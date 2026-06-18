“颯”たちが赤ちゃんの姿になっちゃった！？ TVアニメ『クールドジ男子』より、【ばぶたんず！】シリーズの2商品が登場！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352575/images/bodyimage1】
TVアニメ『クールドジ男子』より、NEO GATEオリジナルデフォルメ【ばぶたんず！】シリーズの描き起こしイラストを使用した、「トレーディング缶バッジ」「トレーディングアクリルスタンドキーホルダー」の発売が決定いたしました！
本商品は、アニメイト各店・アニメイト通販、ステラワース・ステラワース通信販売、アニハピSHOP ONLINE、他アニメグッズ取り扱い各店での販売を予定しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352575/images/bodyimage2】
【商品詳細】
■TVアニメ『クールドジ男子』ばぶたんず！トレーディング缶バッジ(全5種)※トレーディング商品
【ばぶたんず！】シリーズの描き起こしイラストを使用したトレーディング缶バッジが登場！
おおきな頭にちいさな手足、あどけない表情で遊ぶ“颯”たちがとっても可愛い！ポップで可愛い缶バッジを、ぜひいろいろな場所に連れて行ってあげてくださいね。
本商品は、全5種の中から、ランダムで1つ封入されます。
単品でのご購入もBOXでのご購入も可能です。1BOXご購入の際は、全5種をコンプリートすることができます！
・素材:金属・紙・PP
・サイズ:57mm
・価格:1個 440円(税込)/1BOX(5個入り) 2,200円(税込)
・種類:全5種([一倉 颯]・[二見 瞬]・[三間 貴之]・[四季 蒼真]・[五十嵐 元晴])
■TVアニメ『クールドジ男子』ばぶたんず！トレーディングアクリルスタンドキーホルダー(全5種)※トレーディング商品
NEO GATEのオリジナルデフォルメ【ばぶたんず！】の描き起こしイラストを使用したトレーディングアクリルスタンドキーホルダーが登場！
赤ちゃんになっても変わらない！？それぞれのキャラクターらしい表情や仕草にも注目です！
アクリルスタンドとしてはもちろん、ボールチェーン付きなので、キーホルダーとしてカバンなどに着けることもできちゃいます！
本商品は、全5種の中から、ランダムで1つ封入されます。
単品でのご購入もBOXでのご購入も可能です。1BOXご購入の際は、全5種をコンプリートすることができます！
・素材:アクリル・金属
・サイズ: 本体約W53mm×H70mm以内 台座約W35mm×H32mm以内
・価格:1個 770円(税込)/1BOX(5個入り) 3,850円(税込)
・種類:全5種([一倉 颯]・[二見 瞬]・[三間 貴之]・[四季 蒼真]・[五十嵐 元晴])
【発売予定日】
2026年9月下旬より順次発売予定。
【お取り扱い店舗】
アニメイト各店/アニメイト通販 https://www.animate-onlineshop.jp/
ステラワース/ステラワース通信販売 https://www.stellaworth.co.jp/shop/
アニハピ SHOP ONLINE https://www.anihapi-online.com/
他、アニメグッズ取り扱い店舗にて販売予定。
【ご予約について】
2026年6月18日(木)12：00より順次ご予約を受付致します。
※販売開始日は各店舗により異なる場合が御座います。
※無くなり次第販売を終了させていただく場合が御座います。ご了承ください。
グッズの販売状況等の詳細は、下記公式ページをご確認ください。
<株式会社NEO GATE公式商品ページ> https://www.neogate.jp
最新情報は、株式会社NEO GATE公式Xをチェック！
<株式会社NEO GATE公式X> https://x.com/neogate0
<会社概要>
名 称：株式会社NEO GATE
設立年月：2014年(平成26年)5月21日
代表者：影近 征也(かげちか まさや)
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 4-5-15-103
TEL：03-6300-6035 FAX：03-6300-6037
事業内容:ユーザー体験型イベント企画及びコンテンツグッズ開発
URL：https://www.neogate.jp
<本件に関するお問い合わせ>
株式会社NEO GATE
企画営業部 清水 翼
