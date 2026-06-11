半導体装置部品向けコーティング業界動向：2026年の市場規模は821百万米ドル見込み
半導体装置部品向けコーティングとは
シリコンウェーハおよび半導体製造プロセスは、チャンバー部品に対して極めて過酷な環境を課す。高温・高摩耗条件下では、チャンバー、シャワーヘッド（GDP）、静電チャック（ESC）、ライナー、バッフル、シールドカバー、ヒーター、シャッター、フォーカスリング、エッジリング、セラミックウィンドウ、エッチングガスインジェクターなどの部品の寿命が著しく短縮される。このため、半導体装置部品向けコーティングは、部品保護、プロセス安定化、製品歩留まり向上の観点から必須のソリューションとなっている。
北米市場は2024年の2億2,470万米ドルから2031年に3億2,270万米ドルまで成長し、CAGRは5.03％。アジア太平洋地域は2024年の4億2,080万米ドルから6億7,190万米ドルへ拡大（CAGR 6.54％）、欧州市場は6,874万米ドルから9,188万米ドルへ増加（CAGR 4.12％）と予測される。この市場拡大は、高感度半導体製品の品質維持および製造効率向上への要求増加によって牽引されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352070/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352070/images/bodyimage2】
図. 半導体装置部品向けコーティングの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「半導体装置部品向けコーティング―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、半導体装置部品向けコーティングの世界市場は、2025年に780百万米ドルと推定され、2026年には821百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.8%で推移し、2032年には1154百万米ドルに拡大すると見込まれています。
コーティング材料・技術別動向
材料別ではセラミックコーティングが市場シェア69.35％で支配的であり、耐摩耗性や耐薬品性の高さが背景にある。技術別では、プラズマ溶射コーティングが2024年に70.0％を占め、2031年には71.6％に達すると見込まれる。
今後はPVD（物理蒸着）およびALD（原子層堆積）コーティングがより高い成長率を示すと予測され、微細化プロセスや高精度チャンバー保護の需要に対応する重要技術として注目される。
アプリケーション別市場動向
用途別では、エッチング装置向けコーティングが最大市場シェア45.18％を占め、次いで薄膜形成装置（CVD、PVD、ALD）、イオン注入装置向けコーティングが続く。エッチングプロセスにおける高耐久性コーティングの採用は、チャンバー寿命延長と不良率低減に直結するため、主要な投資対象となっている。近6か月の事例では、台湾や韓国の半導体ファウンドリにおける高度なALDコーティング導入が、微細化プロセス対応の性能向上に寄与している。
地域別市場分析
北米市場では、UCT（Quantum Clean）、Pentagon Technologies、Enpro Industries（NxEdge）、Mitsubishi Chemical（Cleanpart）、KoMiCo（米国部門）などが主要プレイヤーで、上位5社で売上ベース65％のシェアを占める。
アジア太平洋地域では、中国本土、台湾、日本、韓国の企業が競合しており、KoMiCo、Cinos、TOCALO、DFtechなどが市場を牽引している。欧州市場ではOerlikon Balzers、Beneq、Entegrisなどが強みを持つ。地域別の市場拡大速度は、アジア太平洋＞北米＞欧州の順である。
シリコンウェーハおよび半導体製造プロセスは、チャンバー部品に対して極めて過酷な環境を課す。高温・高摩耗条件下では、チャンバー、シャワーヘッド（GDP）、静電チャック（ESC）、ライナー、バッフル、シールドカバー、ヒーター、シャッター、フォーカスリング、エッジリング、セラミックウィンドウ、エッチングガスインジェクターなどの部品の寿命が著しく短縮される。このため、半導体装置部品向けコーティングは、部品保護、プロセス安定化、製品歩留まり向上の観点から必須のソリューションとなっている。
北米市場は2024年の2億2,470万米ドルから2031年に3億2,270万米ドルまで成長し、CAGRは5.03％。アジア太平洋地域は2024年の4億2,080万米ドルから6億7,190万米ドルへ拡大（CAGR 6.54％）、欧州市場は6,874万米ドルから9,188万米ドルへ増加（CAGR 4.12％）と予測される。この市場拡大は、高感度半導体製品の品質維持および製造効率向上への要求増加によって牽引されている。
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図. 半導体装置部品向けコーティングの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「半導体装置部品向けコーティング―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、半導体装置部品向けコーティングの世界市場は、2025年に780百万米ドルと推定され、2026年には821百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.8%で推移し、2032年には1154百万米ドルに拡大すると見込まれています。
コーティング材料・技術別動向
材料別ではセラミックコーティングが市場シェア69.35％で支配的であり、耐摩耗性や耐薬品性の高さが背景にある。技術別では、プラズマ溶射コーティングが2024年に70.0％を占め、2031年には71.6％に達すると見込まれる。
今後はPVD（物理蒸着）およびALD（原子層堆積）コーティングがより高い成長率を示すと予測され、微細化プロセスや高精度チャンバー保護の需要に対応する重要技術として注目される。
アプリケーション別市場動向
用途別では、エッチング装置向けコーティングが最大市場シェア45.18％を占め、次いで薄膜形成装置（CVD、PVD、ALD）、イオン注入装置向けコーティングが続く。エッチングプロセスにおける高耐久性コーティングの採用は、チャンバー寿命延長と不良率低減に直結するため、主要な投資対象となっている。近6か月の事例では、台湾や韓国の半導体ファウンドリにおける高度なALDコーティング導入が、微細化プロセス対応の性能向上に寄与している。
地域別市場分析
北米市場では、UCT（Quantum Clean）、Pentagon Technologies、Enpro Industries（NxEdge）、Mitsubishi Chemical（Cleanpart）、KoMiCo（米国部門）などが主要プレイヤーで、上位5社で売上ベース65％のシェアを占める。
アジア太平洋地域では、中国本土、台湾、日本、韓国の企業が競合しており、KoMiCo、Cinos、TOCALO、DFtechなどが市場を牽引している。欧州市場ではOerlikon Balzers、Beneq、Entegrisなどが強みを持つ。地域別の市場拡大速度は、アジア太平洋＞北米＞欧州の順である。