「購入者が選ぶSUUMO AWARD 2026」(首都圏版) ～長谷工不動産が過去最多となる4部門にて受賞～

株式会社長谷工不動産

株式会社長谷工不動産（本社：東京都港区、代表取締役社長：松本 健、以下「長谷工不動産」）は、不動産情報サイト「SUUMO」を運営する株式会社リクルート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：牛田 圭一、以下「リクルート」）が発表した「購入者が選ぶSUUMO AWARD 2026」において、“分譲マンションデベロッパー・販売会社の部”の【ダイバーシティ部門】で最優秀賞を受賞するとともに、【グリーン部門】【住み続けられる住まい部門】【品質向上への取組部門】の3部門で優秀賞を受賞いたしました。長谷工不動産の4部門での受賞は過去最多となります。

また、6月11日(木)に開催された授賞式では、リクルートが選出した代表企業の一社として、長谷工不動産 代表取締役社長 松本 健が登壇し、様々な取組みや顧客満足度向上に向けた今後の決意について語りました。

長谷工不動産はこれからも、長谷工グループの総合力を最大限に活かし、安全で安心な住まいと豊かで快適な暮らしを追求し、新たなマンションづくりに挑戦してまいります。

■長谷工不動産 松本社長スピーチ

「本日はこのような栄えある賞、また最優秀賞ということで、表彰頂きましてありがとうございます。長谷工グループの企業メッセージは「思いを、はせる。」でございます。いろいろな世代への思いをはせた結果、このブランシエラ海老名がご評価頂けたという風に考えております。この海老名は、事業主・設計・施工から販売管理に至るまで、長谷工グループの総力を結集した物件となり、その中でも間取りのバリエーションや共用施設、ソフトサービスに至るまで様々なチャレンジを行った結果が、このダイバーシティ分野での評価につながったものと推察しております。ターゲットを絞って商品企画をすることが多い弊社ではございますが、これからは購入者様の声に真摯に耳を傾け、評価をいただけるような住まいを提供していきたいと考えております。」

松本社長のスピーチの様子 本アワード授賞式の様子 ※上記写真は、株式会社リクルートより提供

■リクルート「購入者が選ぶ SUUMO AWARD」とは

「SUUMO AWARD」は、首都圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県)で新築マンションを購入した方々を対象に、マンションデベロッパー・販売会社や管理会社の品質や価格、取り組み内容など、さまざまな観点で優れた企業を表彰する式典です。本調査は2006年より継続的に実施しており、2018年からは特に評価の高い企業やその取り組みを広く公表するとともに、業界全体のサービス向上や業務改善の促進、さらには持続可能な社会の実現への寄与を目的として「SUUMO AWARD」としての表彰を開始しております。2023年より授賞式も開催しており業界全体の発展とともに、消費者のより快適な住まい探しに寄与できればと考えております。

※リクルートPress Letterより転載

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003204.000011414.html

■長谷工不動産の受賞部門一覧

■受賞ロゴ

■ご評価いただいた物件の特徴的なポイント

UGOCLO※1 ホームページトップ画面(2024年9月時点)※2 プラントルーム(水耕栽培設備室)※3※1、2、3 ブランシエラ海老名にて採用。

■「ブランシエラ」ブランド紹介

長谷工不動産は、「BRANCHERA（ブランシエラ）」シリーズを全国中核都市で展開しており、ブランド名には“流行の先端”と“時代”を組み合わせた意味が込められ、長谷工グループの一員として住空間のクオリティを追求し、時代の変化や多様化するライフスタイルに応える先進的な住まいの実現を目指しています。新しい発想を駆使することで、多様な価値観やライフステージが共存できる暮らしの創造に思いをはせ、豊かさの先を見据えた価値あるマンションを提供してまいります。

ブランシエラ 公式サイト：https://www.branchera.com/