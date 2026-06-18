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6月のマクドナルドも、『トクニナルド』で“おトク”に！「マックフライポテト(R) M・Lサイズ」 最大150円おトクな特別価格250円
ハーフタイムはポテトタイム！？スポーツ観戦のおともにも！
6月22日（月）〜7月３日（金）までの1２日間限定
〜『Mr.トクニナルド』再び！堺雅人さん出演 TVCMも6月１９日（金）より放送開始〜
シャカシャカポテト(R) 「ガーリックステーキ味」 も好評販売中！
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、2026年も引き続き年間を通して人気の商品を次々おトクにする『トクニナルド』キャンペーンでおトクをお届けしております。そんな『トクニナルド』キャンペーンの第4弾として６月22日（月）から7月３日（金）までの12日間限定で人気のサイドメニュー「マックフライポテト」のM・Lサイズをおトクな特別価格250円（通常価格：Mサイズ350円〜・Lサイズ400円〜）で販売するキャンペーンを全国のマクドナルド店舗※1にて実施いたします。
今年創業55周年を迎えるマクドナルドの中でも、長年にわたり多くのお客様に愛されている、大人気サイドメニューのひとつが「マックフライポテト」です。じゃがいもを丸ごとカットした、外はカリッとゴールデンブラウン、中はホクホクとした食感が特長で、ハンバーガーやドリンクのお供としての相性はもちろんのこと、マックシェイク(R)とのコンビネーションによる甘じょっぱさも味わえるなど、お客様お一人お一人のスタイルでお楽しみいただけます。そんなマックフライポテトのM・Lサイズを思う存分味わっていただきたいとの想いから、６月22日（月）から7月3日（金）までの12日間限定で、通常価格より最大150円おトクな250円でお楽しみいただける、「トクニナルド」キャンペーンを実施します。
また、6月17日(水)から販売中の「シャカシャカポテト ガーリックステーキ味」との組み合わせもお楽しみいただけます。豪快なガーリックステーキのような、ガツンとしたガーリックの風味と、ビーフのうまみがたっぷり感じられるあとひくおいしさです。外はカリッと中はホクホクのマックフライポテトにふりかけ「シャカシャカ」してお召し上がりください。
スポーツ観戦などの娯楽を楽しむお供として、また梅雨の時期に入り、おうちで過ごす時間も多くなるこれからの季節に、ぜひこの期間だけの特別価格でお楽しみください。
※1 デリバリーおよび店舗の所在地域・立地条件によってはキャンペーン対象外のため、通常価格での販売となります。
6月19日（金）からは、前回放映で好評だった、俳優の堺雅人さんが『Mr.トクニナルド』に扮して、ポテト型の拡声器を使って、ポテトの形をした大きな気球から地上の人々へおトクなキャンペーンを元気に呼びかけるTVCMをお楽しみください。
今年55周年を迎えるマクドナルドは、これからも気軽にご利用いただける身近なブランドとして、お客様一人ひとりに寄り添った、マクドナルドらしいおもてなしとワクワク感、そして利便性の高いサービスを、年間を通してお得感とともにお届けしてまいります。
6月22日（月）〜7月３日（金）までの1２日間限定
〜『Mr.トクニナルド』再び！堺雅人さん出演 TVCMも6月１９日（金）より放送開始〜
シャカシャカポテト(R) 「ガーリックステーキ味」 も好評販売中！
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、2026年も引き続き年間を通して人気の商品を次々おトクにする『トクニナルド』キャンペーンでおトクをお届けしております。そんな『トクニナルド』キャンペーンの第4弾として６月22日（月）から7月３日（金）までの12日間限定で人気のサイドメニュー「マックフライポテト」のM・Lサイズをおトクな特別価格250円（通常価格：Mサイズ350円〜・Lサイズ400円〜）で販売するキャンペーンを全国のマクドナルド店舗※1にて実施いたします。
また、6月17日(水)から販売中の「シャカシャカポテト ガーリックステーキ味」との組み合わせもお楽しみいただけます。豪快なガーリックステーキのような、ガツンとしたガーリックの風味と、ビーフのうまみがたっぷり感じられるあとひくおいしさです。外はカリッと中はホクホクのマックフライポテトにふりかけ「シャカシャカ」してお召し上がりください。
スポーツ観戦などの娯楽を楽しむお供として、また梅雨の時期に入り、おうちで過ごす時間も多くなるこれからの季節に、ぜひこの期間だけの特別価格でお楽しみください。
※1 デリバリーおよび店舗の所在地域・立地条件によってはキャンペーン対象外のため、通常価格での販売となります。
6月19日（金）からは、前回放映で好評だった、俳優の堺雅人さんが『Mr.トクニナルド』に扮して、ポテト型の拡声器を使って、ポテトの形をした大きな気球から地上の人々へおトクなキャンペーンを元気に呼びかけるTVCMをお楽しみください。
今年55周年を迎えるマクドナルドは、これからも気軽にご利用いただける身近なブランドとして、お客様一人ひとりに寄り添った、マクドナルドらしいおもてなしとワクワク感、そして利便性の高いサービスを、年間を通してお得感とともにお届けしてまいります。