RAUL株式会社代表 江田健二のインタビューが「STUDY HACKER」に掲載されました
RAUL株式会社代表 江田健二のインタビュー記事が、Webメディア「STUDY HACKER」において3回にわたり掲載されました。
今回のインタビューは、江田の著書『むしろ、じっくり話していい』（すばる舎）で提唱している考え方について実施されたもので、「スピードが重視される時代におけるコミュニケーションのあり方」や「思考のペースの違い」などをテーマに、仕事や対話に対する考え方を紹介しています。
掲載記事では、「即レス」や「迅速な意思決定」が求められる現代において、相手の話を丁寧に聞き、自身もじっくり考えて話すことが長期的な信頼関係の構築や本質的なコミュニケーションにつながるという視点が紹介されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352295/images/bodyimage1】
【掲載記事】
■第1回（2026年6月1日）
「即レスが評価される時代。でも、最後に信頼されるのは『ゆっくり話す人』だった」
https://studyhacker.net/kenji-eda-interview01
■第2回（2026年6月2日）
「なぜ会話のズレが起きるのか。コミュニケーションの質を左右する『体内思考時間』という視点」
https://studyhacker.net/kenji-eda-interview02
■第3回（2026年6月3日）
「仕事ができる人ほど『一度で決めない』。1回で結論を出さない人の話し方5ステップ」
https://studyhacker.net/kenji-eda-interview03
RAUL株式会社 代表取締役社長 江田 健二
1977年、富山県生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア）に入社。エネルギー/ 化学産業本部に所属し、電力会社・大手化学メーカーなどを担当。アクセンチュアで経験したITコンサルティング、エネルギー業界の知識を活かし、2005年に起業後、RAUL（ラウル）株式会社を設立。
東京大学 Executive Management Program（EMP）修了。
一般社団法人エネルギー情報センター理事、一般社団法人サステナビリティコミュニケーション協会理事、ASIA WOMEN LEADERS FORUM アドバイザー、環境省 地域再省蓄エネサービスイノベーション委員会委員（2018-2019）等を務める。
X（旧Twitter）アカウント： https://twitter.com/kenji__eda/
主な著作
むしろ、じっくり話していい
https://www.amazon.co.jp/dp/4799112643/
2025年「脱炭素」のリアルチャンスすべての業界を襲う大変化に乗り遅れるな！
https://www.amazon.co.jp/dp/4569851096/
2時間でわかる 蓄電池ビジネスの未来
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「脱炭素化」はとまらない！ー未来を描くビジネスのヒントー（共著）
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IoT・AI・データを活用した先進事例8社のビジネスモデルを公開 エネルギーデジタル化の最前線2020
https://www.amazon.co.jp/dp/4885555035/
世界の51事例から予見する ブロックチェーン×エネルギービジネス
https://www.amazon.co.jp/dp/4885554926
ビジネス屋と技術屋が一緒に考える脱炭素
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4274230570/
キーワードでわかる！ 脱炭素と電力・エネルギー［特別編集版］
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図解即戦力 電力・ガス業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書（共著）
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■RAUL 株式会社
・本社：東京都新宿区新宿2-9-22 多摩川新宿ビル3階
・代表者： 江田健二
・事業について
RAULは、環境／エネルギー分野を事業領域としています。
最先端のデジタルテクノロジーを活用して、資源循環型社会の実現を目指します。
・URL： http://www.ra-ul.com/
■本件に関するプレスからのお問い合わせ先
ラウル株式会社
担当：森 正旭（もり まさあき）
TEL：03-6411-0858 E-mail:info@pps-net.org
お問い合わせフォーム http://pps-net.org/contact
配信元企業：RAUL株式会社
今回のインタビューは、江田の著書『むしろ、じっくり話していい』（すばる舎）で提唱している考え方について実施されたもので、「スピードが重視される時代におけるコミュニケーションのあり方」や「思考のペースの違い」などをテーマに、仕事や対話に対する考え方を紹介しています。
掲載記事では、「即レス」や「迅速な意思決定」が求められる現代において、相手の話を丁寧に聞き、自身もじっくり考えて話すことが長期的な信頼関係の構築や本質的なコミュニケーションにつながるという視点が紹介されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352295/images/bodyimage1】
【掲載記事】
■第1回（2026年6月1日）
「即レスが評価される時代。でも、最後に信頼されるのは『ゆっくり話す人』だった」
https://studyhacker.net/kenji-eda-interview01
■第2回（2026年6月2日）
「なぜ会話のズレが起きるのか。コミュニケーションの質を左右する『体内思考時間』という視点」
https://studyhacker.net/kenji-eda-interview02
■第3回（2026年6月3日）
「仕事ができる人ほど『一度で決めない』。1回で結論を出さない人の話し方5ステップ」
https://studyhacker.net/kenji-eda-interview03
RAUL株式会社 代表取締役社長 江田 健二
1977年、富山県生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア）に入社。エネルギー/ 化学産業本部に所属し、電力会社・大手化学メーカーなどを担当。アクセンチュアで経験したITコンサルティング、エネルギー業界の知識を活かし、2005年に起業後、RAUL（ラウル）株式会社を設立。
東京大学 Executive Management Program（EMP）修了。
一般社団法人エネルギー情報センター理事、一般社団法人サステナビリティコミュニケーション協会理事、ASIA WOMEN LEADERS FORUM アドバイザー、環境省 地域再省蓄エネサービスイノベーション委員会委員（2018-2019）等を務める。
X（旧Twitter）アカウント： https://twitter.com/kenji__eda/
主な著作
むしろ、じっくり話していい
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■RAUL 株式会社
・本社：東京都新宿区新宿2-9-22 多摩川新宿ビル3階
・代表者： 江田健二
・事業について
RAULは、環境／エネルギー分野を事業領域としています。
最先端のデジタルテクノロジーを活用して、資源循環型社会の実現を目指します。
・URL： http://www.ra-ul.com/
■本件に関するプレスからのお問い合わせ先
ラウル株式会社
担当：森 正旭（もり まさあき）
TEL：03-6411-0858 E-mail:info@pps-net.org
お問い合わせフォーム http://pps-net.org/contact
配信元企業：RAUL株式会社
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