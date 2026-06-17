【Herve Chapelier】人気の舟型ショルダーバッグ「2885」に日本限定「ドラジェ（桜色）タグ」の新色が登場！4カラーを厳選展開

株式会社サニーサイドアップ

フランスのバッグブランド「Herve Chapelier（エルベシャプリエ）」は、舟型ショルダーバッグ「2885」の限定モデルを、公式オンラインストア(https://store.hervechapelierjapon.com/collections/shoulder)および全国の店舗にて発売いたしました。定番として絶大な人気を誇る舟型ショルダー「2885」に、上品な「ドラジェ（桜色）タグ」を配した日本限定の特別なコレクション。今回は洗練されたソリッドカラー（無地）の3色と、コーディネートの主役になるパンサーブラン（ヒョウ柄）の計4色をリリースいたしました。全国の店舗およびオンラインストアにて販売中となっておりますので、日常にそっと華を添える、特別な仕上がりをぜひご覧ください。

日本限定「ドラジェタグ」が映える美しい仕上がり

本モデルの最大の特徴は、サイドにあしらわれた淡いピンクの「ドラジェ（桜色）タグ」。日本限定の証でもあるこのピンクタグは、通常の仕様とは一線を画す特別感があります。深みのある「濃い茶色」のストラップが全体を引き締め、ドラジェタグの美しさをより一層引き立てています。

軽やかで機能的なサイズ感も魅力

ベースとなる「2885」は、コンパクトな見た目ながら、お財布やスマートフォン、ポーチなどの必需品がすっきりと収まる抜群の収納力が魅力。両手が自由になるショルダーバッグは、傘を手放せない梅雨の時期や雨の日のお出かけにもスマートに大活躍します。デイリーユースから旅行のサブバッグまで幅広いシーンで軽快に活躍し、憂鬱になりがちな雨の日の気分まで明るくしてくれる特別な存在感を放つアイテムです。

高い人気を誇る4カラーを厳選

フュズィ

万能でニュアンスのある上品なグレー。

▶ オンラインストアで見る(https://store.hervechapelierjapon.com/products/2885ctd?variant=52287755911448)

マスティック

エルベシャプリエを代表する、絶妙なトーンのグレージュ。

▶ オンラインストアで見る(https://store.hervechapelierjapon.com/products/2885ctd?variant=52287755976984)

タラマ

大人の可愛らしさを引き出す、優しく華やかなピンク。

▶ オンラインストアで見る(https://store.hervechapelierjapon.com/products/2885ctd?variant=52287755944216)

パンサーブラン

モノトーンベースの豹柄。スタイリングの主役になる華やかさ。

▶ オンラインストアで見る(https://store.hervechapelierjapon.com/collections/shoulder/products/2885ftd)

■商品詳細

・型番/価格：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/167922/table/27_1_c964a9f057935665cfe0f1b3995a2fa9.jpg?v=202606171052 ]

・サイズ：幅26×高さ16×マチ13.5cm

・取り扱い店舗：日本国内店舗、オンラインストア

【店舗情報】

・エルベシャプリエ店舗一覧

https://hervechapelierjapon.com/store/storelist.html

・エルベシャプリエ公式オンラインストア

https://store.hervechapelierjapon.com

エルベシャプリエについて

1976年創業。美しい色、高品質な素材、ユニバーサルなデザインが魅力のフランス・パリのバッグブランド。ブランドのアイコンともいえる舟型トートは、シンプルで飽きのこないデザインで幅広い年代から支持され続けている。ブランド創業時より、流行に左右されることなく美しいフォルムを作り続け、今なおほぼすべての製品をフランス国内で生産し、物づくりへの真摯な姿勢を貫いている。

ブランド公式サイト：https://hervechapelierjapon.com/

公式Instagram：＠herve_chapelier_japon(https://www.instagram.com/herve_chapelier_japon/)

株式会社サニーサイドアップ（東京都・中央区）はエルベシャプリエ（Herve Chapelier）の正規代理店です。

社名：株式会社サニーサイドアップ

所在地：東京都中央区日本橋茅場町2-13-8 第一大倉ビル1F

URL：https://www.sunnysideup-inc.com/