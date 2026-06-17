関西テレビ放送株式会社は、2026年9月23日(水・祝)、フィンランド発祥のスポーツ「モルック」の大会としては関西最大級となる『第2回 関西モルックグランプリ』を、大阪・浜寺公園 第2球技広場にて開催します。

昨年初開催し、大きな盛り上がりを見せた本大会。第2回となる今回は、1チーム2名編成・最大200チーム参加での開催を予定しており、モルック経験の有無や年齢を問わず、どなたでもエントリーいただける大会となっています。優勝・上位入賞チームには、大阪府知事名の表彰状や、優勝カップ、賞金や豪華賞品などを贈呈。秋の浜寺公園で、関西最大級の“モルックの祭典”をぜひお楽しみください！









■「第2回 関西モルックグランプリ」とは？

(1)約200チームがしのぎを削る！関西最大級のモルック大会が今年も開催！

昨年10月に第1回を開催し、大盛況のうちに幕を閉じた「関西モルックグランプリ」。第2回となる今回は、1チーム2名のダブルス形式で、200チームが参加する形式で開催します。日本モルック協会(JMA)公式ルールに準拠した予選ラウンドと決勝トーナメントを実施し、勝ち抜いた1チームに「第2回 関西モルックグランプリ」の栄冠が輝きます。モルック経験は不問、年齢制限もなし。初心者から経験者まで、誰もが本気で楽しめる大会です！





第1回大会(2025年)特別ゲスト「キングオブモルック」との集合写真

第1回優勝チーム(サニー川西)





(2)優勝・上位入賞チームには豪華賞品を贈呈！

大阪府後援のもと開催される本大会。優勝チームには、大阪府知事名の表彰状を贈呈します。さらに優勝チームには、大会名を刻印した優勝カップと、副賞として賞金5万円を贈呈。8位までに入賞したチームにも豪華賞品をご用意しています。

そして参加者全員に、大会協賛社のパイン株式会社、株式会社本髙砂屋より素敵な参加賞をプレゼントいたします！





(3)試合の合間も楽しめる！ミニゲームを実施！

会場では、試合以外の時間も楽しめるミニゲームをご用意。狙った数字のスキットルを撃ち抜いて高得点を目指す「モルックアウトチャレンジ」は、レベル別に難易度を設定し、初心者から上級者まで、自分の腕前に合わせてチャレンジいただけます。各レベルのミッションをクリアした方には、素敵な景品をプレゼント！試合の合間の時間も、最後まで大会を満喫いただけます。

※ミニゲームの内容は変更となる場合があります。





(4)「モルック」とはどんなスポーツ？

フィンランド発祥の、今最も注目を集めるスポーツ。木製の棒「モルック」を投げて数字が書かれたピン「スキットル」を倒し、ぴったり50点を目指すシンプルながら奥深い競技です。2011年に初めて日本にやってきたモルック。2022年には国内の競技人口が約99万人。2025年には約362万人と3年で4倍に急増中(日本モルック協会調べ)。年齢や運動神経に関わらず、誰もが一緒に楽しめる“ユニバーサルスポーツ”として人気が広がっています。2024年には北海道函館市でアジア初の世界大会が開催され、15の国・地域から3,000人を超える選手が参加しました。









■「第2回 関西モルックグランプリ」開催概要

開催日程 ： 2026年9月23日(水・祝)

8:00～ 開場

8:40～ 開会式

9:00～17:00 予選・決勝／表彰式

※時間は現時点での予定です。後日改めて公式HPにて発表します。

※雨天決行、荒天時は前日に開催可否を判断いたします。

開催場所 ： 浜寺公園 第2球技広場(大阪府堺市)

大会形式 ： ダブルス(2人1組)

参加費 ： 5,000円(税込・1組あたり)

参加チーム数： 約200チーム(想定)

参加方法 ： 7月1日(水)20:00より大会公式HPにて受付開始

主催 ： 関西テレビ放送

後援 ： 大阪府

協力 ： 武庫川モルックマメシーバ、未来のテレビを考える会

協賛 ： パイン株式会社、本髙砂屋

公式HP ： https://www.ktv.jp/event/molkkygpkansai/