「京王百貨店」に **軽自動車『ジムニー』型のウェットティッシュケース「ブラック」が登場。**

京王百貨店新宿店にて、ジムニーグッズを集めたCAMSHOPポップアップストアを開催いたします。ノリモノ雑貨ブランド「CAMSHOP.JP」を展開する株式会社フェイスは、京王百貨店新宿店にて期間限定のポップアップストアを開催いたします。会場では、スズキ株式会社公認ライセンス商品を中心に、ジムニーやジムニーシエラをモチーフにした雑貨やアパレルを多数販売いたします。その中でも人気商品である『JIMNY ウェットティッシュケース』は、実車さながらのディテールを再現した遊び心あふれるアイテムとして注目を集めています。

【京王百貨店新宿店】

会期：2026年6月11日～6月24日※最終日は午後4時閉場会場：〒160-8321東京都新宿区西新宿1-1-4京王百貨店新宿店5階 イベントスペース

■ ミニカーのようなウェットティッシュケース

約1/12スケールでスズキ ジムニーを再現した『JIMNY ウェットティッシュケース』。タイヤも回転し、細部まで作り込まれたボディは、まるでミニカーのような存在感を放ちます。検査標章（車検ステッカー）や定期点検ステッカーなども再現されており、クルマ好きの方にもお楽しみいただける仕様となっています。ウェットティッシュケースとしてだけでなく、インテリアアイテムとしても人気の商品です。■ 小物収納としても活躍ルーフ部分は取り外し可能で、小物収納スペースとして使用可能。・リモコンラック・スパイスラック・小物入れ・プランターホルダーなど、さまざまな用途で活用できます。ガレージやリビング、デスク周りなど、置くだけで空間を楽しく演出してくれるアイテムです。

■ ジムニーグッズを多数展開

ポップアップストアでは、ウェットティッシュケースのほかにも、・ジムニーシエラグッズ・アパレル・キーホルダー・インテリア雑貨など、ジムニーファンに向けたアイテムを多数ご用意しております。この機会にぜひ会場へお立ち寄りください。

■ 商品ページ

https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2801594&sort=n

■ 関連商品JIMNYアパレル特集

https://camshop.jp/?mode=f77

ミニカーにしか見えない見た目で話題の「JIMNY型ウェットティッシュケース」に新色のブラック（ブルーイッシュ ブラックパール 3）が登場。予約販売を開始しました。約1/12スケールでJIMNYを再現した、まるでミニカーの見た目のウェットティッシュケース。タイヤも回る本格的なディティールで、インテリアとしても存在感たっぷりです。検査標章（車検ステッカー）や定期点検表彰のステッカーなども再現されたボディは、ミニカー以上の感動を味わうことができます。遊び心の溢れるウェットティッシュケースは車好きの方へのギフトアイテムとしても喜ばれます。ウェットティッシュケース以外にも、ルーフを外せばリモコンラックやスパイスラックとして使用可能な小物入れとしても活躍できます。本格的なディティールをお楽しみください。スズキ株式会社公認のライセンス取得商品です。

商品紹介ページ：

https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2801594&sort=n

【スズキジムニー】言わずと知れた軽自動車SUVの元祖モデル。1970年の登場以来現在まで長く愛されている自動車です。新型ジムニーは20年ぶりのフルモデルチェンジを行い、直線を基調としたスクエアデザインとなりどこか無骨さを感じるボディデザインが幅広い層で人気を博しています。

●そのまま飾ってインテリアにも。

●ボンネットは取り外し可能。中は鍵など収納可能な小物入れ。

●タイヤが回転し、手で動かして走行可能。●ウェットティッシュだけでなく、調味料入れやプランターホルダーとしても活躍。

【**CAMSHOP.JP**】

CAMSHOP.JP（キャムショップ）は株式会社フェイスが運営する「ノリモノ雑貨」専門ブランドです。各自動車会社の公式ライセンスを取得した限定グッズを展開しています。

オフィシャルサイト：

https://camshop.jp/

販売元会社名 ：株式会社フェイス所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38お問い合わせ：076-287-6593メール ：27@faith-jp.com受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)HP ：https://camshop.jp/

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関連商品JIMNY アパレル紹介ページ：

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