【父の日直前調査】50代以上の父親世代の72.3%が「シミ・脂漏性角化症」を放置、家族から「皮膚科受診を勧めたい」が61.5%

【結論】本調査のポイント

医療法人社団鉄結会

結論から言うと、シニア世代に増える顔のシミやイボの正体は、多くの場合「脂漏性角化症（老人性イボ）」と呼ばれる良性腫瘍です。老人性のシミは自然には消えず、紫外線を浴び続けることで数が増え、一部は悪性化のリスクもあります。父親に皮膚科受診を勧める際は、「健康診断のついでに」「父の日のプレゼントとして」といった切り口で、本人のプライドを傷つけない伝え方が効果的です。

・50代以上の父親世代の72.3%が顔や体のシミ・イボを1年以上放置している

・家族の61.5%が「父親に皮膚科受診を勧めたい」と考えているが、実際に伝えた人は23.7%にとどまる

・放置する理由の1位は「病気だと思わない」（48.7%）で、脂漏性角化症の認知度は18.3%と低い

用語解説

■ 脂漏性角化症（しろうせいかくかしょう）とは

脂漏性角化症とは、中高年以降に顔や体に生じる茶色～黒色の盛り上がった良性腫瘍である。「老人性イボ」「老人性疣贅（ゆうぜい）」とも呼ばれ、紫外線や加齢が主な原因とされる。多くは良性だが、まれに悪性黒色腫（メラノーマ）との鑑別が必要となる。

■ 老人性色素斑（日光性色素斑）とは

老人性色素斑とは、長年の紫外線暴露により生じる平坦な茶色のシミである。40代以降の男女に多く見られ、顔・手の甲・腕など日光に当たりやすい部位に好発する。自然に消えることはなく、治療にはレーザーや外用薬が用いられる。

■ ダーモスコピー検査とは

ダーモスコピー検査とは、特殊な拡大鏡を用いて皮膚の色素病変を詳細に観察する非侵襲的な検査法である。肉眼では判別困難なシミやイボの良性・悪性を鑑別するために皮膚科で広く用いられている。

シミ・イボの主な種類と特徴の比較

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56499/table/211_1_bfcd916698c70c834a94594dcc896c91.jpg?v=202606151051 ]

※一般的な目安であり、個人差があります。正確な診断には皮膚科での診察が必要です。

皮膚科・形成外科を展開する医療法人社団鉄結会 アイシークリニック（新宿院・渋谷院・上野院・池袋院・東京院・大宮院）は、父の日を前に「50代以上の父親世代の肌悩みと家族の意識」に関する調査を実施しました。本調査では、シニア男性に増える顔のシミ・イボの実態と、家族が感じる受診促進の難しさが明らかになりました。

調査背景

父の日を迎えるにあたり、当院には「父親の顔のシミやイボが気になるが、本人が受診を嫌がる」「老人性のシミは放置して良いのか分からない」といった家族からの相談が増加しています。シニア男性は女性に比べてスキンケアや皮膚科受診への意識が低い傾向にあり、良性腫瘍である脂漏性角化症を長年放置しているケースが少なくありません。そこで今回、50代以上の男性の肌トラブルへの対応実態と、家族の意識を把握するため本調査を実施しました。

調査概要

調査対象：50代以上の父親を持つ全国の20～60代の男女

調査期間：2026年5月25日～6月3日

調査方法：インターネット調査

調査対象人数：300名

調査結果

【調査結果】72.3%が1年以上シミ・イボを放置、「5年以上」が最多の38.0%

設問：あなたの父親（50代以上）は、顔や体のシミ・イボをどのくらいの期間放置していますか？

50代以上の父親世代の7割以上が顔や体のシミ・イボを1年以上放置していることが判明しました。特に「5年以上放置」が38.0%と最多であり、長期間にわたる放置が常態化している実態が浮き彫りになりました。

【調査結果】放置理由1位は「病気だと思わない」が48.7%、脂漏性角化症の認知度はわずか18.3%

設問：父親がシミ・イボを放置している理由として考えられるものは何ですか？（複数回答可・主要因を1つ選択）

約半数が「病気だと思わない」と回答しており、脂漏性角化症が治療対象の皮膚疾患であるという認識が不足しています。別設問で脂漏性角化症の認知度を尋ねたところ、「知っている」と回答した人はわずか18.3%でした。

【調査結果】61.5%が「父親に皮膚科受診を勧めたい」、しかし実際に伝えた人は23.7%

設問：あなたは父親に皮膚科受診を勧めたいと思いますか？

6割以上が受診を勧めたいと考えている一方、別設問で「実際に受診を勧めたことがあるか」を尋ねたところ、「伝えた」と回答した人は23.7%にとどまりました。勧めたい気持ちと行動のギャップが存在しています。

