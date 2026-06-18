【″ノックアウトボイス″真田ナオキ】浅草公会堂で今年も2DAYSライブ『真田ナオキ LIVE2026 浅草ディスコ』の開催が決定！

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株式会社WOWOWプラス


"ノックアウトボイス"で人気を集める真田ナオキが、東京・浅草公会堂で2日間にわたって『真田ナオキ LIVE2026 浅草ディスコ』を開催することが決定しました。



毎年秋に開催され、今年で4年目となる浅草ライブは、真田ナオキにとって年に一度の特別なライブ。昨年は初の2日間公演として開催され、満員御礼の大盛況となりました。



ステージは、ASA-CHANG&ラッキーセブンをバックバンドに、"ノックアウトボイス"を存分に味わえるセットリストを予定。そして、一番の見どころとなるのが、"真田ナオキの新たな挑戦"です。これまでに、ロカビリー（2023年）、殺陣（2024年）、ピアノの弾き語り（2025年）と、毎回様々なことに挑戦してきた真田が、『浅草ディスコ』と題した今回のライブでは一体どんなことに挑むのか、今後の続報にご注目ください！



今年4月に歌手デビュー満10周年を迎え、7月15日には、両A面シングル「プルメリア ラプソディ / 陽が沈む前に…」の追撃盤として3形態の同時発売も決定。飛躍が止まらない、真田ナオキの快進撃にどうぞご期待ください。




【公演名】


真田ナオキ LIVE2026 浅草ディスコ



【日時】


2026年10月23日(金)　15:30開場／16:30開演


2026年10月24日(土)　15:30開場／16:30開演



【会場】


浅草公会堂


東京都台東区浅草1-38-6



【出演】


真田ナオキ


演奏：ASA-CHANG&ラッキーセブン



【チケット】


全席指定（税込）


S席　9,000円


A席　8,000円


B席　5,000円


※未就学児童入場不可


配信（Streming＋）　3,500円


※配信は10月23日（金）のみとなります。（アーカイブ視聴可能）



＜FC（ファンクラブ）先行＞


2026年6月28日(日)10:00～7月8日(水)23:59


※FC先行は6月23日（火）発送のDMハガキよりお申し込みください。



＜プレイガイド先行＞


2026年7月13日(月)10:00～7月22日(水)23:59



＜一般発売日＞　


2026年7月31日(金)12:00～



＜配信チケット発売日＞　


2026年7月31日(金)12:00～



＜プレイガイド＞


e＋(イープラス)


https://eplus.jp/


ローソンチケット（Lコード：70222）


https://l-tike.com/


チケットぴあ（Pコード：331-035）


https://t.pia.jp/


※7月1日（水）よりアクセス可能です。


ベルワールドミュージック　


TEL：03-3222-7982（平日12:00～17:00）




【主催】


真田ナオキ LIVE2026事務局／(株)WOWOWプラス



【後援】


(株)テイチクエンタテインメント



【制作】


(株)クラフトワーク



【協力】


(株)ベルワールドミュージック



【お問い合わせ先】


ベルワールドミュージック　


TEL：03-3222-7982（平日12:00～17:00）


https://bellworldmusic.jp/