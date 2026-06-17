アパレル製品における『BLYTHE（ブライス）』のライセンス契約締結のお知らせ

株式会社ブランチ・アウト

アパレルメーカーである株式会社ブランチ・アウト( 以下、ブランチ・アウト、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大谷 真一)とゲーム・IP・玩具の大手企業であるハズブロは『BLYTHE（ブライス）』における商品化ライセンス契約を締結しました。今後ブランドのアパレルおよび服飾雑貨などを手がけていきます。

『BLYTHE（ブライス）』

『BLYTHE（ブライス）』は、1972年にアメリカで誕生した幼児向けドール。ピンク・ブルー・グリーン・オレンジの4色に変化する大きな瞳、グレープフルーツ大のサイズがある頭に華奢なボディが特徴です。幅広いテイストのファッションを着こなし、現在ではファッション・ビューティ・ライフスタイルの関連商品やプロモーションのイメージモデルとして数多く起用されています。

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【ブランチ・アウトについて】

ブランチ・アウトはアパレルOEM・ODM ・ライセンス事業を得意とする会社。ライセンス事業は20年以上にもわたる経験を持ち、現在ではキャラクターからアニメ、マンガ、ゲーム、ミュージシャンまで400以上のライセンス契約実績を誇る。2020年からオンラインショップによる小売事業もスタート。

ブランチ・アウト 公式HP ⇒https://www.branch-out.jp/

【会社概要】

会社名 ： 株式会社ブランチ・アウト

設立 ： 1997年7月

代表者 ： 代表取締役社長 大谷 真一

所在地 ： 東京都渋谷区広尾1-13-7 恵比寿イーストビル5F

事業内容 ： 婦人服・紳士服・子供服の小売及び卸売、企画、デザイン、仕様書、制作全般(グラフィック、キャラクター、イラストレーション、ロゴ作成等)

【ハズブロについて】

ハズブロは、遊びの魔法を通して喜びとコミュニティを創造することをミッションとした、ゲーム・IP・玩具のリーディングカンパニー。165年の歴史を持ち、革新的な遊びの体験を提供している。そして、物理ゲーム・デジタルゲーム・ビデオゲーム・玩具・ライセンス商品・ロケーションベースエンターテイメント・映画・テレビ番組などを通じて、世界中で年間10億人以上のファンにリーチしている。

フランチャイズを最優先とするアプローチにより、ハズブロは「MAGIC: THE GATHERING」「DUNGEONS & DRAGONS」「MONOPOLY」「HASBRO GAMES」「NERF」「TRANSFORMERS」「PLAY-DOH」「PEPPA PIG」といった新規IPと既存IPの両方から価値を引き出し、一流のパートナーブランドも擁している。数千もの象徴的なブランドと多様なパートナーおよび子会社スタジオのネットワークを駆使し、テーブルゲームからスクリーンまで、あらゆる場所でファンを結びつけている。

ハズブロは10年以上にわたり、企業市民としての活動が高く評価されている。3BL Mediaによる「企業市民ベスト100」、JUST Capitalによる「2025年業界リーダー」、Civic 50による「米国で最も地域社会に貢献する企業50社」、Fast Companyによる「注目すべきブランド」などで選出。詳細はhttps://corporate.hasbro.com 、LinkedInの@Hasbroからチェック。