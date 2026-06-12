株式会社ペッパーフードサービス（本社/東京都墨田区 ・ 代表取締役社長 CEO/一瀬 健作）は、従業員の生活基盤の安定と働きがいの向上を目的として、6月12日付取締役会にて給与増額を実施する事を決定いたしました。



給与増額については、昨今の物価上昇および労働市場環境の変化を考慮し、アシスタントを含む全ての従業員を対象に役職手当を7月支給から月額1万〜1万5千円を増額いたします。これにより全体の基本給に対して約4%の増額となります。



また、当該増額に伴い、新卒の初任給は28万6千円となります。



当社は、社員と共に成長し続ける企業であり続けるよう、これからも安心して働き続けられる環境創りに取り組んで参ります。

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