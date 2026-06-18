【″ノックアウトボイス″真田ナオキ】浅草公会堂で今年も2DAYSライブ『真田ナオキ LIVE2026 浅草ディスコ』の開催が決定！

株式会社WOWOWプラス

"ノックアウトボイス"で人気を集める真田ナオキが、東京・浅草公会堂で2日間にわたって『真田ナオキ LIVE2026 浅草ディスコ』を開催することが決定しました。

毎年秋に開催され、今年で4年目となる浅草ライブは、真田ナオキにとって年に一度の特別なライブ。昨年は初の2日間公演として開催され、満員御礼の大盛況となりました。

ステージは、ASA-CHANG&ラッキーセブンをバックバンドに、"ノックアウトボイス"を存分に味わえるセットリストを予定。そして、一番の見どころとなるのが、"真田ナオキの新たな挑戦"です。これまでに、ロカビリー（2023年）、殺陣（2024年）、ピアノの弾き語り（2025年）と、毎回様々なことに挑戦してきた真田が、『浅草ディスコ』と題した今回のライブでは一体どんなことに挑むのか、今後の続報にご注目ください！

今年4月に歌手デビュー満10周年を迎え、7月15日には、両A面シングル「プルメリア ラプソディ / 陽が沈む前に…」の追撃盤として3形態の同時発売も決定。飛躍が止まらない、真田ナオキの快進撃にどうぞご期待ください。

【公演名】

真田ナオキ LIVE2026 浅草ディスコ

【日時】

2026年10月23日(金) 15:30開場／16:30開演

2026年10月24日(土) 15:30開場／16:30開演

【会場】

浅草公会堂

東京都台東区浅草1-38-6

【出演】

真田ナオキ

演奏：ASA-CHANG&ラッキーセブン

【チケット】

全席指定（税込）

S席 9,000円

A席 8,000円

B席 5,000円

※未就学児童入場不可

配信（Streming＋） 3,500円

※配信は10月23日（金）のみとなります。（アーカイブ視聴可能）

＜FC（ファンクラブ）先行＞

2026年6月28日(日)10:00～7月8日(水)23:59

※FC先行は6月23日（火）発送のDMハガキよりお申し込みください。

＜プレイガイド先行＞

2026年7月13日(月)10:00～7月22日(水)23:59

＜一般発売日＞

2026年7月31日(金)12:00～

＜配信チケット発売日＞

2026年7月31日(金)12:00～

＜プレイガイド＞

e＋(イープラス)

https://eplus.jp/

ローソンチケット（Lコード：70222）

https://l-tike.com/

チケットぴあ（Pコード：331-035）

https://t.pia.jp/

※7月1日（水）よりアクセス可能です。

ベルワールドミュージック

TEL：03-3222-7982（平日12:00～17:00）

【主催】

真田ナオキ LIVE2026事務局／(株)WOWOWプラス

【後援】

(株)テイチクエンタテインメント

【制作】

(株)クラフトワーク

【協力】

(株)ベルワールドミュージック

【お問い合わせ先】

ベルワールドミュージック

TEL：03-3222-7982（平日12:00～17:00）

https://bellworldmusic.jp/