画業７０年の軌跡をたどる、約８０点を一堂に展示・販売！　画業７０周年　ちばてつや版画展　～『伝説』は、今見ても熱い～

株式会社大丸松坂屋百貨店

大丸東京店では、２０２４年に漫画家として初めて文化勲章を受章した漫画家・ちばてつや氏の画業７０周年を記念し、「画業７０周年 ちばてつや版画展」を開催いたします。１９３９年東京生まれのちば氏は、１９５８年に『舞踏会の少女』で雑誌デビュー以来、『あしたのジョー』（原作：高森朝雄）をはじめ、『おれは鉄兵』『のたり松太郎』『あした天気になあれ』など数々の名作を世に送り出し、長きにわたり日本漫画界を代表する存在として活躍してきました。２０１８年には日本漫画家協会会長に就任し、２０２２年には日本藝術院会員に選出、２０２４年には漫画家として初めて文化勲章を受章するなど、その功績は国内外で高く評価されています。本展では、『あしたのジョー』をはじめとする時代を超えて愛される名作の名場面を中心に、力強い人物描写と豊かな人間ドラマを版画作品として約８０点展示・販売いたします。また会場では、画業７０周年を記念した描き下ろし最新作品も初公開いたします。７０年にわたり多くの人々を魅了し続けてきた創作の軌跡を、ぜひこの機会にご堪能ください。

「ちばてつやファミリー -画業７０周年-」 ４５０×３２７ｍｍ ピエゾグラフ １７６,０００円

画業７０周年記念 描き下ろし最新作品！

「宿命のライバル（ジョー）」 ４１０×３１３ｍｍ ピエゾグラフ １３２,０００円

「宿命のライバル（力石）」 ４１０×３１３ｍｍ ピエゾグラフ １３２,０００円

「宿命の対決」 ４１０×５３０ｍｍ ピエゾグラフ ２２０,０００円

「宿命のライバル」 ３６７×６００ｍｍ ピエゾグラフ ２２０,０００円

「丹下段平」 ３１０×２２１ｍｍ ピエゾグラフ ７７,０００円

(C)ちばてつや (C)高森朝雄・ちばてつや／講談社

※購入商品すべてに、ちばてつや先生の直筆サインを入れてお渡しします。

※価格は全て税込です。