【6/19（金）映画公開！】――濱口竜介監督 × 原作者 磯野真穂さんセレクト「映画『急に具合が悪くなる』を読み解く選書フェア」を全国の書店で開催！

■濱口竜介監督と原作者・磯野真穂さんがセレクト

株式会社晶文社

2026年6月19日全国公開の映画『急に具合が悪くなる』(https://www.bitters.co.jp/soudain/)は、小社刊の同名作品を原作とした濱口竜介監督最新作。5月におこなわれた第79回カンヌ国際映画祭では、主演のお二人がともに最優秀女優賞を受賞するなど、今夏もっとも注目される映画作品です。

映画原作本『急に具合が悪くなる』詳細 :https://www.shobunsha.co.jp/?p=5493

本作の公開を記念し、濱口竜介監督と原作者の磯野真穂さんが、映画を読み解くための視点でおすすめ本をセレクトした「映画『急に具合が悪くなる』を読み解く選書フェア」を全国の書店で開催します。

■選書理由をまとめた特製のコメントフライヤーを配布！

フェア用特製パネル映画原作本 帯付き書影（受賞帯バージョン）

店頭では、濱口監督と磯野さんが、それぞれのおすすめする本の選書理由をまとめた特製コメントフライヤーを配布。どのような視点で原作が書かれ、映画が制作されていったのかが垣間見える、読み応えたっぷりの内容です。映画ファン、本好きともに必読！

■開催店舗（6月15日現在）

選書コメントフライヤー表紙選書コメントフライヤー中面（濱口監督面）選書コメントの一部抜粋POP選書コメントの一部抜粋POP

★★★開催店舗は晶文社ホームページで公開中(https://www.shobunsha.co.jp/?p=9483)★★★

随時更新していきますので、お近くにお越しの際には、是非お立ち寄りください。

（50音順。開催時期と展開書籍のラインナップは店舗により異なります）



◆青山ブックセンター（6/16～）

◆ヴィレッジヴァンガード下北沢店（6/13～）

◆紀伊國屋書店梅田本店（6月下旬～）

◆紀伊國屋書店札幌本店（6月下旬～）

◆紀伊國屋書店新宿本店（6/15～）

◆今野書店（東京都杉並区／6/10～）

◆ジュンク堂書店池袋本店（6/26～）

◆ジュンク堂書店吉祥寺店（6/20～）

◆ジュンク堂書店三宮店（6/5～）

◆ジュンク堂書店立川高島屋店（6月中旬～）

◆ジュンク堂書店那覇店（6/19～）

◆代官山蔦屋書店（6/19～）

◆ブックス・ルーエ（東京都武蔵野市／6月下旬～）

◆丸善京都本店（6/8～）

◆MARUZENジュンク堂書店梅田店（6/12～）

◆丸善仙台アエル店（6/13～）

◆丸善丸の内本店（6月下旬～）

◆有隣堂アトレ恵比寿店（6月下旬～）

■映画原作本『急に具合が悪くなる』について

著者プロフィール

◇宮野真生子（みやの・まきこ）

福岡大学人文学部准教授(当時）。2000年、京都大学文学部文学科卒業。2007年、京都大学大学院文学研究科博士課程(後期)単位取得満期退学。博士(人間科学)。専門は日本哲学史。著書に『なぜ、私たちは恋をして生きるのか――「出会い」と「恋愛」の近代日本精神史』(ナカニシヤ出版)、『出逢いのあわい――九鬼周造における存在論理学と邂逅の倫理』(堀之内出版)、藤田尚志との共編著に『愛・性・家族の哲学』(全3巻、ナカニシヤ出版)などがある。

◇磯野真穂（いその・まほ）

人類学者。専門は文化人類学、医療人類学。博士(文学)。掲げる理念は「言葉を未来へ」。東京科学大学リベラルアーツ研究教育院教授。応用人類学研究所・ANTHRO(アンソロ)所長。一般社団法人De-Silo理事。長野県安曇野市出身。1999年、早稲田大学人間科学部スポーツ科学科卒業。オレゴン州立大学応用人類学研究科修士課程修了後、2010年、早稲田大学文学研究科博士後期課程修了。著書に『他者と生きる―リスク・病い・死をめぐる人類学』(集英社新書)など。『コロナ禍と出会い直す―不要不急の人類学ノート』(柏書房)で、第33回山本七平賞を受賞。

書誌情報

書名 『急に具合が悪くなる』

著者名 宮野真生子・磯野真穂

判型／頁数 四六判並製／256頁

定価 1,760円（本体1,600円＋税）

ISBN 978-4-7949-7156-2 C0095

刊行年月 2019年9月

URL https://www.shobunsha.co.jp/?p=5493