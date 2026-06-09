



アプティブの「Advanced Occupancy Classification（AOC）」、より高度な安全性、シンプルな設計、最大40%のシステムコスト削減を実現

スイス、シャフハウゼン--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- グローバル産業テクノロジー企業のアプティブ（NYSE: APTV）は、車内カメラのみを用いて動作する業界初の乗員検知ソリューション「Advanced Occupancy Classification（AOC）」システムを発表しました。本システムは、従来の座席内ハードウェアを不要にすることで車両アーキテクチャを簡素化するとともに、次世代キャビンインテリジェンスの実現を可能にします。

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Aptiv’s Advanced Occupancy Classification (AOC) replaces traditional in-seat hardware with a vision-based software solution-reducing both system complexity and cost.

AOCは、アプティブが20年以上にわたり培ってきた乗員検知分野での知見を基盤に開発された高度なソフトウェアソリューションです。人工知能（AI）およびコンピュータービジョンを活用し、身長、体重、身体位置などのパラメータに基づいて乗員を高精度に分類します。これにより、エアバッグ展開の最適化が可能になると同時に、自動車メーカーにとってシステムの複雑性およびコストを大幅に低減します。

アプティブのセンサー＆コンピュート部門シニアバイスプレジデントであるマシュー・コールは次のように述べています。「アプティブのAdvanced Occupancy Classificationは、キャビン技術革新における戦略的飛躍を意味します。カメラ単体のアーキテクチャへ移行することで、単一センサーによって実現されるインテリジェントかつソフトウェア定義型安全機能の新たな時代を切り拓いています。AOCは、自動車メーカーに対し、将来の車内体験に向けた、よりスマートで拡張性の高い基盤を提供するとともに、アプティブに期待される実証済みの性能、安全性、信頼性を実現します」

従来の圧力ベースの乗員検知システムとは異なり、AOCは既存の車内カメラの多くと連携可能であり、大人、子ども、チャイルドシート内の乳児、無生物を正確に識別できます。また、姿勢、体格、着座位置、身体の向きも認識可能です。これにより、エアバッグシステムは展開抑制や膨張力・タイミングの調整を行い、特に子ども、小柄な乗員、適正な姿勢にない乗員に対する傷害リスク低減を支援します。

AOCは、米国連邦規制試験において100%の判定精度を達成しました。これには、FMVSS 208（連邦自動車安全基準208号）に基づく正面衝突時の乗員保護評価試験も含まれており、グローバルな安全規制への適合および要求事項への対応を支援します。

低コストでスマートキャビン機能を実現するプラットフォーム

AOCは、エアバッグ用の座席内ハードウェアを不要にすることで、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。1台の車内カメラが複数のセンサーおよび配線を代替し、部品表（BOM）コストを最大40%削減するとともに、組立工数の削減および車両プラットフォーム間での拡張性向上を実現します。

また、簡素化された構造により、自動車メーカーはより高い設計自由度を得ることができ、シートの薄型化や、加熱、冷却、マッサージ機能など快適装備の統合が容易となる一方で、安全性能を損なうことはありません。

OEM（完成車メーカー）は同じ車内カメラを活用して、シートベルト装着状況モニタリング、ドライバー注意状態追跡、ジェスチャー認識、姿勢分析、ハンズオンホイール検知などを含む15以上の安全・快適機能も提供できます。

さらに、アプティブの機械学習およびロジック融合技術は、複数センサー、AIモデル、主要な車両データからの入力を統合し、高い安定性と堅牢性を備えた乗員分類を実現します。また、OTA（Over-the-Air）アップデート対応により、安全規制の進化に応じて適応可能な将来対応型ソリューションをOEMへ提供します。これにより、再設計コストの削減、ハードウェア寿命の延長、追加センサーや統合の複雑性を増やすことなく新機能の導入が可能になります。

Advanced Occupancy Classificationは、より安全で、よりインテリジェントかつコスト効率に優れた車両の実現を支援するというアプティブの継続的なイノベーションへの取り組みをさらに拡張するものです。

AOCは、2026年6月9日～11日に米国・デトロイトのハンティントン・プレイスで開催される、InCabin USAのブース20にて、実車デモの一環として展示されます。展示ではAOCに加え、アプティブのドライバーおよびキャビンモニタリング機能、「Cockpit Sound Suite」、Android Automotive Frameworkなども紹介される予定です。

詳細は、アプティブ公式サイト内AOCのウェブページをご覧ください。

アプティブについて

アプティブ（NYSE：APTV）は、自動車、商用車、航空宇宙・防衛、通信・データ通信、その他多様な産業市場向けに、高度な産業技術ソリューションを提供するグローバルリーダーです。同社の差別化されたポートフォリオは、デバイスおよびシステムに「感知（sense）」「思考（think）」「行動（act）」を可能にし、継続的な性能最適化を実現します。数十年にわたる技術革新を基盤に、グローバル規模と強靭かつ地域密着型のバリューチェーンを通じて、世界中の顧客を支援しています。詳細は、Aptiv.comをご覧ください。

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Aptiv Corporate Communications

lisa.scalzo@aptiv.com

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Source: Aptiv PLC