TEL：03-6300-6035 FAX：03-6300-6037 E-mail：info@neo-gate.co.jp
(C)?那多ここね／SQUARE ENIX・「クールドジ男子」製作委員会
配信元企業：株式会社ネオゲート
TVアニメ『クールドジ男子』より、NEO GATEオリジナルデフォルメ【ばぶたんず！】シリーズの描き起こしイラストを使用した、「トレーディング缶バッジ」「トレーディングアクリルスタンドキーホルダー」の発売が決定いたしました！
本商品は、アニメイト各店・アニメイト通販、ステラワース・ステラワース通信販売、アニハピSHOP ONLINE、他アニメグッズ取り扱い各店での販売を予定しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352575/images/bodyimage2】
【商品詳細】
■TVアニメ『クールドジ男子』ばぶたんず！トレーディング缶バッジ(全5種)※トレーディング商品
【ばぶたんず！】シリーズの描き起こしイラストを使用したトレーディング缶バッジが登場！
おおきな頭にちいさな手足、あどけない表情で遊ぶ“颯”たちがとっても可愛い！ポップで可愛い缶バッジを、ぜひいろいろな場所に連れて行ってあげてくださいね。
本商品は、全5種の中から、ランダムで1つ封入されます。
単品でのご購入もBOXでのご購入も可能です。1BOXご購入の際は、全5種をコンプリートすることができます！
・素材:金属・紙・PP
・サイズ:57mm
・価格:1個 440円(税込)/1BOX(5個入り) 2,200円(税込)
・種類:全5種([一倉 颯]・[二見 瞬]・[三間 貴之]・[四季 蒼真]・[五十嵐 元晴])
■TVアニメ『クールドジ男子』ばぶたんず！トレーディングアクリルスタンドキーホルダー(全5種)※トレーディング商品
NEO GATEのオリジナルデフォルメ【ばぶたんず！】の描き起こしイラストを使用したトレーディングアクリルスタンドキーホルダーが登場！
赤ちゃんになっても変わらない！？それぞれのキャラクターらしい表情や仕草にも注目です！
アクリルスタンドとしてはもちろん、ボールチェーン付きなので、キーホルダーとしてカバンなどに着けることもできちゃいます！
本商品は、全5種の中から、ランダムで1つ封入されます。
単品でのご購入もBOXでのご購入も可能です。1BOXご購入の際は、全5種をコンプリートすることができます！
・素材:アクリル・金属
・サイズ: 本体約W53mm×H70mm以内 台座約W35mm×H32mm以内
・価格:1個 770円(税込)/1BOX(5個入り) 3,850円(税込)
・種類:全5種([一倉 颯]・[二見 瞬]・[三間 貴之]・[四季 蒼真]・[五十嵐 元晴])
【発売予定日】
2026年9月下旬より順次発売予定。
【お取り扱い店舗】
アニメイト各店/アニメイト通販 https://www.animate-onlineshop.jp/
ステラワース/ステラワース通信販売 https://www.stellaworth.co.jp/shop/
アニハピ SHOP ONLINE https://www.anihapi-online.com/
他、アニメグッズ取り扱い店舗にて販売予定。
【ご予約について】
2026年6月18日(木)12：00より順次ご予約を受付致します。
※販売開始日は各店舗により異なる場合が御座います。
※無くなり次第販売を終了させていただく場合が御座います。ご了承ください。
グッズの販売状況等の詳細は、下記公式ページをご確認ください。
<株式会社NEO GATE公式商品ページ> https://www.neogate.jp
最新情報は、株式会社NEO GATE公式Xをチェック！
<株式会社NEO GATE公式X> https://x.com/neogate0
<会社概要>
名 称：株式会社NEO GATE
設立年月：2014年(平成26年)5月21日
代表者：影近 征也(かげちか まさや)
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 4-5-15-103
TEL：03-6300-6035 FAX：03-6300-6037
事業内容:ユーザー体験型イベント企画及びコンテンツグッズ開発
URL：https://www.neogate.jp
<本件に関するお問い合わせ>
株式会社NEO GATE
企画営業部 清水 翼
TEL：03-6300-6035 FAX：03-6300-6037 E-mail：info@neo-gate.co.jp
(C)?那多ここね／SQUARE ENIX・「クールドジ男子」製作委員会
配信元企業：株式会社ネオゲート
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