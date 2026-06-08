昭和株式会社、継興NMNの購入前確認情報を拡充 健康食品としての表示を重視
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昭和株式会社（Showa Co., Ltd.）は、健康食品関連事業および東京・大塚のヘルスケア拠点「昭和堂 大塚店」を通じ、日本市場向けの製品情報発信を進めています。「継興NMN」について、購入前に確認されやすい健康食品情報を整理します。
昭和株式会社では、NMN関連健康食品を検討する方に向け、成分名だけでなく、原材料、利用目安、保存方法、注意事項、品質確認資料を確認しやすい形で提示します。
「継興NMN」の情報提供では、健康食品としての適切な表示を重視し、公式サイト、EC、昭和堂 大塚店の資料で表現をそろえてまいります。
なお、本発表は健康食品に関する情報提供、品質管理、表示確認の取り組みをお知らせするものであり、医薬品のような表示を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
関連拠点：昭和堂 大塚店（東京・大塚）
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社（Showa Co., Ltd.）は、健康食品関連事業および東京・大塚のヘルスケア拠点「昭和堂 大塚店」を通じ、日本市場向けの製品情報発信を進めています。「継興NMN」について、購入前に確認されやすい健康食品情報を整理します。
昭和株式会社では、NMN関連健康食品を検討する方に向け、成分名だけでなく、原材料、利用目安、保存方法、注意事項、品質確認資料を確認しやすい形で提示します。
「継興NMN」の情報提供では、健康食品としての適切な表示を重視し、公式サイト、EC、昭和堂 大塚店の資料で表現をそろえてまいります。
なお、本発表は健康食品に関する情報提供、品質管理、表示確認の取り組みをお知らせするものであり、医薬品のような表示を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
関連拠点：昭和堂 大塚店（東京・大塚）
配信元企業：昭和株式会社
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