【調査結果】「健康診断のついでに」が32.3%で最多、父親のプライドに配慮した伝え方が有効

設問：父親に皮膚科受診を勧める際、どのような伝え方が効果的だと思いますか？

「健康診断のついでに」という自然な形での受診促進が最も効果的と考えられています。「父の日のプレゼント」として受診を提案する方法も22.7%と高く、イベントを活用したアプローチが有効であることが示されました。

【調査結果】「悪性腫瘍の見落とし」を心配する家族が41.7%、健康リスクへの不安が顕著

設問：父親のシミ・イボについて、家族として最も心配していることは何ですか？

4割以上の家族が「悪性腫瘍の見落とし」を心配しており、健康リスクへの不安が最も大きいことが分かりました。「数が増える・大きくなる」への懸念も26.0%と高く、進行への不安を抱える家族が多い結果となりました。

調査まとめ

本調査により、50代以上の父親世代の7割以上がシミ・イボを長期間放置しており、その主な理由は「病気だと思わない」という認識不足であることが明らかになりました。家族の6割以上が皮膚科受診を勧めたいと考えているものの、実際に伝えた人は2割強にとどまり、父親のプライドへの配慮や伝え方の難しさがハードルとなっています。父の日を機に「健康診断のついでに」「プレゼントとして」といった切り口で受診を提案することが、シニア男性の皮膚疾患の早期発見・早期治療につながると考えられます。

医師コメント｜アイシークリニック 高桑康太医師

皮膚科医として15年以上の臨床経験から申し上げると、シニア男性の顔や体に見られるシミ・イボの多くは「脂漏性角化症」という良性腫瘍ですが、肉眼では悪性腫瘍との区別が難しいケースも少なくありません。『老化現象だから』と自己判断で放置せず、一度は皮膚科でダーモスコピー検査を受けることを強くお勧めします。

今回の調査で「病気だと思わない」が放置理由の約半数を占めたことは、皮膚科医として大変危惧しています。確かに脂漏性角化症の多くは良性ですが、まれに悪性黒色腫（メラノーマ）や基底細胞がんが混在していることがあります。特に「急に大きくなった」「色が濃くなった」「出血するようになった」といった変化がある場合は、速やかな受診が必要です。



日本皮膚科学会のガイドラインでも、色素性病変の鑑別にはダーモスコピー検査が推奨されています。この検査は痛みがなく、数分で完了するため、シニア男性でも負担なく受けていただけます。当院では30,000件を超える皮膚腫瘍の診療実績があり、良性・悪性の鑑別を正確に行っています。



家族が受診を勧める際は、「シミが気になるから病院に行け」ではなく、「最近、皮膚がんが増えているらしいから念のため」「見た目も若々しく保てるらしい」といった言い方が効果的です。父の日のプレゼントとして、皮膚科の診察とシミ取り治療をセットで提案するのも良いアプローチです。



脂漏性角化症の治療は、液体窒素による凍結療法や炭酸ガスレーザー、切除術など複数の選択肢があります。保険適用となるケースも多く、費用面のハードルは想像より低いことが多いです。

【エビデンス】日本皮膚科学会の「皮膚悪性腫瘍診療ガイドライン」では、色素性病変の診断にダーモスコピー検査を用いることが推奨されており、早期発見・早期治療の重要性が強調されています。当院監修医師の30,000件の皮膚腫瘍診療実績においても、良性と思われていた病変から悪性腫瘍が見つかるケースは一定数存在します。受診すべきシミ・イボの特徴

