データとインセンティブ設計で、暮らしを進化させる株式会社ピクセラ(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：藤岡 毅、以下 当社)は、非接触決済ソリューション「Fidesmo Pay」を提供する Fidesmo AB(本社：スウェーデン、以下Fidesmo AB社)との技術協業を開始し、ウェアラブル決済領域へ本格参入することをお知らせいたします。

本協業は、当社が進める「デバイス単体の販売」にとどまらない事業構造への進化を加速させる取り組みです。スマートリングをはじめとする次世代ウェアラブルに決済機能を実装することで、当社はデバイスの利用頻度と日常接点を高め、将来的なサービス拡張余地を持つ新たな顧客基盤の構築を目指してまいります。





PIXELA GROUP | FIDESMO





プレスリリース： https://pixela-group.jp/press/2026/20260618.html









■ 協業の背景

世界のウェアラブル決済デバイス市場は、2024年に579.8億米ドル、2025年に677.5億米ドル、2030年には1,488.8億米ドルへ拡大する見通しで、2025年から2030年の年平均成長率は17.1％と予測されています。キャッシュレス化の進展と、スマートウォッチやスマートリングなど常時装着型デバイスの普及を背景に、ウェアラブル決済は今後の有望成長領域の一つとして注目されています。(※1)

一方で、決済機能の実装には、国際決済ブランドとの接続、トークン化、セキュアエレメント対応、ユーザー認証、アプリケーション連携など、高度かつ多層的な技術対応が求められます。Fidesmo AB社が提供する Fidesmo Pay は、Visa および Mastercard のトークン化基盤に接続する、非接触型デバイス向けのセキュアかつスケーラブルな決済ウォレットであり、OEM 向けに SDK 提供やホワイトラベル対応を含む実装支援を行っています。

当社は本協業により、ウェアラブル決済領域への参入にあたり、自社でゼロから重い決済接続基盤を構築するのではなく、Fidesmo AB社の市場リーダーシップと確立された実装基盤を活用することで、開発スピードと資本効率の両立を図ります。Fidesmo AB社の基盤活用により、市場投入までの時間短縮、導入・運用コストの低減、拡張性の確保を実現し、当社は自社商品・顧客体験の向上にリソースを集中してまいります。





今後は、当社が企画・開発するウェアラブルデバイスにおいて、決済機能実装に必要となるデバイス仕様の検討、アプリケーション連携、ユーザーオンボーディング設計、技術検証および実装準備を段階的に進めてまいります。

本協業は、単なる新機能追加ではなく、当社にとってウェアラブルを起点とした高頻度接点の獲得と、ハードウェア販売に継続的なサービス価値を重ねる事業モデルへの進化を目指すものです。健康管理や日常利用と親和性の高いウェアラブルに決済機能が加わることで、デバイス価値そのものを引き上げるとともに、中長期的には新たな収益機会の創出と企業価値向上につなげてまいります。









■Fidesmo AB社について

Fidesmo AB は、非接触型デバイス向けに決済機能や各種サービスを実装するための技術基盤を提供するテクノロジー企業です。Fidesmo Payは、OEM向けにセキュアで拡張性の高い決済基盤を提供し、各社が自社ブランドの顧客体験を維持しながら、多様なデバイスへの決済機能実装を進められる環境を支援しています。

https://fidesmo.com/









■代表メッセージ

＜株式会社ピクセラ 代表取締役社長 藤岡 毅＞

今回の Fidesmo AB社との技術協業は、当社にとって新たな成長領域への本格参入を意味する重要な一歩です。ウェアラブルは、今後、健康管理のためのデバイスにとどまらず、日常生活の中で繰り返し使われるインフラへ進化していくと考えています。当社は本協業を通じて、スマートリングをはじめとする次世代ウェアラブルに新たな実用価値を実装し、ハードウェア単体の売り切りモデルを超えた、継続的な顧客接点と将来のサービス展開につながる事業基盤の構築を進めてまいります。





社長サイン





＜Fidesmo AB社 CEO & 共同創業者 Mattias Eld＞

ピクセラをパートナーとして迎え、同社のウェアラブル決済分野への戦略的な事業拡大を支援できることを大変嬉しく思います。魅力的なデバイスの連携に注力するその方向性は、まさに我々Fidesmoが自社プラットフォームを通じて実現したかった価値と合致するものです。ピクセラの製品開発力と販売ネットワーク、そして40カ国860以上の金融機関に信頼されるFidesmoのプラットフォームインフラを組み合わせることで、スマートリングをはじめとする次世代ウェアラブル製品において、シームレスかつセキュアな決済体験の実現を共に加速してまいります。日本にとどまらず、グローバルな規模でピクセラとともに成長できることを楽しみにしています。









■株式会社ピクセラについて

会社名(商号) ： 株式会社ピクセラ

代表者 ： 代表取締役社長 藤岡 毅

所在地 ： 〒550-0012

大阪府大阪市西区立売堀1-4-12 立売堀スクエア 5F

設立 ： 1982年(昭和57年)6月

資本金 ： 4億50百万円(2026年3月31日時点)

上場証券取引所： 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード：6731)

事業内容 ： パソコン向けデジタルテレビキャプチャー、

デジタルテレビチューナー、

IoTホームサービスおよびその関連機器、

ビデオカメラ向けアプリケーションソフトウェア、

スマートフォン・タブレット向け周辺機器、などの開発、販売

URL ： https://www.pixela.co.jp/





※ 文中に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

※ 本リリースは技術協業の開始に関するものであり、個別製品の発売時期、提供エリア、対応金融機関、対応機能の詳細等については、今後の開発・認証・協議の進捗に応じて決定してまいります。

※1 市場規模は第三者調査会社(Grand View Research, Inc.)による公表データ( https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/wearable-payments-devices-market )に基づきます。