院の発展・再生を支援するため、日系企業とベトナム病院との連携支援を強化してまいります。

ベトナムでは、経済成長、所得水準の向上、人口高齢化、生活習慣病の増加、医療サービス品質への期待の高まりを背景に、病院運営、医療機器、検査・診断、リハビリテーション、介護、病院DX、医療人材育成、院内衛生、健診、予防医療など、幅広い分野で医療体制の高度化が求められています。

一方で、多くの病院では、設備更新、医療サービスの質向上、経営管理体制の改善、患者体験の向上、デジタル化、人材育成、民間資本・海外技術の活用など、今後の発展に向けた実務課題を抱えています。特に公的病院や公的性格を有する病院においては、公共性を維持しながら、外部パートナーとの連携により、医療サービスの高度化と持続可能な病院経営を両立することが重要なテーマとなっています。

ONE-VALUEは、ベトナム現地政府機関、病院、医療関係者、民間企業、投資家、専門家とのネットワークを活用し、日本企業がベトナムの病院と適切に連携できるよう、現地ニーズの把握、提携候補病院の選定、病院側との協議、事業スキームの設計、実証事業、投資・提携・販売支援まで一気通貫で支援してまいります。

協議の背景

ベトナムの医療分野では、病院インフラの整備、医療サービスの質向上、医療DX、専門診療機能の強化、予防医療、健診、リハビリテーション、介護、院内オペレーション改善など、多様な課題が顕在化しています。

ベトナム政府は、医療サービスの質向上、医療機関ネットワークの発展、医療人材の強化、先端技術の導入、デジタルトランスフォーメーション、医療機器・医薬品へのアクセス改善などを重要な政策課題として掲げています。こうした政策環境のもと、病院側も外部パートナーとの連携を通じて、経営・設備・技術・人材・サービスの高度化を進める必要性が高まっています。

今回、ONE-VALUEは、交通運輸病院の副院長NGÔ ĐỨC NGỌC氏をはじめとする病院関係者と、外資系パートナーとの提携可能性について協議しました。協議では、病院の今後の発展方針、外部パートナーに求める役割、日系企業が提供できる技術・サービス・ノウハウ、病院の再生・高度化に向けた協業領域などについて意見交換を行いました。ONE-VALUEは、この協議を一つの起点として、ベトナムの複数の病院との連携可能性をさらに広げ、日系企業がベトナム医療市場で実効性のある事業展開を行えるよう支援体制を強化してまいります。

ベトナム病院が抱える主な課題

ベトナムの病院、特に公的病院や公的性格を有する医療機関では、以下のような課題が見られます。

- 老朽化した医療設備や病院インフラの更新- 診断、検査、治療、リハビリテーション機能の高度化- 患者数増加に伴う外来・入院オペレーションの改善- 医療従事者の教育、研修、専門性向上- 病院経営、財務管理、サービス品質管理の改善- 電子カルテ、予約管理、患者データ管理など医療DXの推進- 院内感染対策、衛生管理、リネン・清掃・廃棄物管理の高度化- 健診、予防医療、海外渡航前健診、企業向け医療サービスの強化- 高齢化に対応した慢性疾患管理、リハビリ、介護関連サービスの拡充- 海外企業や民間企業との提携スキームの設計

これらの課題は、単に医療機器を導入すれば解決するものではありません。病院の経営方針、患者層、診療科、施設状況、許認可、財務状況、人材体制、地域ニーズを踏まえ、病院ごとに適した連携モデルを設計する必要があります。

日系企業にとっての事業機会

ベトナム病院との連携は、日本企業にとって、単なる製品販売にとどまらない大きな事業機会となります。日本企業は、医療機器、検査機器、リハビリ機器、介護機器、病院IT、院内物流、衛生管理、リネンサプライ、医療人材育成、健診サービス、予防医療、病院運営ノウハウ、品質管理、患者サービスなど、幅広い分野で高い技術と実務経験を有しています。

一方で、ベトナム病院との提携には、現地病院のニーズ把握、意思決定者との関係構築、提携スキームの設計、許認可・調達制度の理解、価格・導入条件の調整、現地パートナーとの連携など、多くの実務課題があります。ONE-VALUEは、日系企業がベトナム病院に対して、単なる営業活動ではなく、病院側の経営課題を理解したうえで、具体的な協業提案を行えるよう支援します。

ONE-VALUEが支援する主な連携領域

ONE-VALUEは、日系企業とベトナム病院との連携において、以下のような領域を重点的に支援します。

1. 医療機器・検査機器・診断機器の導入支援

病院の診療科、患者層、既存設備、投資計画を踏まえ、日系企業の医療機器・検査機器・診断機器の導入可能性を検討します。単なる製品紹介ではなく、病院側の課題、投資回収、運用体制、保守・メンテナンスまで含めた提案を支援します。

