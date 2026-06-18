当社グループ会社のNGSC社によるMaster Critical IT Infrastructure EcoXpert Partner認証取得のお知らせ

株式会社ハイブリッドテクノロジーズ

日本とベトナムを拠点にグローバルIT総合サービスを展開する株式会社ハイブリッドテクノロジーズ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：平川 和真、証券コード：4260、以下「当社」）は、2025年10月１日より、ベトナム国内で包括的なIT支援事業を運営するNGS Consulting Joint Stock

Company（以下「NGSC社」）を連結子会社化いたしました。

NGSC社は、2026年６月１日、エネルギー＆オートメーション分野におけるDXの国際的なリーディングカンパニーであるSchneider Electric（以下「Schneider社」）より、同社が展開するEcoXpert Partner Program内の最高水準であるMaster Critical IT Infrastructure EcoXpert Parterとして表彰されましたので、お知らせいたします。

【Schneider Electricの概要】

Schneider社は、フランスを拠点に、エネルギーマネジメント、オートメーション（自動化）、DX推進を支援するグローバルカンパニーです。データセンターやネットワーク施設、ビル等の産業施設に対し、ソフト・ハードの両面から自動化等のDX化と、エネルギー効率の改善や脱炭素、省エネ運営を促進するサービスを提供しています。

【EcoXpert Partner Programの概要】

Schneider社は、自社の専門領域においてサービス拡大を図るベンダー企業を募り、自社ソリューションに関するトレーニング等を通じて、EcoXpert Partner Program認定を付与することで、自社サービスをグローバルに提供するパートナー網を構築しています。NGSC社も2025年より本プログラムに参画しており、ベトナム国内におけるSchneider社のソリューション拡大、ITインフラの強化に貢献しています。

この度NGSC社が受賞した「Critical IT Infrastructure EcoXpert Partner」認証は、上述したパートナープログラムの参画企業の中から、Schneider社のツールを用いたデータセンターの設計、導入における、高い専門性と信頼性を有する企業を認定し、表彰するものです。中でも今回のMasterレベルは、同認証の中でも最高峰に位置するもので、NGSC社の専門性、実務経験、高品質なサービス提供体制に基づく実績が評価されたことを示します。

NGSC社は本認証を受けて、今後一層、ITインフラ構築の専門人材の育成、社内知見の向上を通じて、お客様にさらなる価値を提供するとともに、Schneider社のパートナーとして、デジタル化と持続可能を両立する未来の実現を推進してまいります。

以上



株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/91454/table/107_1_48bca78f072caad3bc95e448c006f487.jpg?v=202606181051 ]