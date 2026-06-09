



訪日外国人観光客の回復やデジタルを活用した地域活性化が求められる中、本取り組みにより、市民・学生・来訪者は、対応端末を用いて一度設定するだけで、利用の都度のログイン操作や接続手続きの手間なく、公衆無線LANへ接続できるようになります。シームレスな通信環境を提供することで、東広島市の魅力向上と地域DXに貢献します。



ネットワンシステムズはOpenRoaming対応の公衆無線LAN環境の構築・運用を担い、NTTBPはJapan Wi-Fi認証サービスの提供及びスマートフォン向けアプリ「Japan Wi-Fi auto-connect」への対応を実施しました。これにより、OpenRoaming対応に伴う導入・運用の負荷を抑えながら、利用者が簡単かつ円滑にOpenRoamingを利用できる環境を実現しています。



■背景



東広島市は多くの大学や研究機関を抱え、学生や研究者をはじめ、観光客など多様な人々が訪れる都市です。一方で、従来の公衆無線LANでは、利用のたびに認証手続きが必要となるなど、接続までに手間がかかることが課題となっており、市民や来訪者にとって十分な利便性を提供できていない状況でした。こうした背景から、市民や来訪者が場所を問わず快適にインターネットへ接続できる公衆無線LAN環境の整備・充実が求められていました。



■概要 ネットワンシステムズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：竹下 隆史、以下ネットワンシステムズ）と、エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社（代表取締役社長：加藤成晴、以下NTTBP）は東広島市における公衆無線LAN整備の一環として、OpenRoaming※1対応の「Higashihiroshima Free Wi-Fi」を提供しました。訪日外国人観光客の回復やデジタルを活用した地域活性化が求められる中、本取り組みにより、市民・学生・来訪者は、対応端末を用いて一度設定するだけで、利用の都度のログイン操作や接続手続きの手間なく、公衆無線LANへ接続できるようになります。シームレスな通信環境を提供することで、東広島市の魅力向上と地域DXに貢献します。ネットワンシステムズはOpenRoaming対応の公衆無線LAN環境の構築・運用を担い、NTTBPはJapan Wi-Fi認証サービスの提供及びスマートフォン向けアプリ「Japan Wi-Fi auto-connect」への対応を実施しました。これにより、OpenRoaming対応に伴う導入・運用の負荷を抑えながら、利用者が簡単かつ円滑にOpenRoamingを利用できる環境を実現しています。■背景東広島市は多くの大学や研究機関を抱え、学生や研究者をはじめ、観光客など多様な人々が訪れる都市です。一方で、従来の公衆無線LANでは、利用のたびに認証手続きが必要となるなど、接続までに手間がかかることが課題となっており、市民や来訪者にとって十分な利便性を提供できていない状況でした。こうした背景から、市民や来訪者が場所を問わず快適にインターネットへ接続できる公衆無線LAN環境の整備・充実が求められていました。■概要

〜市民・学生・来訪者にシームレスな通信環境を提供〜

・OpenRoaming対応の公衆無線LAN環境を整備

東広島市では、OpenRoamingに対応した公衆無線LAN環境を整備し、市内の公共施設等において、対応端末による自動接続を可能としました。これにより、利用者は再登録の手間なく、対応するアクセスポイント間を移動しながら無線LANを利用できます。



・Japan Wi‑Fi認証サービスを活用した運用

本取り組みでは、NTTBPが提供する「Japan Wi‑Fi認証サービス」の活用と、スマートフォン向けアプリ「Japan Wi-Fi auto-connect」への対応を通じて、利用者が簡単な操作でOpenRoamingを利用できる環境を提供しています。





■各社の役割



ネットワンシステムズ



・公衆無線LANを含むネットワーク基盤の設計・構築・運用



NTTBP



・Japan Wi-Fi認証サービス「国際ローミング方式」における利用者が簡単設定を行うためのプロファイルダウンロードサイトを提供



参考サイト：



https://www.ntt-bp.net/product/service/openroaming/index.html



・フリーWi-Fi自動接続アプリ「Japan Wi-Fi auto-connect」へ対応



訪日外国人を含む利用者がスムーズにOpenRoamingを利用可能となるよう対応、利用可能スポットをMAPへ掲載



■導入効果



・市内回遊および滞在時間の拡大：接続切れのストレスなくインターネットを利用できるため、観光情報の収集やSNS発信が活発になり、観光客の市内回遊の促進や滞在時間の拡大が期待できます。



・国際都市としての魅力向上：グローバルに展開されるOpenRoamingにより、日本の利用者をはじめ、留学生や訪日外国人を含む多様なユーザーにも対応し、国際都市としての魅力向上にも寄与します。



■今後の展開



１．公衆無線LAN構築に関わる事業者との連携拡大



本取り組みを通じて、ネットワンシステムズおよびNTTBPは、 SIベンダーや事業者が最適な公衆無線LANを導入できるよう連携を拡大していきます。



２．自治体や導入事業者向けサポートの拡充



自治体や導入事業者が手軽にOpenRoamingを導入できるよう、両社の知見を活かした支援を行い、地域DXの推進に貢献します。



３．インバウンドデータの利活用促進



訪日外国人の利用動向などのインバウンドデータを活用し、地域の観光・サービス向上やマーケティング施策に役立てていただけるよう推進していきます。



ネットワンシステムズとNTTBPは、今後も両社の強みを活かしながら、OpenRoamingをはじめとする先進的なネットワークサービスの分野で連携を深め、より多くの自治体や企業への価値提供を目指してまいります。



