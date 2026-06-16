株式会社ムーミン物語（本社：埼玉県飯能市、代表取締役社長：望月 潔）が運営する「ムーミンバレーパーク」では、2026年6月18日（木）～6月21日（日）の期間、「ムーミンバレーパークの夏至祭」を開催します。 隣接する北欧ライフスタイル施設「メッツァビレッジ」では「メッツァの夏至祭2026」も開催中。この期間はメッツァ全体（ムーミンバレーパーク・メッツァビレッジ）で夏の訪れをお祝いする「夏至祭」がお楽しみいただけます。

6月21日（日）は、1年で最も日照時間が長い「夏至」。夏の期間が短い北欧では、夏の訪れを祝う「夏至祭」が開催され、クリスマスと同じくらい大切なイベントとして昔から親しまれています。 期間中はムーミンバレーパークの住人（スタッフ）が「夏至祭」のマストアイテムである花冠を付け、ゲストをお出迎え。来園ゲストへ先着で夏至らしく明るく華やかにデザインされたキャラクターステッカー（全3種）を日替わりでプレゼントするほか、ムーミン谷の仲間たちも花冠などでおめかししてグリーティングに登場します。 「メッツァビレッジ」では夏至当日の週末6月20日（土）21日（日）に北欧にまつわる雑貨などが集まる「湖畔の北欧マーケット」を開催するほか、20日（土）はフィンランドで「コッコ」と呼ばれる夏至の象徴「かがり火」を焚くなどし、夏至までのカウントダウンを行います。 ■詳細：https://metsa-hanno.com/event/45953/

▶「ムーミンバレーパーク夏至祭 限定デザインステッカー」プレゼント

2026年6月18日（木）～6月21日（日）の期間、ムーミントロール、リトルミイ、ご先祖さまの夏至祭オリジナルアートステッカー（全3種）を日替わりで配布します。

■配布時間：10:00～ ■配布場所：はじまりの入り江エリア ■各日のステッカーデザイン： 6月18日（木）19日（金） ご先祖さま 20日（土） ムーミントロール 21日（日） リトルミイ ※ムーミンバレーパーク入園ゲストが対象と なります ※お1人様1枚限り ※各日、数に限りがございます。無くなり次第、配布終了となります

▶期間中、ムーミン谷の仲間たちとスタッフが花冠を着けてお出迎え

ムーミン谷の仲間たちが身に着けている「花冠」は北欧の人々にとって、大切な夏至祭のシンボル。夏至の日、草花には特別なパワーが宿るといわれており、「夜に7種類※の花を枕の下に置いて寝ると、夢の中で運命の人に出会える」というロマンチックな言い伝えもあるほど。 夏至の日を祝うかのように、期間中はムーミン谷の仲間たちだけでなく、ムーミンバレーパークのスタッフも花冠を着用して、皆さまをお出迎えします。 ※場所によっては8種類、9種類など諸説あり

▶メッツァビレッジでは「メッツァの夏至祭2026」がクライマックス

2026年6月20日（土）21日（日）は「湖畔の北欧マーケット」を開催！

「ムーミンバレーパーク」に隣接する「メッツァビレッジ」では、6月20日（土）21日（日）の2日間、森と湖に囲まれた北欧現地の夏の雰囲気と、一期一会の出会いを楽しめる屋外マーケットを開催します。北欧有名ブランドや雑貨、ヒンメリなどの工芸品、ヴィンテージやフードなど各日20店舗以上が集合！ワークショップで作った花冠を被ってマーケットやフィンランドダンスに参加しましょう。 ■日時：2026年6月20日（土）21日（日）10:00～17:00 ■場所：メッツァアウキオ ■詳細：https://metsa-hanno.com/event/44696/

フィンランドダンスやファイヤーダンス、夏至の象徴「かがり火」で夏の訪れをお祝い！

夏至のシンボルとなる「メイポール」やフィンランドでは「コッコ」と呼ばれる夏⾄のかがり⽕を取り囲み、伝統的な夏至のダンスを踊ります。かがり火では地元・飯能の木材「西川材」の間伐材を使用。燃え盛るかがり火とともに、湖畔で夏の訪れをお祝いしましょう。6月20日（土）は、ファイヤーパフォーマンス（出演：炎芸師 NOBU）＆フィンランドのダンスパフォーマンス（出演：Usva）との同時開催！ ■日時：2026年6月20日（土）16:00～ ■場所：ノルディックスクエア ※雨天、強風中止 ■詳細：https://metsa-hanno.com/event/44694/

＜ムーミンバレーパークについて＞ ムーミンバレーパークは、四季折々の豊かな自然環境や季節ごとのデコレーション演出から、ムーミンの物語を体験することのできるテーマパークです。ムーミン一家とその仲間たちによるライブエンターテインメントやグリーティング、原作の大きな魅力である「文学性」や「アート性」を感じることができます。 フィンランド語で「森」を意味する「メッツァ」は、豊かな自然に包まれた湖畔の北欧ライフスタイル体験施設。100 種類を超える北欧ブランドの取り扱いがある輸入雑貨を中心としたマーケットホール、レストラン・カフェ、季節ごとのワークショップやイベントも開催しています。湖でのフローティングが楽しめるボートアクティビティ、車中泊が可能なRVパークなど「自然」を身近に感じることができます。 ＜ムーミン物語について＞ ムーミン物語は、2013年11月にムーミンの物語を主題としたテーマパーク事業を行うことを目的に設立されました。ムーミン物語は、このテーマパーク事業を日本国内のみならずアジアにおいても展開することができるライセンスを保有しており、またムーミンバレーパーク内で販売するムーミンの物語に関する各種商品を企画、制作、販売を行うライセンスも保有しています。 また隣接する北欧ライフスタイル体験施設「メッツァビレッジ」も運営しています。 https://www.moomin-monogatari.co.jp/ ＜公式サイト・公式SNS＞ 「メッツァ（メッツァビレッジ・ムーミンバレーパーク）」公式サイト：https://metsa-hanno.com/ 「メッツァビレッジ」公式X：https://x.com/Metsa_Official 「ムーミンバレーパーク」公式X： https://x.com/metsamvp_info 「メッツァビレッジ」公式Instagram：https://www.instagram.com/metsavillage/ 「ムーミンバレーパーク」公式Instagram：https://www.instagram.com/moominvalleypark/