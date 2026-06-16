出張や外出先での持ち運びに！e angleから軽量スリムな「2枚刃シェーバー」が登場

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便利なUSB Type-C端子を搭載　充電切れでもUSBケーブルを接続すれば使える

株式会社エディオンは、2026年6月19日（金）より、プライベートブランド「e angle」において、2枚刃シェーバー「ANGL-SHR02-A-GY」の販売を開始いたします。エディオン全店と、インターネット通販サイト（ エディオンネットショップ ）で取り扱います。

2枚刃シェーバー「ANGL-SHR02-A-GY」は、コードレスとしての使用だけではなく、USBケーブルを接続したままでも使用できる「充電交流式」を採用したモデルです。シェービング中にバッテリー残量がなくなった際でも、ケーブルをつなげばそのままシェービングを続けることができます。

フル充電で約33日間※1お使いいただけるバッテリーを搭載しているほか、約125gの軽量ボディで、持ち運びにも便利です。また、電源ロック機能を搭載しており、カバンの中などでの誤作動を防ぎます。さらに、外刃は取り外して水洗いができる※2ため、清潔に保つことができます。







【 概要 】

商　　品：e angleシリーズ　2枚刃シェーバー「ANGL-SHR02-A-GY」

発 売 日：2026年6月19日（金）

取り扱い：エディオン全店、およびエディオンネットショップ

価　　格：2,990円（税込）

詳細はe angle特設サイト（ https://www.edion.com/eangle ）よりご確認ください。

【 特長 】

◇万が一の充電切れでも安心。ケーブルをつないでそのまま使える

USBケーブルを接続したままでもご使用いただける「充電交流式」を採用。

シェービング途中でバッテリー残量がなくなってしまった際でも、市販のUSB電源アダプター等とケーブルをつなぐことで、そのままご使用いただけます。

　



◇ フル充電で約33日間※1使用可能

付属のUSBケーブルを使用して約120分フル充電することで、約100分間の使用が可能です。

約33日間※1お使いいただけます。

◇ 持ち運びに便利！USB Type-C対応＆約125gの軽量ボディ

USB Type-C端子を搭載し、約125gの軽量ボディで、旅行や出張などの持ち運びにも便利です。

また、スイッチを約3秒長押しすることで電源のロックができるので、カバンの中などでの誤作動を防ぎます。







◇ お手入れ簡単！水洗いできる外刃

外刃は取り外して水洗いできる※2ので、いつでも清潔にご使用いただけます。







【 仕様 】

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※1 1日3分使用の場合。ヒゲの濃さ、肌にあてる力、使用頻度により異なる場合がございます。

※2 本体は水洗いに対応しておりません。

※3 ケーブルを接続してご使用になる場合、使用中は充電が一時中断されます。

※4 ACアダプタ―は付属していません。別途ご用意ください。

ACアダプターは、定格出力DC5V/1Aのものをご使用ください。

関連リンク

e angle特設サイト

https://www.edion.com/eangle

エディオン店舗

https://www.edion.co.jp/store

エディオンネットショップ

https://www.edion.com/