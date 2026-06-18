「Park Direct（パークダイレクト）」を運営するニーリー、コナミスポーツとタイアップ企画第三弾を開始

株式会社ニーリー

業界No.1（※1）のモビリティ領域のOperating System（Mobility OS）「Park Direct（パークダイレクト）」（https://www.park-direct.jp/(https://www.park-direct.jp/)）を運営する株式会社ニーリー（東京都中央区、以下「ニーリー」）は、コナミスポーツ株式会社（東京都品川区）と連携し、パークダイレクトのユーザーに向けたメリット拡充を目的としたタイアップ企画第三弾を実施いたします。

本企画では、前回ご好評いただいたクーポン（2025年6月付プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000123.000045188.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000123.000045188.html)）の第三弾として、パークダイレクトをご利用中のユーザー限定で、コナミスポーツが運営する全国100以上の施設で使える、「コナミスポーツクラブ施設利用1日無料ご招待！クーポン」の提供を開始しました。

■提携の背景

ニーリーは、モビリティ領域のOperating System（Mobility OS）「Park Direct（パークダイレクト）」を展開し、駐車場を管理する不動産管理会社様をはじめ、カーユーザーの多様なライフスタイルに合わせたサービス展開を実施しています。これまで、ガソリンスタンドを運営する企業や道の駅、商業施設など、日常に密着したさまざまな企業との連携を通じて、ユーザーベネフィットの拡充を図ってまいりました。

今回、パークダイレクトをご利用中のユーザーを対象に、全国にスポーツ施設を展開するコナミスポーツと連携し、「コナミスポーツクラブ」でご利用いただけるお得なクーポン第三弾の提供を開始しました。今後も、パークダイレクトユーザーの皆さまがより便利なサービスを利用できるよう、パートナーとの連携を強化してまいります。

■「コナミスポーツクラブ」クーポンの概要

パークダイレクトをご利用中のユーザー限定で、全国のコナミスポーツクラブの施設体験に無料でご招待する「コナミスポーツクラブ施設利用1日無料ご招待！クーポン」をご提供いたします。

「コナミスポーツクラブ施設利用1日無料ご招待」

対象施設：全国のコナミスポーツクラブ

掲載時期：2026年06月12日～2026年10月18日

対象者：パークダイレクトご契約者様 / パークダイレクトをご利用の不動産管理会社従業員の皆さま

クーポン内容：全国100以上のコナミスポーツクラブ施設を1日無料でご利用いただけます。

※一部対象外の施設があります。

※クーポンのご利用方法や詳細は、ご契約者様へのご案内・管理会社様向けの専用ページにてご確認ください。

■コナミスポーツクラブについて

コナミスポーツクラブは、フィットネスや各種運動スクールの運営など、スポーツクラブ事業で培った長年のノウハウを活かし、地域や年代を問わず、多くの人々のスポーツや運動に対する取り組みをサポートしています。

社名：コナミスポーツ株式会社

所在地 ：東京都品川区東品川4丁目10番1号

代表取締役社長：室田 健志

設立：1973年3月14日

事業内容：フィットネス、子ども向けスクール、PPP（官民連携）事業、学校支援事業、Pilates Mirror、Personal 30、法人向けサービス事業、ジャザサイズ事業など

ウェブサイト：https://www.konami.com/sportsclub/corporate/ja/

■Park Direct（パークダイレクト）とは

「Park Direct（パークダイレクト）」（https://www.park-direct.jp）は、駐車場にまつわるあらゆる業務（集客・契約・決済・顧客管理）を一気通貫でデジタル化するモビリティ領域のOperating System（Mobility OS）です。月極駐車場の各種手続き（※2）を全てオンラインで完結させ、不動産会社様や借主様の駐車場契約・管理にまつわるアナログなプロセスを大幅に削減します。さらに、駐車場ごとのデータに基づきオンライン／オフラインを問わない様々な集客施策を設計、展開し、月極駐車場の稼働率アップ、オーナー様の収益アップに貢献いたします。

■運営会社：株式会社ニーリーについて

業界No.1（※1）のサービス「パークダイレクト」を運営する、モビリティ領域のOperating System（Mobility OS）のリーディングカンパニーです。2013年の創業以来、大手事業会社や金融機関、資金調達を行ったスタートアップ企業を対象に、これまで数多くの新規事業に関する事業企画や戦略立案、高い技術力を活かした開発をメイン事業として行ってきました。2019年より、これまで培ったノウハウを活かし、「パークダイレクト」の運営を行っております。

社名：株式会社ニーリー

所在地：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目9-8

代表取締役：佐藤養太

設立：2013年1月29日

資本金：8,802百万円（2024年9月末時点。資本準備金含む）

事業内容：

モビリティ領域のOperating System（Mobility OS）「Park Direct」の運営

法人車両用駐車場管理システム「Park Direct for Business」の運営

1日単位の駐車場検索・予約サービス「ワンデイパーク」の運営

ウェブサイト：https://www.nealle.com

（※1）「月極駐車場のオンライン契約サービス」の「導入社数」（サービス導入をしている不動産管理会社数）と「オンライン契約可能台数」について、2022年12月・2023年12月の株式会社エクスクリエによる対象各社（駐車場のシェアリングサービス・サブリースは除く）へのヒアリング調査、並びに、2024年11月・2025年11～12月の株式会社未来トレンド研究機構によるサービス提供事業者に対するヒアリング調査及びデスクリサーチ。「オンライン契約者数」について、2025年11～12月の株式会社未来トレンド研究機構によるサービス提供事業者に対するヒアリング調査及びデスクリサーチ。

（※2） 「募集、申込対応、審査、契約手続き、賃料回収、収納代行、各種書面の発行、更新・解約、コールセンターによる問い合わせ対応」に関わる手続きを指します。