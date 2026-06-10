Forbes Travel Guide、2026年ホテル・スター・バー一覧を発表





実地調査に基づき、世界屈指のホテルバー37軒を選出

アトランタ, 2026年6月9日 /PRNewswire/ -- 高級ホスピタリティー業界の世界的権威であるForbes Travel Guide（以下「FTG」）は本日、カクテルづくりの芸術性、上質なサービス、記憶に残るゲスト体験を評価し、世界屈指のホテルバー37軒を選出した「2026年ホテル・スター・バー（2026 Hotel Star Bars）」を発表しました。

今年の選出バーは18か国にまたがり、世界各地で実施された厳格な覆面調査に基づくFTGのStar Ratingsの一環として収集されたデータをもとに選ばれました。このリストに選ばれたバーは、ドリンクプログラムと提供時の演出に関する評価で優れたスコアを獲得したほか、行き届いた上質なサービスと卓越したゲスト体験を提供しています。

Forbes Travel GuideのCEOであるHermann Elgerは、次のように述べています。「2026年ホテル・スター・バーは、ゲストの心に長く残る卓越したホテルバー体験を紹介するものです。独創的なカクテルプログラムから、心のこもったおもてなし、個性あふれる空間まで、これらのホテルバーは、最後の一口を味わった後も長く心に残る体験を提供しています。」

今年選出された37軒には、由緒ある名店に加え、現代のホテルバー体験を再定義する新たな注目店も含まれます。

今年のリストでは、上海と東京からそれぞれ3軒が選出され、最多となりました。以下の5軒のバーが再び選出されました。Le Bar at Capella Shanghai, Jian Ye Li、Le Bar Américain at Hôtel de Paris Monte-Carlo、Le Bar Botaniste at Shangri-La Paris、Library by the Sea at Kimpton Seafire Resort + SpaおよびThe St. Regis Bar at The St. Regis Macao。

新たに選出された注目店の一部は、以下のとおりです。

Four Seasons Hotel at The Surf Club内のThe Champagne Barは、ヤシの木に囲まれた人気スポットで、マイアミ最大のシャンパンコレクションを誇ります。

Bvlgari Hotel Tokyo内のThe Bvlgari Barは、45階に位置する天空の地中海庭園です。

Waldorf Astoria Amsterdam内のVault Barは、かつて銀行の金庫室だった居心地の良い空間で、革新的なドリンクを提供しています。

Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal内のDon Manuel'sは、メキシコならではのカクテルを提供する屋外のオアシスです。

2026年ホテル・スター・バーの全リストは、ForbesTravelGuide.comでご覧いただけます。

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Forbes Travel Guideについて：

Forbes Travel Guideは、高級ホテル、レストラン、スパ、クルーズを対象とする唯一の独立系グローバル評価システムです。当社の覆面調査員は、評価対象となるすべての施設を訪問し、卓越したサービスを重視した数百項目の客観的基準に基づいて評価します。当社のStar Ratingsは公正性を基盤としており、評価を金銭で購入することはできません。また、評価を受けるにあたり、料金や手数料の支払いも、商取引関係も一切必要ありません。詳しくは、ForbesTravelGuide.comをご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

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