2. 病院DX・ITシステム導入支援

電子カルテ、予約管理、患者管理、健診管理、院内業務効率化、データ活用、遠隔医療、AI活用など、病院DXに関する日系企業のソリューション導入を支援します。

3. 健診・予防医療・企業向け医療サービスの強化

ベトナムでは、企業向け健康診断、海外渡航前健診、予防医療、生活習慣病管理への需要が高まっています。ONE-VALUEは、日本企業が持つ健診運営、予防医療、データ管理、品質管理のノウハウを活用した連携を支援します。

4. リハビリテーション・介護・慢性疾患管理分野の連携

高齢化の進展に伴い、ベトナムでもリハビリテーション、介護、慢性疾患管理、在宅・地域連携医療への関心が高まっています。ONE-VALUEは、日本企業が持つリハビリ機器、介護サービス、人材育成、運営ノウハウの導入可能性を検討します。

5. 院内衛生・リネン・清掃・感染対策の高度化

病院運営において、院内衛生、感染対策、リネン管理、清掃、廃棄物管理は、医療品質と患者満足度を支える重要な要素です。ONE-VALUEは、日本企業が持つ高品質な病院運営支援サービスを、ベトナム病院の実情に合わせて導入する支援を行います。

6. 病院再生・経営改善・外部パートナー提携支援

公的病院や公的性格を有する病院では、医療サービスの質向上と経営改善を同時に進める必要があります。ONE-VALUEは、外資系パートナー、日系企業、投資家、専門企業との提携を通じて、病院の再生・高度化に向けた協業モデルの構築を支援します。

ONE-VALUEの強み

1. ベトナム政府機関・病院・民間企業とのネットワーク

ONE-VALUEは、ベトナムに特化した経営コンサルティング会社として、現地政府機関、病院、医療関係者、民間企業、専門家、投資家とのネットワークを有しています。これにより、公開情報だけでは把握しにくい病院側の実務課題や提携ニーズを把握し、日系企業にとって現実的な提携機会を創出します。

2. 医療分野における市場調査・提携支援の実務経験

ONE-VALUEは、これまでベトナム医療・ヘルスケア分野において、市場調査、企業調査、病院調査、規制調査、パートナー探索、事業戦略立案、営業支援などを行ってきました。医療機器、病院設備、ヘルスケアサービス、介護、健診、リハビリ、医療DXなど、多様な分野での支援が可能です。

3. 日本企業とベトナム病院の間に立つ調整力

日本企業とベトナム病院では、意思決定プロセス、提案資料の作り方、価格感、導入スケジュール、契約実務、期待する成果が異なる場合があります。ONE-VALUEは、日本側・ベトナム側双方の商習慣を理解し、双方が合意できる現実的な提携スキームを設計します。

4. 調査から提携実行まで一気通貫で支援

ONE-VALUEは、病院ニーズの調査、提携先探索、面談設定、通訳・翻訳、提案資料作成、実証事業、契約交渉、事業展開支援まで、一気通貫で対応します。単なる紹介にとどまらず、実際の事業化に向けた伴走支援を行います。

お問い合わせ

ベトナム病院との連携、医療・ヘルスケア分野での市場調査、病院向け営業支援、医療機器・サービスの導入支援、外資系パートナー提携、実証事業、病院再生・経営改善支援をご検討の企業様は、ぜひONE-VALUEまでお問い合わせください。

ONE-VALUE株式会社 お客様窓口

contact@onevalue.jp

ONE-VALUEについて

創業以来、ベトナムに特化した経営コンサルティングのプロとして、活動しています。様々な業界のお客様に対して、日本・ベトナム間のビジネス展開に関する深い専門知識と豊富な実務経験を活かして、サービスを提供してきました。これからも弊社は常に、お客様にとって最も効果的なソリューションを御提案し続けます。ベトナムにフォーカスし、ベトナムに関する幅広いネットワークと業界の深い知見を有することがONE-VALUEの最大の強みです。



【経営コンサルティング事業】

ONE-VALUEはベトナム進出に関する経営コンサルティングサービスを提供しています。市場調査、企業調査、消費者調査、ベトナム市場進出に関する戦略立案、投資アドバイザリー（合弁設立、事業の立上等）、ベトナム企業のM&Aアドバイザリーなどお客様の御要望に応じてオーダーメイド式でご提供しています。

【メディア事業】

ベトナムビジネスに関わるビジネスパーソン向けにベトナムビジネス・経済に関するメディア運営を行っております。このほか、日本に関わるベトナム人コミュニティ向けのメディア運営を行っています。

ベトナムビジネス・経済専門メディア⇒https://vietbiz.jp/

【その他事業】

ONE-VALUEはベトナムビジネスの課題解決に関するサービスとして、BPO、通訳・翻訳、ビジネスマッチング支援、トレーディング等の各種サービスを提供しております。

コーポレートサイト⇒https://onevalue.jp/

・本件に関するお問い合わせ先

ONE-VALUE株式会社 お客様窓口

contact@onevalue.jp