i-Construction対応 2次元／3次元CAD「DynaCAD CUBE Ver.4」を発売開始

株式会社ビーガル

MITホールディングス（コード：4016／東証スタンダード）の100％子会社である株式会社ビーガル（代表取締役：河野達、本社：千葉市美浜区）は、国土交通省が推進する「i-Construction」を支援する2次元／3次元CADソフト「DynaCAD CUBE Ver.4」を2026年6月1日にリリースしました。

「DynaCAD CUBE Ver.4」では、DynaCADの操作性を踏襲しながら、2D作図・編集機能と3Dモデリング機能を大幅に強化しました。

また、DynaCADで作成したDCZファイルの読み込みにも対応し、既存資産を活用しながら、2D図面作成から3Dデータ活用まで、より柔軟な設計業務を支援します。

■「DynaCAD CUBE Ver.4」の主なアップデート内容

操作画面１1．2D作図・編集機能を強化

作図する図面や用途に応じて、2Dモードと3Dモードを切り替えて利用できます。直線、円・楕円、円弧曲線、補助線モードなどの2D作図機能に加え、移動、複写、変形、消去、属性コピーなどの編集機能を強化しました。

また、操作に慣れていない利用者でも作業を進めやすいよう、ガイドラインメッセージにより操作習得を支援します。

2．3Dモデリング機能を強化

3Dモデリングでは、押出し、回転、スイープ、削除などの機能を活用し、自由な3Dモデル作成が可能です。2D図面をベースに3D形状を作成できるため、既存の設計データを活かしながら、3次元設計への移行を支援します。

3．最新のLandXML作成に対応

現況地形データまたは平面図をもとに、平面線形、縦断線形、横断形状を作成し、LandXML形式で出力できます。「LandXML1.2に準じた3次元設計データ交換標準（案）Ver.1.7」、いわゆるJ-LandXMLに対応したファイル入出力が可能です。

また、J-LandXML Ver.1.7で定めた数量区分に対応した数量計算にも対応しています。

操作画面２4．点群変換セットを強化

点群変換セットで利用できる点数制限を従来の1,000万点から上限をなくしました。また、点群座標測定や点群2点距離測定など点群をより活用できる機能を強化しました。

5．ネットワークライセンスに対応

お客様のご利用状況に合わせたライセンス選択を可能とするネットワークライセンスを準備しました。同時稼働管理により最適な導入が可能となります。ネットワークライセンスはHTTP（自社サーバー版）／ホスティング（弊社サーバー版）に対応しています。

バージョンアップの特徴以外に「DynaCAD CUBE」は以下の機能を搭載しています。

3DPDF出力に対応

DynaCAD CUBEで作成した3次元データは、3DPDFとして出力できます。

3DCADを保有していない関係者にも、3Dモデルを容易に共有できるため、発注者、協力会社、社内関係者との情報共有を円滑化します。

PDF画面点群変換セット

点群変換セットでは、点群データをTINサーフェスへ変換できます。

点群データは3次元で自由に回転して確認できます。

点群変換セットには点群座標測定、点群2点距離測定、点群断面取得、点群分割、格子フィルタ、カラーフィルタ、サーフェス面作成、サーフェス面削除機能などを搭載。点群データを活用した設計・確認業務を支援します。

点群変換セット■ 対応データ形式

入力形式

DCZX／DCZ／J-LandXML／IFC／DWG／DXF／LAS／DM／APA／SIMA／地籍フォーマット2000

出力形式

DCZX／J-LandXML／DWG／DXF／SIMA／地籍フォーマット2000

■ 動作環境

対応OS：Microsoft Windows 11 64bit

必要メモリ：DynaCAD CUBEが8GB以上、点群変換セットは16GB以上を推奨

解像度：1,280×1,024以上

■ ライセンス形態

アクティベーション／サブスクリプション／ネットワークライセンス

株式会社ビーガルは、建設分野におけるi-Construction、BIM/CIMへの対応を支援するため、DynaCAD CUBEの機能強化を継続してまいります。

2D図面、3Dモデル、LandXML、点群データなどを横断的に活用できるCAD環境を提供することで、設計・施工・維持管理における業務効率化とデータ活用を推進してまいります。

【お問い合わせ先】

株式会社ビーガル

Mail：corpsales-2@bigal.co.jp

URL：https://dynacad.jp/

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▼東京支社

住所：〒108-0014 東京都港区芝五丁目26番24号 田町スクエア4階

電話：03-6809-4804

▼大阪支社

住所：大阪市中央区南船場1-17-11 上野BRビル6階

電話：06-4705-5806

【会社概要】

会社名：株式会社ビーガル

代表者：代表取締役 河野達

所在地（本社）

〒261-7124 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1

ワールドビジネスガーデン マリブウエスト24F

設立：2007年9月

URL：https://bigal.co.jp/

【親会社】

MITホールディングス https://mit-hd.co.jp/

代表取締役社長 増田 典久

〒261-7124 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1

ワールドビジネスガーデン マリブウエスト24F