TVアニメ『薬屋のひとりごと』シリーズ初の夜空と舞をテーマにした没入型イベント、今夏開催決定！　TVアニメ『薬屋のひとりごと』×　東京シティビュー 舞が織りなす幻想の世界 ―天空に響く、舞のしらべ―

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TVアニメ『薬屋のひとりごと』×東京シティビュー イベント実行委員会は、2026年８月1日（土）から10月2６日（月）まで、シリーズ累計4,500万部を突破した大人気アニメ『薬屋のひとりごと』とのコラボイベントを六本木ヒルズ展望台 東京シティビューで開催します。

＜TVアニメ『薬屋のひとりごと』×東京シティビュー キービジュアル＞ (C)日向夏・イマジカインフォス／『薬屋のひとりごと』製作委員会

本イベントのテーマは「夜空」×「舞」。海抜250メートルに位置する都内屈指の展望台「東京シティビュー」を舞台に、猫猫（マオマオ）や壬氏（ジンシ）たちが織りなす幻想的な舞の情景を、展望台ならではの特別な演出で描き出します。作中の「舞」シーンに焦点をあてた初めてのイベントとして、絶景とともに登場人物たちの繊細な想いをも表現する、情感豊かな空間をお届けします。

展示エリアでは、本邦初公開となる展示物を含め、作中の象徴的なシーンや印象的なセリフとともにこれまでの歩みを振り返る展示を展開。さらに本イベント限定のオリジナルグッズなど多彩なコンテンツをご用意しています。

空とつながる開放的な空間を活かし、絶景とともにTVアニメ『薬屋のひとりごと』の新たな魅力を体感できる、この夏だけの特別なひとときにご期待ください。

展示内容や限定オリジナルグッズのラインナップなど、詳細情報は順次発表いたします。続報を楽しみにお待ちください。

TVアニメ『薬屋のひとりごと』とは

シリーズ累計4,500万部突破の大人気作品『薬屋のひとりごと』。2023年10月に放送を開始したTVアニメは、猫猫の痛快なヒロイン性はもちろん、本格的なミステリー、そして異国情緒あふれる世界観で紡ぎだされる人間ドラマに多くの共感を集め、まさに老若男女に愛される作品となりました。

2025年10月22日には放送2周年を迎え、TVアニメ第3期とシリーズ初となる劇場版の制作決定を発表。TVアニメ第3期は、2026年10月より分割2クールで放送、劇場版は2026年12月に公開予定。

東京シティビューについて

六本木ヒルズ森タワー52階に位置する展望台「東京シティビュー」は、海抜250メートルの高さから都市のダイナミックな景観をぐるりと見渡せる展望施設です。天井高11メートルもの吹き抜けがある、全面ガラス張りの展望ギャラリーからは、東京タワーや東京スカイツリーといったランドマークをはじめ、刻々と変化する東京の街並みや夜景、そして美しい星空をパノラマビューで堪能できます。

都内屈指の眺望スポットとして、景色を楽しむだけでなく、年間を通じて幅広いジャンルの展覧会やイベントを開催しており、常に新しい驚きと感動に出会える文化発信の拠点となっています。スーベニアショップやカフェ・レストランも併設され、国内外から多くの来場者が訪れています。

開催概要

イベント名：TVアニメ『薬屋のひとりごと』 × 東京シティビュー

舞が織りなす幻想の世界 ―天空に響く、舞のしらべ―

英語表記：TV Anime "The Apothecary Diaries" × TOKYO CITY VIEW

期間：2026年8月1日（土）～10月26日（月）

時間：10:00～22:00 （最終入館21:30）

会場：東京シティビュー（東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー52階）

入館料：未定

主催：TVアニメ『薬屋のひとりごと』×東京シティビュー イベント実行委員会

（東京シティビュー、株式会社ADKエモーションズ）

後援：J-WAVE

イベント特設サイト： https://kusuriya-event-roppongihills.com/

イベント公式SNS：@Kusuriya_tcv （https://x.com/Kusuriya_tcv）

問い合わせ：東京シティビュー 03-6406-6652（受付時間 10:00～20:00）

※その他の詳細情報は、順次公開予定です。