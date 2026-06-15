ミニストップは、「大盛 ソース焼そば（マヨネーズ付）」の麺を２０％増量した商品（当社従来品比）と、「ツナたまごサンド」のツナサラダ・たまごサラダを４０％増量した商品（当社従来品比）を、お値段はそのままで、２０２６年６月１６日（火）～６月２２日（月）の７日間、国内のミニストップ店舗にて発売します。 ミニストップは今後も、ミニストップならではの商品やキャンペーンなどを通じて、「おいしさ」と「便利さ」で、笑顔あふれる社会を実現してまいります。

【商品情報】

●展開地区：全国（２０２６年５月末現在：１，７２０店） ●期間：２０２６年６月１６日（火）～６月２２日（月）店舗納品分

【麺２０％増量！】 （当社従来品比） ●商品名：大盛 ソース焼そば （マヨネーズ付） ●本体価格：４９８円 （税込価格：５３７．８４円）※

【ツナサラダ・たまごサラダ４０％増量！】 （当社従来品比） ●商品名：ツナたまごサンド ●本体価格：２５８円 （税込価格：２７８．６４円）※

※税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。 イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。 一部取り扱いの無い店舗がございます。