オーニングのタカノ、スマホ写真からAIでオーニング設置イメージを生成するWebアプリ「カゲミル」を2026年6月15日より提供開始

タカノ株式会社

タカノ株式会社(本社：長野県上伊那郡宮田村、代表取締役社長：鷹野 雅央)は、生成AIを活用し、お客様がスマートフォンで撮影した1枚の写真から、当社のオーニング・パラソル製品の設置イメージを約60秒で生成するWebアプリケーション「カゲミル」を開発しました。2026年6月15日より、当社営業担当者、取扱代理店、ならびに一部のお客様を対象に提供を開始する予定です。

本アプリは、2種類の生成AIを並列稼働させ、1回の操作で最大4枚の完成イメージを並べて比較できる、同業界でも先進的な仕様を採用しています。これまで営業担当者が現地調査後に事務所へ戻り時間をかけて作成していた設置イメージを、お客様との対話のなかで完結できるよう設計しました。当社の「成果を生むAI活用」の考え方を、エクステリア事業の現場で具体化した取り組みの第一弾と位置づけています。

■ 「カゲミル」の概要

「カゲミル」は、お客様が設置を検討している場所(自宅の庭、店舗のテラスなど)をスマートフォンで撮影いただくだけで、当社のオーニング・パラソル製品をAIが画像合成し、まるで実際に設置されたかのような完成イメージをその場でご確認いただけるWebアプリケーションです。

URL：https://kagemiru.takano-net.co.jp/

提供開始予定：2026年6月15日より

対応製品：自立型オーニング リパーロ (カシオペア、ステラについては順次拡大予定)

お客様は、撮影した1枚の写真をアップロードした後、以下の項目を直感的にお選びいただけます。

・キャンバスおよびフレームのカラー(キャンバス8色／フレーム2色)

・サイズ(小さめ／標準／大きめ)

・キャンバスの開閉状態

・連棟構成(横方向・奥行方向で最大6台×6台)

・テーブル・チェアなどの演出オプション

・設置場所の自由記述(「窓際」「入口の左側」など)

選択後、約60～90秒で完成イメージが生成されます。これにより、購入後の完成イメージをご自身の目で確かめながら、納得感のあるご検討が可能となります。

■ ネーミングについて

「カゲミル」は、オーニング・パラソルが生み出す心地よい「影(カゲ)」を、設置前に「見る(ミル)」ことができる ― このシンプルな体験価値から命名しました。当社製品がもたらす日陰や設置の佇まいを、ご購入前に体感していただきたいという思いを込めています。

■ サービスの技術的な特徴

「カゲミル」では、お客様により多くの選択肢をご提示するため、同業界でも珍しい先進的な仕組みを採用しています。

・2種類の生成AIで計4パターンを同時生成

性質の異なる2種類の生成AIモデルを並列稼働させ、1回の操作で計4枚の

完成イメージを並べてご比較いただけます。

「気に入った1枚」を選びやすく、納得感のある検討が可能です。

・ブラウザのみで利用可能

スマートフォン・タブレット・PCのブラウザから、専用アプリのインストール不要でご利用いただけます。

■ 開発の背景 ― 業界の課題とAIによる解決

エクステリア業界では、広いエリアを少数の営業担当者でカバーする必要があり、現地調査と事務作業に多くの時間が割かれてきました。一方、お客様にとっては、オーニング・パラソルは決して安価な買い物ではないにもかかわらず、「実際に設置したらどう見えるか」が想像しにくく、購入決定の心理的なハードルとなっていました。

当社はこの双方の課題を、生成AIを「手段」として活用することで解決できないかと考えました。AIに画像合成業務を委ねることで、営業担当者は事務作業の負荷から解放され、お客様一人ひとりの暮らしに寄り添った提案活動に時間と力を振り向けられるようになります。

本アプリは、「AIを使うこと自体を目的化せず、成果につながるAI活用を進める」という当社の考え方を、エクステリア事業の現場で具体化した取り組みです。

■ 「カゲミル」がもたらす3つの価値

【1】お客様体験(CX)の革新

専門知識がなくても、お手元のスマートフォンで撮影するだけで、設置後のイメージをその場で確認いただけます。「完成イメージが分からない」という購入時の不安を解消し、納得感の高い購買体験をご提供します。

【2】営業活動の質的転換

これまで現地調査後に事務所で時間をかけて作成していた設置イメージを、お客様との対話のなかで即時にお見せできるようになります。営業担当者は事務作業に費やしてきた時間を、「お客様と向き合う時間」へと振り向けることができます。

【3】事業全体のアップデートにつながるAI活用

AIによる業務効率化で生まれた時間を、より付加価値の高い顧客対応に振り向ける ― 単なる部分的な省力化ではなく、事業全体の質的なアップデートにつなげていくAI活用の実践事例と位置づけています。

■ 今後の展望

タカノは引き続き、生成AIを単なる効率化ツールとしてではなく、お客様価値の創出と事業の質的転換につなげる手段として活用してまいります。本アプリで得られた知見をもとに、エクステリア事業内の他業務領域への展開、ならびに当社の他事業領域へのAI活用拡大を段階的に進めてまいります。

タカノについて

「製造業から『創造業』へ」

ばねの製造に始まり、オフィス家具、エクステリア製品へ。そして先進のエレクトロニクス製品、さらには医療・福祉関連製品、臨床検査薬へとタカノは次々に新分野への参入を実現し、常に新しい製品の開発にチャレンジしてきました。この展開力こそがタカノの特色であり、発展の源です。

「常に高い志を持ち、社会のルールを守り、世の中の変化を見すえ、持続的成長・発展を通じ、豊かな社会の実現に貢献する」という経営基本理念にのっとり、これからもあらゆる角度から可能性を追求し、未踏の領域に挑戦していきます。

【会社概要】

会社名 ： タカノ株式会社

（東京証券取引所スタンダード市場上場 証券コード：7885）

所在地 ： 〒399-4301 長野県上伊那郡宮田村137

代表者 ： 代表取締役社長 鷹野 雅央

創業 ： 1941年7月1日

設立 ： 1953年7月18日

URL ： https://www.takano-net.co.jp/

事業内容： 事務用椅子、その他椅子等のオフィス家具、ばね、エクステリア製品、エレクトロニクス関連製品（画像処理検査装置、電磁アクチュエータ）、医療・福祉機器の製造ならびに販売