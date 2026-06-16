SOLAMENTのコンセプトモデル「HOPE WEAR」が「第105回ADC賞」で銀賞を受賞

住友金属鉱山株式会社

住友金属鉱山株式会社（本社：東京都港区）は、国際的な広告賞である「第105回 ADC賞」において、住友金属鉱山が発明した素材テクノロジー「SOLAMENT(R)」のコンセプトモデル「HOPE WEAR」が、プロダクトデザイン部門でシルバーキューブ（銀賞）を受賞したことをお知らせします。

優れた広告やデザインを表彰するADC賞は、1920年に創設され、連続開催として世界最長の歴史ある国際的な賞です。SOLAMENTは、住友金属鉱山が国内外に特許を持つ近赤外線吸収ナノ微粒子を使った素材テクノロジーです。可視光を透過しながら、温度上昇の原因となる近赤外線を吸収する機能を持っているため、遮熱などの用途で、自動車・建築、アウトドア用品、アパレル、農業など幅広い領域で活用されています。

HOPE WEARは、「暑さから人と服の可能性を解放する」をコンセプトにしたウエアで、このたびのADC賞では、SOLAMENTが持つ革新性や価値を、地球温暖化というグローバル規模の課題へのアプローチを通じて効果的に伝えるプロダクトデザインが評価されました。HOPE WEARをはじめ、SOLAMENTのブランド展開においては、アクセンチュア ソング傘下のクリエイティブ・エージェンシーであるDroga5 Tokyoとコラボレーションしています。

住友金属鉱山は、今後も社会課題解決に貢献する素材としてSOLAMENTの様々な領域での展開を加速させてまいります。

ADC賞 Silver Cube

HOPE WEAR for FarmHOPE WEAR for PlayHOPE WEAR for Culture

＜参考URL＞

ADC賞 HOPE WEAR紹介ページ

https://www.oneclub.org/awards/adcawards/-award/62808/hope-wear/

SOLAMENTコンセプトモデル紹介ページ

https://crossmining.smm.co.jp/solament/apparel/conceptmodels/