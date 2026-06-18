にじさんじ屈指の人気VTuberコンビが、ナムコ限定プライズに！ にじさんじ「ふわぐさ」× ナゴパイナップルパーク コラボプライズ　2026年9月5日(土)よりナムコ限定で順次展開！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、VTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」に所属する人気コンビ「ふわぐさ」のプライズを、2026年9月5日(土)より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」(以下ナムクレ)で順次展開します。

「ふわぐさ」は、息の合った掛け合いと圧倒的な歌唱力が魅力の、不破湊と三枝明那による人気コンビ。9月5日(土)から30日(水)の期間限定で、沖縄県名護市にあるパイナップルをテーマにした人気の観光テーマパーク「ナゴパイナップルパーク」とのコラボ企画に起用されています。今回はコラボ用に撮り下ろされた写真を使用したプライズがナムコ限定で登場。パークを全力で楽しむ2人の姿がキュートな、ファン必携のコレクションです。

■ナゴパイナップルパークを満喫する2人の撮り下ろし写真がナムコ限定プライズに！

沖縄に行くときにもつれて行きたい、ビタミンカラーの「ふわぐさ」アイテムが勢ぞろい。

にじさんじ ふわぐさ×パイナップルパークミニチャーム付きフロートカップホルダー

■ラインアップ：全2種

・不破湊

・三枝明那

■サイズ：約22cm×18cm

やんちゃな表情のミニキャラがキュート！水に浮かべて楽しめる、パイナップル型のうきわみたいなカップホルダー。かわいいチャームにも注目です。

にじさんじ ふわぐさ×パイナップルパーククリアタンブラー

■ラインアップ：全3種

・不破湊

・三枝明那

・ミニキャラ

■サイズ：約16cm×9cm

パイナップルジュースを入れて持ち歩きたくなる透明なタンブラー。リゾートファッション姿の2人とおでかけ！

にじさんじ ふわぐさ×パイナップルパーククリアマルチケース

■ラインアップ：全4種

・不破湊

・三枝明那

・ミニキャラ

・ふわぐさ

■サイズ：約12cm×7.5cm

ちょっとした小物を入れるのに便利なサイズ感と、中が見えるクリア素材がうれしいカラビナつきのマルチケース。

■景品取扱施設

・取扱店舗一覧：

https://bandainamco-am.co.jp/documents/game_center/prize/nijisanji202609R.pdf

・ナムコオンラインクレーン：

https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/nijisanji202609R

◆「ナムコオンラインクレーン(ナムクレ)」とは◆

バンダイナムコアミューズメントが運営するオンラインクレーンです。

本物のクレーンゲームをスマホやPCでプレイし獲得された景品をご自宅へお届けします。

▼「ナムクレ」 詳細はこちら

・ナムコオンラインクレーン：https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/nijisanji202609R

■「にじさんじプロジェクト」について

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に生かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。

※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

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