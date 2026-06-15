DXCとAnthropic、ミッションクリティカルな企業システムへのAI導入を目指す複数年にわたるグローバル提携を発表

・DXCは、Claude Partner Networkのグローバル・プレミア・パートナーとして、主要産業向けに新たなグローバルなドメイン特化型AIソリューションを提供しています。

・Claudeはすでに、同社のマネージドサービス向けAIネイティブ・オーケストレーション・プラットフォーム「DXC OASIS」を支えており、現在50社以上の共同顧客において本番運用されています。

・70カ国に11万5,000人以上の従業員を擁するDXCとAnthropicは、既存の提携関係をさらに強化し、DXCが世界の大手企業や政府機関向けに運用するミッションクリティカルなシステムやプラットフォームにClaudeを導入します。

・この提携により、DXCは、顧客環境に直接常駐し、エージェント型AIの変革を加速させる、Claude認定を受けた現地常駐エンジニアおよびビルダーからなる新たなチームを構築します。

バージニア州アッシュバーンおよびサンフランシスコ、2026年6月12日 /PRNewswire/ -- DXC Technology（NYSE: DXC）は本日、エンタープライズ・テクノロジーおよびイノベーションのリーディングパートナーとして、AIの安全性に注力する企業でありClaudeの開発元であるAnthropicとの間で、複数年にわたるグローバルなパートナーシップを締結したことを発表しました。この共同イニシアチブを通じて、DXCはClaude Partner Networkにおいて数少ないグローバル・プレミア・パートナーの一つとなりました。



DXC and Anthropic Announce Multi-Year Global Alliance to Bring AI into Mission-Critical Enterprise Systems

両社は協力して、数万人に及ぶ専任の現地常駐かつClaude認定を受けたエンジニアおよびビルダーからなるチームを育成し、DXCが世界有数の銀行、航空会社、保険会社、製造業者、政府機関向けに運用するミッションクリティカルな技術インフラシステムにおいて、Claudeモデルの本番環境への導入を推進します。

この提携は、DXCが自社の業務においてすでにClaudeを活用している実績に基づくものであり、これには、同社のマネージドサービス向けAIネイティブ・オーケストレーション・プラットフォームである「DXC OASIS」の構築に主要な開発ツールとしてClaudeが採用されていることも含まれます。DXCはClaudeモデルを活用することで、DXC OASISのソフトウェア開発サイクルを推定10倍に短縮し、コードの95%以上を人間によるレビュー前にClaudeによって生成しました。現在、ClaudeはDXC OASISのエージェント型ワークフローを支えるデフォルトの基盤モデルとして機能しています。2026年4月にリリースされたDXC OASISは、現在50社以上の顧客に導入されており、今後DXCの全世界の顧客基盤へと展開される予定です。

この提携および関連する投資は、テクノロジーと人、そしてプロセスを結びつける同社のAIロードマップ「DXC Xponential」を中核として構築されています。一方、Anthropicとの提携により、認定されたClaudeの専門知識とAnthropicのリソースへの直接的なアクセスが確保され、その基盤がさらに強化されます。

「DXCは、世界有数の大手銀行、航空会社、保険会社、政府機関が新しいテクノロジーを活用できるよう支援しています。同社はまず、顧客が直面しているのと同じセキュリティおよびコンプライアンス要件の下で、自社の業務環境においてClaudeの有効性を実証しました。現在、当社は、すでにそれを実行したエンジニアたちと共に、業界ごとに、Claudeをそれらの環境へと導入しています。」 - Paul Smith氏、Anthropicの最高商業責任者（CCO）

「50年以上にわたり、DXCおよびその前身となる各社は、世界を動かすシステムを運用してきました。こうした環境下で成果を上げるために何が必要か、当社は熟知しています。Anthropicとのこの提携は、信頼と実績を最先端のAI技術と融合させ、他では得られない価値を顧客に提供します。当社はすでに、自社の業務全般および新しいDXC OASISプラットフォームにおいて、Claudeを活用しています。現在、当社は、その機能を顧客のために運用しているミッションクリティカルな技術システムに直接組み込んでいます。これはDXCにとっても、業界全体にとっても、決定的な瞬間です。」

- Raul Fernandez氏、DXC Technologyの社長兼最高経営責任者（CEO）

現地常駐エンジニア：DXCが選抜し、Anthropicが認定

この提携の中核として、DXCは顧客の環境内で直接業務を行う、現地常駐エンジニアの専任チームを編成しています。これらのエンジニアは、DXCの既存のエンジニア人材の中から厳選され、Anthropic Partner Academyを通じて90日間で研修と認定を受けます。また、Claudeへの継続的かつ日常的なアクセス権限を与えられ、エージェント型AIシステムの設計、導入、およびガバナンスに関する習熟度を段階的に高めていきます。また、DXCは、ミッションクリティカルな環境下で業務を遂行するエンジニアの能力を強化するため、追加の認定カリキュラムを開発しました。

このモデルは、DXCの「Customer Zero」という理念を体現しています：同社は、その機能を顧客に提供する前に、まず自社の業務環境において、本番環境レベルのセキュリティおよびコンプライアンス要件の下で、その有効性を検証しました。

今後の展望：新たなソリューション

当初の重点分野には保険、サイバーセキュリティ、およびアプリケーションサービスが含まれます。これらの分野において、DXCは豊富な専門知識と運用ノウハウを有しており、Claudeのエージェント型AI機能は、顧客のミッションクリティカルな環境において最も迅速に価値を提供することができます。

・保険：各組織において、DXCはClaudeを活用してエージェント型ソリューションを導入し、各企業の独自の状況、運営モデル、および戦略的意図に合わせて基幹システムの変革を推進します。

・Modernization as a Service（MaaS）：DXCは、エンタープライズ顧客向けの大規模なコード・モダナイゼーションを加速させるため、Claudeを活用しています。エージェント型AIを適用することで、従来の手法よりも迅速かつ高精度に、レガシーコードベースの分析、リファクタリング、および変革を行っています。

・サイバーセキュリティ：Claude Securityを基盤として構築されたDXC OASISセキュリティエンジニア・サブエージェントは、セキュリティオペレーションセンター（SOC）全体にClaudeを導入することで、DXCのサイバーセキュリティチームに決定的な優位性をもたらし、常時稼働のAI主導型サイバーレジリエンスを実現します。

・アプリケーションサービス：DXCはClaudeを活用して、Anthropicの認証を受けたDXC OASISエージェントを開発しています。このエージェントは、DXCが顧客のために運用するエンタープライズアプリケーションの保守・管理環境に、Claudeを直接組み込むことを目的としています。

DXC Technologyについて

DXC Technology（NYSE: DXC）は、グローバル企業および公共機関向けにソフトウェア、サービス、ソリューションを提供する、エンタープライズ・テクノロジーおよびイノベーション分野のリーディングパートナーです。マネージド・インフラストラクチャ・サービス、アプリケーションのモダナイゼーション、業界特化型ソフトウェアソリューションにおける深い専門知識を強みに、DXCは世界でも最も複雑なIT基盤のモダナイゼーション、セキュリティ強化、運用を支援しています。詳しくはdxc.comをご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

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