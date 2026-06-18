【″ノックアウトボイス″真田ナオキ】浅草公会堂で今年も2DAYSライブ『真田ナオキ LIVE2026 浅草ディスコ』の開催が決定！
"ノックアウトボイス"で人気を集める真田ナオキが、東京・浅草公会堂で2日間にわたって『真田ナオキ LIVE2026 浅草ディスコ』を開催することが決定しました。
毎年秋に開催され、今年で4年目となる浅草ライブは、真田ナオキにとって年に一度の特別なライブ。昨年は初の2日間公演として開催され、満員御礼の大盛況となりました。
ステージは、ASA-CHANG&ラッキーセブンをバックバンドに、"ノックアウトボイス"を存分に味わえるセットリストを予定。そして、一番の見どころとなるのが、"真田ナオキの新たな挑戦"です。これまでに、ロカビリー（2023年）、殺陣（2024年）、ピアノの弾き語り（2025年）と、毎回様々なことに挑戦してきた真田が、『浅草ディスコ』と題した今回のライブでは一体どんなことに挑むのか、今後の続報にご注目ください！
今年4月に歌手デビュー満10周年を迎え、7月15日には、両A面シングル「プルメリア ラプソディ / 陽が沈む前に…」の追撃盤として3形態の同時発売も決定。飛躍が止まらない、真田ナオキの快進撃にどうぞご期待ください。
【公演名】
真田ナオキ LIVE2026 浅草ディスコ
【日時】
2026年10月23日(金) 15:30開場／16:30開演
2026年10月24日(土) 15:30開場／16:30開演
【会場】
浅草公会堂
東京都台東区浅草1-38-6
【出演】
真田ナオキ
演奏：ASA-CHANG&ラッキーセブン
【チケット】
全席指定（税込）
S席 9,000円
A席 8,000円
B席 5,000円
※未就学児童入場不可
配信（Streming＋） 3,500円
※配信は10月23日（金）のみとなります。（アーカイブ視聴可能）
＜FC（ファンクラブ）先行＞
2026年6月28日(日)10:00～7月8日(水)23:59
※FC先行は6月23日（火）発送のDMハガキよりお申し込みください。
＜プレイガイド先行＞
2026年7月13日(月)10:00～7月22日(水)23:59
＜一般発売日＞
2026年7月31日(金)12:00～
＜配信チケット発売日＞
2026年7月31日(金)12:00～
＜プレイガイド＞
e＋(イープラス)
https://eplus.jp/
ローソンチケット（Lコード：70222）
https://l-tike.com/
チケットぴあ（Pコード：331-035）
https://t.pia.jp/
※7月1日（水）よりアクセス可能です。
ベルワールドミュージック
TEL：03-3222-7982（平日12:00～17:00）
【主催】
真田ナオキ LIVE2026事務局／(株)WOWOWプラス
【後援】
(株)テイチクエンタテインメント
【制作】
(株)クラフトワーク
【協力】
(株)ベルワールドミュージック
【お問い合わせ先】
ベルワールドミュージック
TEL：03-3222-7982（平日12:00～17:00）
https://bellworldmusic.jp/