・急速に大きくなっている（数ヶ月で倍以上）

・色が濃くなった・色むらが出てきた

・出血やかゆみがある

・形がいびつ・境界がぼやけている

・5mm以上の大きさがある

家族が受診を勧める際のポイント

・「病気」ではなく「健康チェック」という切り口で伝える

・父の日・誕生日などイベントを活用する

・見た目の若々しさ・清潔感のメリットを伝える

・痛みのない検査であることを説明する

・保険適用で費用負担が少ないことを伝える

脂漏性角化症の主な治療法

・液体窒素凍結療法（保険適用可、複数回の通院が必要）

・炭酸ガスレーザー（傷跡が残りにくい、1回で治療可能）

・手術による切除（病理検査も可能、確実な除去）

高桑 康太（たかくわ こうた）医師

皮膚腫瘍・皮膚外科領域で15年以上の臨床経験と30,000件超の手術実績を持ち、医学的根拠に基づき監修を担当

専門分野：皮膚腫瘍、皮膚外科、皮膚科、形成外科

・ミラドライ認定医

臨床実績（2024年時点、累計）

・皮膚腫瘍・皮膚外科手術：30,000件以上

・腋臭症治療：2,000件以上

・酒さ・赤ら顔治療：1,000件以上

略歴

・2009年 東京大学医学部医学科 卒業

・2009年 東京逓信病院 初期研修

・2012年 東京警察病院 皮膚科

・2012年 東京大学医学部附属病院 皮膚科

・2019年 アイシークリニック 治療責任者

監修領域：皮膚腫瘍（ほくろ・粉瘤・脂肪腫など）、皮膚外科手術、皮膚がん、一般医療コラムに関する医療情報

よくある質問（Q&A）

Q1. シニア世代に増える顔のシミやイボの正体は何ですか？

A. 多くは「脂漏性角化症（老人性イボ）」という良性腫瘍ですが、肉眼では悪性との区別が難しいため皮膚科での診断が必要です。

本調査で脂漏性角化症の認知度を尋ねたところ、「知っている」と回答した人はわずか18.3%でした。脂漏性角化症は加齢と紫外線が主な原因で、40代以降に増加します。盛り上がった茶～黒色の病変で、表面がザラザラしているのが特徴です。基本的に良性ですが、悪性黒色腫や基底細胞がんとの鑑別が必要な場合があります。

Q2. 老人性のシミは自然に消えますか？放置するとどうなりますか？

A. 老人性のシミや脂漏性角化症は自然には消えず、紫外線暴露により数が増え、大きくなる傾向があります。

調査では72.3%が1年以上シミ・イボを放置しており、「5年以上」が38.0%と最多でした。放置しても自然治癒することはなく、紫外線を浴び続けることで新たな病変が増加します。また、41.7%の家族が「悪性腫瘍の見落とし」を心配しており、定期的な皮膚科受診による経過観察が重要です。

Q3. 父親に皮膚科受診を勧めるにはどう伝えればいいですか？

A. 「健康診断のついでに」「父の日のプレゼントとして」など、本人のプライドを傷つけない切り口が効果的です。

調査では効果的な伝え方として「健康診断のついでに」が32.3%で最多、「父の日のプレゼントとして」が22.7%で続きました。61.5%が受診を勧めたいと思いながら、実際に伝えた人は23.7%にとどまっています。「シミ取りで若々しく見える」「検査は痛くない」「保険適用で安い」といった情報を添えると、受診のハードルが下がります。

Q4. 脂漏性角化症と皮膚がんはどう見分けますか？

A. 肉眼での判別は困難なため、皮膚科でダーモスコピー検査を受けることが唯一確実な方法です。

脂漏性角化症は良性腫瘍ですが、悪性黒色腫（メラノーマ）や基底細胞がんと外見が似ている場合があります。特に「急に大きくなった」「色が濃くなった」「出血する」といった変化がある場合は要注意です。ダーモスコピー検査は特殊な拡大鏡で皮膚を観察する痛みのない検査で、数分で完了します。

Q5. 脂漏性角化症の治療は保険適用されますか？費用はどのくらいですか？

A. 症状や治療法によっては保険適用となり、3割負担で数千円程度で治療できるケースも多くあります。

調査で放置理由として「費用がかかると思っている」が14.3%ありましたが、実際には液体窒素による凍結療法は保険適用となるケースが多く、3割負担で1回数百～数千円程度です。炭酸ガスレーザーは自由診療が多いですが、1箇所数千円～1万円程度が相場です。まずは保険診療で診察を受け、治療法と費用を相談することをお勧めします。

放置のリスク

・悪性腫瘍（皮膚がん）を見落とし、発見が遅れるリスク

・紫外線暴露により病変の数が増加・拡大するリスク

・長期間放置することで治療が大掛かりになるリスク

・出血や感染を起こすリスク

こんな方はご相談ください｜受診の目安

・シミやイボが急速に大きくなっている場合

・色が濃くなった、色むらが出てきた場合

・出血・かゆみ・痛みがある場合

・形がいびつ、境界がはっきりしない場合

・新しいシミやイボが次々とできる場合

・既存のシミやイボに変化が見られた場合

クリニック案内

アイシークリニックの特徴

・皮膚腫瘍・皮膚外科領域で30,000件超の手術実績を持つ監修医師が在籍

・ダーモスコピー検査による正確な良性・悪性の鑑別診断

・液体窒素・レーザー・切除術など複数の治療選択肢を提供

・新宿・渋谷・上野・池袋・東京・大宮の6院で通いやすい

・土日祝も診療対応（院により異なる）

・保険診療・自由診療どちらも対応可能

アイシークリニック新宿院：東京都渋谷区代々木2-5-3 イマス葵ビル2階

アイシークリニック渋谷院：東京都渋谷区渋谷3-16-2 ニュー三水ビル5階

アイシークリニック上野院：東京都台東区東上野3-16-5 サンク・ユービル1F

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アイシークリニック東京院：東京都中央区日本橋3-6-2 日本橋フロント3階

アイシークリニック大宮院：埼玉県さいたま市大宮区大門町1-60 福美メディカル2階B区画

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