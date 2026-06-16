株式会社SUNNY PRESENCE(本社：東京都中央区、代表取締役：阿部 久貴子)は、当社が輸入販売する台湾産有機白きくらげを使用した「阿里山白きくらげスープ(阿里山素燕窩)」が、日本緑茶センター株式会社が運営する中国茶専門店「茶語(チャユー)TEA SALON 新宿高島屋店」(東京都渋谷区)の期間限定メニューに採用され、2026年6月11日より提供開始されたことをお知らせいたします。





【白玉白きくらげスープ(白玉蓮華露)】価格：1,100円(税抜)

期間限定メニュー【ぷるぷる薬膳九龍球】





本取り組みは、台湾で古くから親しまれてきた白きくらげの魅力を、日本の皆さまへより身近な形でお届けするための新たな提案です。

今回採用された「阿里山白きくらげスープ」は、台湾・阿里山由来の有機白きくらげを使用した当社の主力商品。中国茶文化と医食同源の考え方を大切にする「茶語(Cha Yu)TEA SALON」とのコラボレーションにより、台湾の伝統的な食文化と中国茶の世界観が融合した特別なメニューが実現しました。









■ 台湾で親しまれる“食べる美容習慣”を日本へ

中華圏で白きくらげは、そのなめらかな食感や上品な味わいから、「植物性の燕の巣」とも称される伝統食材です。

薬膳の世界では古くから親しまれ、スープやデザートとして幅広く食されています。

今回使用する「阿里山白きくらげスープ」は、台湾の霊峰・阿里山で発見された銀耳(白きくらげ)から菌分けされた台湾産有機白きくらげを使用しています。

収穫後すぐに農場から工場へ直送し、生の状態から加工・瓶詰めを行うことで、一般的な乾燥白きくらげを戻したものでは味わえない、天然由来のなめらかなとろみと豊かな食感を実現しました。

日本ではまだ珍しい、“生からつくった白きくらげスープ”ならではの味わいをお楽しみいただけます。





阿里山白きくらげスープ(阿里山素燕窩)





■ 中国茶文化と医食同源を発信する「茶語」とのコラボレーション

1996年10月、新宿高島屋の開業とともに誕生した「茶語(チャユー)TEA SALON 新宿高島屋店」は、「東情西韻～東洋と西洋の融合～」をコンセプトに、中国茶・台湾茶を中心とした世界のお茶文化を発信する専門店です。

店内では厳選されたお茶とともに、「医食同源」をテーマとした茶葉料理やスイーツも提供しており、日々の食事を通じて身体をいたわる東洋の知恵を提案しています。

白きくらげは、中国茶文化や薬膳の考え方とも深い関わりがあります。





今回のコラボレーションは、茶語が大切にしてきた「医食同源」の理念と、SUNNY PRESENCEが伝えたい台湾の食文化が重なったことで実現しました。





農場から直送！生から加工した白きくらげの自然なとろみをご堪能下さい。





■ 期間限定メニュー

【ぷるぷる薬膳九龍球】

色鮮やかなフルーツを閉じ込めた九龍球に、幻想的な青色が美しいバタフライピージュレと、華やかな香りの黄金桂シロップを合わせた見た目にも涼やかな一品。

さらに、たっぷりの阿里山白きくらげスープを添えることで、ぷるぷるとした食感とやさしい甘みが広がる、台湾らしい薬膳デザートに仕上げました。

夏にぴったりの、見た目にも華やかな限定スイーツです。





【価格】

・単品：1,000円(税抜)／1,100円(税込)

・お茶付きセット：1,700円(税抜)／1,870円(税込)





白きくらげスープ各種





■ 新しい楽しみ方を提案

【白きくらげスープ トッピング】

冷たい中国茶やデザートに追加できるトッピングメニューもご用意。

ドリンクやスイーツに加えることで、とろりとした食感と自然な甘みが広がり、台湾ならではの新しい楽しみ方をご体験いただけます。









■ 外食メニューへの採用で広がる白きくらげ市場

SUNNY PRESENCEでは、台湾で長く親しまれてきた白きくらげ文化を日本へ紹介するため、小売販売だけでなく、飲食店やカフェ、ホテルなどへのメニュー提案にも取り組んでいます。

今回の「茶語(チャユー)TEA SALON 新宿高島屋店」での採用は、中国茶や医食同源の考え方と親和性の高い白きくらげの新たな活用事例となります。

デザートやドリンクへのトッピング、スイーツ素材としての活用など、白きくらげの可能性は幅広く、今後もさまざまな業態とのコラボレーションを通じて市場拡大を目指してまいります。





SUNNY PRESENCEは、台湾の伝統的な食文化を現代のライフスタイルに合わせて提案し、日本における白きくらげの新たな価値創造に取り組んでまいります。





収穫された美しい生の白きくらげ





【阿里山白きくらげスープ(阿里山素燕窩)】

台湾・阿里山由来の有機白きくらげを使用。

収穫した白きくらげを農場から直送し、生のまま加工することで、素材本来の風味と自然なとろみを引き出しました。

そのままはもちろん、ヨーグルトやフルーツ、紅茶などとも相性が良く、日常の食生活に取り入れやすい商品です。









■ 提供店舗

茶語(チャユー)TEA SALON 新宿高島屋店

提供期間：2026年6月11日～(期間限定)









■ 使用商品

【阿里山白きくらげスープ(阿里山素燕窩)】価格：1,300円(税抜)／1,430円(税込)

台湾・阿里山由来の有機白きくらげを使用。

収穫した白きくらげを農場から直送し、生のまま加工することで、素材本来の風味と自然なとろみを引き出しました。

そのままはもちろん、ヨーグルトやフルーツ、紅茶などとも相性が良く、日常の食生活に取り入れやすい商品です。





阿里山白きくらげスープ(阿里山素燕窩)





■ 関連商品

【白玉白きくらげスープ(白玉蓮華露)】価格：1,100円(税抜)／1,188円(税込)

阿里山白きくらげスープをベースに、蓮の実のエキスを加えた商品です。

よりとろみが強く、なめらかな口当たりが特長で、美容や健康を意識する方にもおすすめです。

そのままお召し上がりいただくほか、デザート感覚で手軽にお楽しみいただけます。





【白玉白きくらげスープ(白玉蓮華露)】価格：1,100円(税抜)





販売場所：茶語(チャユー)TEA SALON 新宿高島屋店

誠品生活日本橋

神農生活

ストックマート吉祥寺店

プラザハウスショッピングセンター

購入URL ：公式オンラインショップ https://shizukujijingjapan.com/









■ 株式会社SUNNY PRESENCEについて

「カラダにいいコト、台湾から。ココロもよろこぶ台湾習慣」をコンセプトに、台湾の魅力ある食品や文化を日本へ紹介しています。

食品の輸入販売にとどまらず、台湾の伝統的な食文化やライフスタイルを日本市場に提案し、台湾と日本をつなぐ架け橋となることを目指しています。





【会社概要】

社名 ： 株式会社SUNNY PRESENCE

本社所在地： 東京都中央区日本橋茅場町1-2-14 日本ビルディング3号館3階

代表取締役： 阿部 久貴子

事業内容 ： 食品、健康食品の輸入、卸、販売等

設立 ： 2023年2月

HP ： https://sunnypresence.com/





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【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社SUNNY PRESENCE

担当 ： 片岡

TEL ： 03-5357-7596

E-mail： info@sunnypresence.com