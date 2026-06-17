カセットコンロをIGTテーブルにすっきり設置。WAQの新作バーナーベース「WAQ MULTI BURNER BASE」が6月17日発売開始

WAQ株式会社

アウトドアブランド「WAQ（ワック）」を展開するWAQ株式会社（代表取締役：佐伯成都）は、IGT規格テーブルにカセットコンロを組み込んで使用できる新商品「WAQ MULTI BURNER BASE」を、2026年6月17日（水）よりWAQ公式オンラインストアにて発売いたします。

「WAQ MULTI BURNER BASE」は、お持ちのカセットコンロをIGTテーブルにすっきり設置できるアイテムです。

テーブル上にカセットコンロをそのまま置くのではなく、テーブル内に収めるように設置できるため、調理スペースをフラットに整えられます。キャンプで使い慣れたカセットコンロを活かしながら、テーブルまわりをより広く、すっきり使いたい方におすすめのアイテムです。

■カセットコンロを、IGTテーブルにすっきり設置できる新作ギア

キャンプでの調理に便利なカセットコンロは、多くのキャンパーにとって使いやすい調理器具のひとつです。

一方で、テーブル上にそのまま置くとスペースを取りやすく、食材や調理道具を置く場所が限られてしまうこともあります。

「WAQ MULTI BURNER BASE」は、カセットコンロをIGT規格テーブルに組み込むことで、調理スペースに一体感を持たせながら、キッチンまわりをすっきり整えられるアイテムです。

WAQのテーブルシリーズと合わせて使うことで、サイト全体の見た目もスマートにまとまり、調理中の使いやすさも高めます。

■WAQ MULTI BURNER BASEの特徴

1. 天板を抜いて、掛けて、被せるだけ。使い方はシンプル

使い方は、テーブルの天板を外し、フレームを掛け、専用天板をセットするだけ。

「抜く」「掛ける」「被せる」の簡単3STEPで、カセットコンロをテーブルに組み込めます。

複雑な工具を使わずに設置できるため、キャンプサイトでのレイアウト変更もスムーズに行えます。

2. テーブルまわりをフルフラットに整えられる

バーナーやコンロをテーブル下に収納することで、高さがフラットになり、見た目も使い勝手も快適になります。

テーブル上にそのまま置く場合と比べて、調理スペースを広く使いやすく、すっきりとした印象に。

鍋の移動もしやすく、調理にも使いやすいレイアウトをつくれます。

3. IGT規格テーブルにぴったりフィット

WAQのIGT規格対応テーブルと組み合わせることで、統一感のある調理スペースをつくれます。

MULTI IRON TABLEやMULTI LOWTABLE-Fと組み合わせることで、見た目にもまとまりのあるキッチンレイアウトへ。

WAQテーブルをお使いの方にとって、相性の良い専用オプションです。

4. タフまるシリーズ4機種に対応

本製品は、イワタニ製カセットコンロのタフまるシリーズ4機種に対応しています。

対応機種は、タフまる／タフまるJr.／タフまるXG／タフまるXG Jr.です。

専用天板はタフまるシリーズの五徳サイズに合わせて設計しているため、組み合わせた際のフィット感と見た目の一体感も魅力です。

※本製品はWAQのIGT規格対応テーブルでの使用を想定しています。

※他社製テーブルとの組み合わせについては、サイズ・形状により使用できない場合があります。

※本製品にコンロは付属いたしません。

※「タフまる」「タフまるJr.」「タフまるXG」「タフまるXG Jr.」は岩谷産業株式会社の登録商標または商標です。

※本製品は岩谷産業株式会社の製品ではなく、同社との提携・協賛・承認を受けたものではありません。

■収納袋付きでコンパクト。コンロを使わない時は天板としても

セット内容には、本体のほか、天板（大・小 各1）、取扱説明書、専用収納袋が含まれています。

使用しない時は専用収納袋にまとめて収納でき、持ち運びや保管にも便利です。

また、コンロを使わない時は付属の天板をセットすることで、テーブルスペースとして使用可能。

コンロ使用時だけでなく、使わない時のレイアウトまで考えられたセット内容です。

■商品概要

【基本情報】

商品名：WAQ MULTI BURNER BASE

販売開始：2026年6月17日（水）

販売価格：6,980円（税込）

カラー：ブラック

【サイズ】

展開サイズ：約36cm×37.5cm×高さ12.3cm

収納サイズ：約44cm×41cm

天板（大）：約36.5cm×37.5cm

天板（大）内窓：約28cm×26cm

天板（小）：約27.5cm×25.5cm

天板（小）内窓：約19cm×17cm

天板厚：1.5mm

【重量・仕様】

重量：約1.9kg

重量内訳：本体 約0.77kg／天板（大）約0.71kg／天板（小）約0.37kg

材質：鉄、アルミニウム

耐荷重：約30kg

ユニット数：1.5ユニット

【セット内容】

・本体

・天板（大・小 各1）

・取扱説明書

・専用収納袋

【注意事項】

※別途IGT規格テーブル、ハーフユニット2枚が必要です。

※本製品にコンロは付属いたしません。

販売ページはこちら▶︎ :https://waq-online.com/products/waq-mbs1?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=202606_launch_mbs1

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