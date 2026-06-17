超音波検査機器の販売を手がけるダコタ・ジャパン株式会社(本社：さいたま市、代表取締役社長：深澤 義知)は、新製品のAスキャン(Aスコープ)超音波厚さ計『CMX10-DL』を2026年6月15日(月)より販売開始します。





Aスキャン超音波厚さ計 CMX10-DL





■超音波厚さ計『CMX10-DL』の概要

『CMX10-DL』は、腐食検査から高精度な厚さ測定まで、幅広い用途に対応する多用途型のAスキャン超音波厚さ計です。タンクや配管の残存肉厚測定、塗装の上からの母材厚測定、ライニング材、複合材、クラッド材の測定をはじめ、0.001mm分解能が求められる精密厚さ測定にも対応します。

CMX10-DLは、エコー波形と測定値の保存に加え、最大10秒間のエコー録画に対応しています。測定中の一瞬の厚さ変化や波形変化を記録できるため、検査結果の確認やレポート作成を効率化します。

また、TCG(時間補正ゲイン)やBEA(底面エコーモニタリング)、Bスコープ(Bスキャン)により、複合材、クラッド材、局部腐食など、波形判定が難しい測定対象においても、信頼性の高い測定をサポートします。





CMX10-DLによる測定風景1





CMX10-DLによる測定風景2





CMX10-DLによる測定風景3





IP65相当の防塵・防水性能、耐衝撃性に優れたハウジング、最長15時間のバッテリー駆動により、過酷な現場環境でも安定した運用が可能です。さらに、タッチスクリーン操作と物理ボタン操作の両方に対応しており、手袋を装着したままでもスムーズに操作できます。

PCソフトウェア／モバイルアプリ『DakMaster』との連携により、測定データの管理からレポート作成までを効率化できます。測定値を確認できるほか、レポート・写真・動画などのデータ共有もスムーズに行えます。





※製品仕様や測定範囲、オプションの詳細は、Aスキャン超音波厚さ計『CMX10-DL』製品ページをご覧ください。

https://www.dakotajapan.com/product/u_t_gauge/cmx10-dl/





Aスキャンイメージ





■特長

・エコーを最大10秒間録画、厚さの変化を逃さず記録し測定を大幅に効率化。

・欠陥検出能力を高めるTCG・BEAを搭載。粗い裏面や複合材で活躍。

・不要な周波数成分やノイズを抑え、エコー波形を最適化するハイパス／ローパスフィルターを搭載。

・初心者でも異常を確認しやすく、特に接着・剥離検査におすすめの波形比較(オーバーレイ)機能。

・腐食により裏面が粗い材料でも、塗装の上から母材厚を安定して測定可能。

・配管やタンクの腐食・減肉検査も、0.001mm単位の精密測定も1台で対応。

・材料内部の状態を断面イメージとして可視化する高精細なBスキャン機能。





内部欠陥のBスキャン測定イメージ





複合材のBスキャン測定イメージ





■用途

・配管・タンクの腐食・減肉検査

・塗装の上からの母材厚測定

・ライニング材、クラッド材の厚さ測定

・FRPなどの複合材の厚さ測定・剥離検査

・局部腐食、内部欠陥、残存肉厚の確認

・薄板や機械加工部品の精密厚さ測定

・ゴム、樹脂、プラスチックなど非金属材料の厚さ測定

・エコー波形やBスキャン画像を用いた詳細な検査・記録









■お見積りのご依頼、デモのご依頼、その他のお問い合わせ

本製品に関するお問い合わせ、お見積りのご依頼、デモのご希望は、お問い合わせページ、メール、またはお電話よりお気軽にご相談ください。





お問い合わせページ： https://www.dakotajapan.com/contact/

メール ： information@dakotajapan.com

TEL ： 048-783-5601

FAX ： 048-783-5059









■関連ページ

超音波厚さ計の製品一覧ページでは、超音波厚さ計の選び方・ラインナップに加え、用途別情報・測定事例・FAQを掲載しています。

https://www.dakotajapan.com/product/u_t_gauge/









■会社概要

会社名 ： ダコタ・ジャパン株式会社

所在地 ： ＜本製品を管轄している部門＞

〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町4丁目150番1号

代表取締役社長： 深澤 義知

事業内容 ： 非破壊検査機器の販売および校正

公式サイト ： https://www.dakotajapan.com