■参考サイト



Japan Wi-Fi認証サービス



https://www.ntt-bp.net/product/service/freewifi/index.html



※1：OpenRoamingについての詳細は以下のサイトをご覧ください。



https://www.ntt-bp.net/product/service/openroaming/index.html



■関連リリース



本リリースは、2026年5月14日に発表した「東広島市におけるネットワーク基盤構築に関する発表」のうち、OpenRoaming対応におけるネットワンシステムズとNTTBPの協業内容に焦点を当てたものです。公衆無線LAN事業全体の概要については、以下の公式リリースをご参照ください。



ネットワンシステムズ、東広島市に庁内・公衆無線LANを一元管理する次世代ネットワーク基盤を構築 (https://www.netone.co.jp/news/release/20260514_01.html )



ネットワンシステムズ株式会社について



ネットワンシステムズ株式会社は、優れた技術力と価値を見極める能力を持ち合わせるICTの目利き集団として、その利活用を通じ、社会価値と経済価値を創出するサービスを提供することで持続可能な社会への貢献に取り組む企業です。常に世界の最先端技術動向を見極め、その組み合わせを検証して具現化するとともに、自社内で実践することで利活用ノウハウも併せてお届けしています。



ネットワンシステムズ | HomePage ( https://www.netone.co.jp/ )



エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社について



エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社は、20年以上にわたり無線LANシステムの構築・運用で培ってきたノウハウとアセットを活かし、フリーWi-FiやOpenRoamingを運営する自治体や商業施設・観光拠点などの集約施設のお客様を最新の無線技術でサポートしています。



また、関連メーカーやSIベンダー等との連携を通じて最適なソリューションを提供し、多様なシーンにおいて高度で安定した「つながる」環境の実現に取り組んでいます。 ■各社の役割ネットワンシステムズ・公衆無線LANを含むネットワーク基盤の設計・構築・運用NTTBP・Japan Wi-Fi認証サービス「国際ローミング方式」における利用者が簡単設定を行うためのプロファイルダウンロードサイトを提供参考サイト：・フリーWi-Fi自動接続アプリ「Japan Wi-Fi auto-connect」へ対応訪日外国人を含む利用者がスムーズにOpenRoamingを利用可能となるよう対応、利用可能スポットをMAPへ掲載■導入効果・市内回遊および滞在時間の拡大：接続切れのストレスなくインターネットを利用できるため、観光情報の収集やSNS発信が活発になり、観光客の市内回遊の促進や滞在時間の拡大が期待できます。・国際都市としての魅力向上：グローバルに展開されるOpenRoamingにより、日本の利用者をはじめ、留学生や訪日外国人を含む多様なユーザーにも対応し、国際都市としての魅力向上にも寄与します。■今後の展開１．公衆無線LAN構築に関わる事業者との連携拡大本取り組みを通じて、ネットワンシステムズおよびNTTBPは、 SIベンダーや事業者が最適な公衆無線LANを導入できるよう連携を拡大していきます。２．自治体や導入事業者向けサポートの拡充自治体や導入事業者が手軽にOpenRoamingを導入できるよう、両社の知見を活かした支援を行い、地域DXの推進に貢献します。３．インバウンドデータの利活用促進訪日外国人の利用動向などのインバウンドデータを活用し、地域の観光・サービス向上やマーケティング施策に役立てていただけるよう推進していきます。ネットワンシステムズとNTTBPは、今後も両社の強みを活かしながら、OpenRoamingをはじめとする先進的なネットワークサービスの分野で連携を深め、より多くの自治体や企業への価値提供を目指してまいります。■参考サイトJapan Wi-Fi認証サービスhttps://www.ntt-bp.net/product/service/freewifi/index.html※1：OpenRoamingについての詳細は以下のサイトをご覧ください。https://www.ntt-bp.net/product/service/openroaming/index.html■関連リリース本リリースは、2026年5月14日に発表した「東広島市におけるネットワーク基盤構築に関する発表」のうち、OpenRoaming対応におけるネットワンシステムズとNTTBPの協業内容に焦点を当てたものです。公衆無線LAN事業全体の概要については、以下の公式リリースをご参照ください。ネットワンシステムズ、東広島市に庁内・公衆無線LANを一元管理する次世代ネットワーク基盤を構築 (https://www.netone.co.jp/news/release/20260514_01.html )ネットワンシステムズ株式会社についてネットワンシステムズ株式会社は、優れた技術力と価値を見極める能力を持ち合わせるICTの目利き集団として、その利活用を通じ、社会価値と経済価値を創出するサービスを提供することで持続可能な社会への貢献に取り組む企業です。常に世界の最先端技術動向を見極め、その組み合わせを検証して具現化するとともに、自社内で実践することで利活用ノウハウも併せてお届けしています。ネットワンシステムズ | HomePage ( https://www.netone.co.jp/ )エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社についてエヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社は、20年以上にわたり無線LANシステムの構築・運用で培ってきたノウハウとアセットを活かし、フリーWi-FiやOpenRoamingを運営する自治体や商業施設・観光拠点などの集約施設のお客様を最新の無線技術でサポートしています。また、関連メーカーやSIベンダー等との連携を通じて最適なソリューションを提供し、多様なシーンにおいて高度で安定した「つながる」環境の実現に取り組んでいます。

NTTBP｜NTTブロードバンドプラットフォーム (https://www.ntt-bp.net/ )





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