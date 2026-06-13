株式会社メディロム・ウェルネス（本社：東京都港区、代表取締役：江口 康二）は、リラクグループ公式サイトで販売しているリラクゼーションチケット「eギフト」を対象に、期間限定で30%OFFとなる特別キャンペーンを実施いたします。 期間は2026年6月13日（土）から6月28日（日）までの16日間。日頃の感謝を伝える6月21日の「父の日」のギフトとしてもご利用いただける、お得な特別キャンペーンです。

■ キャンペーン概要

日頃よりメディロム・ウェルネスのリラクゼーションスタジオをご利用いただいている皆様へ感謝の気持ちを込めて、また、大切な方へ癒やしの時間を贈りたいとお考えの方に向けて、期間限定の「eギフト割引キャンペーン」を実施いたします。 実施期間： 2026年6月13日（土）～ 6月28日（日） 内容： リラクグループのeギフト商品が通常価格より 30%OFFで販売 対象チケット：3000円以上のeギフトチケット 購入方法：リラクグループサービスサイト内ギフトページよりご購入いただけます。

https://reraku.egift-store.com/?utm_source=HP&utm_medium=footer&utm_campaign=servicesite

お支払い方法：クレジットカード（Visa、MasterCard、JCB、American Express、Diners） 有効期限：購入日より4ヶ月後の月末まで 利用可能店舗：対象のRe.Ra.Ku店舗、Bell Epoc各店、RuamRuam各店 ※Spa Re.Ra.Kuを除く。詳細は利用可能店舗一覧をご確認ください。

■ 今年の父の日はリラクで「健康と癒やし」をプレゼント

https://reraku.jp/studio/search?q=%7B%22prefectureId%22%3Anull%2C%22cityIds%22%3A%5B%5D%2C%22railroadLineIds%22%3A%5B%5D%2C%22railroadStationIds%22%3A%5B%5D%2C%22courseGenreIds%22%3A%5B%5D%2C%22particularConditionIds%22%3A%5B20%5D%2C%22q%22%3A%22%22%2C%22isLocationSearch%22%3Afalse%7D

6月21日（日）は父の日です。想いを伝えるギフトとして、スマートフォンで手軽に贈れるリラクゼーションチケット(eギフト)は毎年大好評をいただいております。 今回のキャンペーン期間中は、「いつも頑張っているお父さんに、身体を休めてほしい」「いつまでも健康でいてほしい」というお父さんへの感謝の気持ちを形にしやすくなる特別な2週間です。デジタルギフト（eギフト）のため、遠方に住むお父さんへもオリジナルのメッセージカードで感謝のメッセージとともにその場ですぐに贈ることが可能です。

■Re.Ra.Ku Groupについて

Re.Ra.Ku Group(リラク グループ) は「Re.Ra.Ku 」を中心に全国にリラクゼーションスタジオを展開しています。商業施設や路面店に展開をする「Re.Ra.Ku 」以外にも、温浴施設に展開する「Spa Re.Ra.Ku 」、複合型ランニングステーションを展開をする「Re.Ra.Ku PRO」、地方を中心にリフレクソロジーやアロマボディケアなどの豊富なメニューを展開する「Bell Epoc」、アジアン手技を展開する「Ruam Ruam」の5つのブランドを展開しています。

▪️メディロムグループについて

https://reraku.jp

メディロムは、健康管理サービス「Re.Ra.Ku」を中心にリラクゼーションスタジオを展開しています。加えて、ヘルスケアアプリ「Lav」を活用した特定保健指導や体質改善プログラムも提供しています。2020年には、充電不要で連続駆動する活動量計「MOTHER Bracelet」を発表し、デバイス事業にも参入しました。さらに、美容サロン「ZACC」や「脳梗塞リハビリセンター」の運営を通じ、美と健康の両面からウェルネス事業を拡大。予防から医療まで一貫したヘルスケア事業の領域を広げています。 今後は、創業以来蓄積してきた生活習慣データを活用したデータ解析事業にも領域を拡大し、予防から医療までを一貫して支える次世代型ヘルスケアプラットフォームの構築を目指してまいります。

https://medirom.co.jp

社名：株式会社メディロム（英文名 MEDIROM Healthcare Technologies Inc.） 上場市場： NASDAQ ティッカー（米国証券コード) ： MRM (Nasdaq CM) 本社所在地：東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場16F 代表：代表取締役 江口 康二 設立： 2000年7月 社名：株式会社メディロム・ウェルネス 本社所在地：東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場16F 代表：代表取締役 江口 康二