ニューテック、ハードウェア故障を自動検知し、スムーズな保守手配を実現する「障害通報サービス（ASR）」を提供開始

サクサ株式会社

サクサグループのストレージ専業メーカーでオンプレミス市場において高評価を獲得している株式会社ニューテック（以下、ニューテック）は、製品にハードウェア故障が発生した際、自動で当社サポートセンターへ通報し、迅速な保守対応を可能にする「障害通報サービス（ASR：Auto Service Request）」の提供を開始いたします。

本サービスは、対象のハードウェア製品をご利用中で、当社の「オンサイト保守契約」をご締結いただくお客様を対象に、無償（追加費用なし）でご提供いたします。

■サービス概要

システムの安定稼働において、ハードウェア障害発生時の初期対応の遅れは、ビジネスに大きな損失をもたらすリスクがあります。

「障害通報サービス」は、製品の異常を検知した際に、自動で当社サポートセンターへアラートを通報する仕組み（ASR）です。お客様自身で故障状況を確認して連絡する手間を省き、検知から保守手配までをシームレスにつなぐことで、復旧までの時間を短縮します。

- 自動通報（ASR）システム： 24時間、製品が自律的に異常を検知してサポートセンターへ通知。- 手間なしスムーズな保守連携：通報を受け、当社のサポート担当者からお客様へ直接ご連絡。そのまま現地保守の手配までスピーディーに移行。- 保守契約者は追加料金ゼロ：対象のオンサイト保守契約をご締結する際にご利用可能。■対象商品

CloudyV NAS/Windows 2025 （2026年6月現在）

ご利用には、オンサイト保守契約の締結時にご利用希望の旨をご連絡いただく必要があります。

また、メール通知機能を有効化していただく必要があります。

【会社概要】

社名 ：サクサ株式会社

代表者 ：代表取締役 社長執行役員 齋藤 政利

設立 ：2004年2月2日

所在地 ：〒108-8050 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル

事業内容：IT機器・通信ネットワーク、AI、IoT、クラウドサービスなどの商品・サービス・サポートの提供

https://www.saxa.co.jp/

社名 ：株式会社ニューテック

代表者 ：代表取締役社長 早川 広幸

設立 ：1982年3月15日

所在地 ：〒105-0013 東京都港区浜松町2丁目7-19 KDX浜松町ビル

事業内容：サーバーに接続するストレージ（外部記憶装置）本体・周辺機器の開発、製造、販売・サポート

https://www.newtech.co.jp/

記載されている会社名、製品名等は、各社の商標または登録商標です。

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