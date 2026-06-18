アドエビス、6月24日（水）～26日（金）マーケティングWeek【夏】「デジタルマーケティング強化EXPO」に出展

株式会社イルグルム

株式会社イルグルム（本社：大阪府大阪市北区 代表取締役：岩田 進、以下「イルグルム」）は、2026年6月24日（水）から6月26日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「マーケティングWeek【夏】」内、「デジタルマーケティング強化EXPO」に出展することをお知らせいたします。

当社ブースでは、国内導入実績No.1（※）の広告効果測定プラットフォーム「アドエビス」をはじめ、新サービスであるマーケティング・キャンペーン・マネジメント・プラットフォーム「AD EBiS Campaign Manager（アドエビス キャンペーン マネージャー）」をご紹介します。ぜひこの機会に、お立ち寄りください。

※2024年8月期_指定領域における市場調査 調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

マーケティングWeekとは

マーケティングWeekは、9つの専門展で構成される日本最大級のマーケティングの総合展示会です。マーケティング支援企業が出展し、マーケター、広報、営業推進、EC担当者などが来場。

売上アップ、ブランディング、集客力向上など、企業の課題解決につながるビジネスマッチングの場です。

マーケティングリサーチから広告・プロモーション・販促、営業、顧客コミュニケーションまで、

マーケティング業務の川上から川下までを網羅した総合展示会として開催します。

展示会概要

名称：マーケティングWeek【夏】デジタルマーケティング強化EXPO

開催日程：2026年6月24日（水）～2026年6月26日（金） 各日10:00 ～ 17:00

開催場所：東京ビッグサイト（西展示棟）

小間番号：M18-24

参加方法：事前登録制。下記からご登録いただけます。

・一般の方は下記からご登録ください。

来場登録：https://www.marketing-week.jp/summer/ja-jp/register.html?code=1703804297997617-GTY

・課長職以上の方は下記からご登録ください。

来場登録VIP：https://www.marketing-week.jp/summer/ja-jp/register.html?code=1703804298076360-H0T

ブース訪問予約：https://timerex.net/s/yrglm_marketing/5c125bcd/

参加費： 無料

主催：RX Japan合同会社

特設サイト：https://www.marketing-week.jp/summer/ja-jp.html

出展製品紹介

広告効果測定プラットフォーム「アドエビス」

「アドエビス」は、導入実績11,000件を誇る広告効果測定プラットフォームです。高精度な計測技術をベースに、Webサイトへの流入からコンバージョンまでの可視化を実現します。さらに、広告データの自動集計やアトリビューション分析、AI推定によるクロスデバイス分析に加え、外部CRM/SFA等と連携することで、集客から売上・事業貢献度までを通した一連の分析・見える化を可能にします。

製品サイト：https://www.ebis.ne.jp/

マーケティング・キャンペーン・マネジメント・プラットフォーム「AD EBiS Campaign Manager」

「AD EBiS Campaign Manager」は、広告運用の改善プロセスを仕組み化し、組織の成果最大化を支援するAIエージェントです。 判断のばらつきや属人化といったインハウス組織の課題に対し、計画から振り返りまでの施策情報の一元管理をはじめ、AIを活用した「課題発見」や「施策立案」の支援、ナレッジの構造化機能を搭載。属人化を抑え、再現性の高い組織的なマーケティング活動の定着をサポートします。

製品サイト：https://cm.ebis.ne.jp/

IR情報

【2026年9月期第2四半期】上期営業利益は前年比4.0倍に急拡大！通期利益予想を上方修正

・決算説明の動画および資料

https://yrglm.co.jp/ir/latest_results/

株式会社イルグルム（YRGLM Inc.）

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENTオフィスタワー8F

東京本社：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-2-1 X-PRESS有楽町12F

代表者：代表取締役 岩田 進

設立：2001年6月4日

事業内容：マーケティングAI事業、コマースAI事業

URL: https://www.yrglm.co.jp/(https://www.yrglm.co.jp/)