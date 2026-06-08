【京王百貨店】贈って嬉しい、もらって嬉しい。価格以上の価値を感じられるギフトが充実「2026年　京王 夏の贈りもの-京王のお中元-」がスタート

贈って嬉しい、もらって嬉しい。価格以上の価値を感じられるギフトが充実「2026年 京王 夏の贈りもの-京王のお中元-」がスタート5月16日（土）〜7月30日（木） ◆京王ネットショッピング shop.keionet.com6月11日（木）〜7月15日（水） ◆新宿店 7階ギフトセンター ◆聖蹟桜ヶ丘店7階ギフトセンター6月11日（木）〜7月22日（水） ◆サテライト各ショップ*＊サテライト橋本店・セレオ八王子店・ぷらりと京王府中店・トリエ京王調布店・キラリナ京王吉祥寺店・ららぽーと立川立飛店・ららぽーと新三郷店・昭島モリタウン店・新百合丘オーパ店









昔ながらの製法で仕立てた秘伝のタレが深い旨みをもたらす美濃吉名物のうなぎ蒲焼。表面はカリっと、中はとろけるような柔らかさに仕上げました。職人が受け継いできた飯蒸しは、「何度食べてもおいしい」とご好評いただく自信の一品。自慢の料理をおもてなしの心と共にお届けします。



昔ながらの製法で仕立てた秘伝のタレが深い旨みをもたらす美濃吉名物のうなぎ蒲焼。表面はカリっと、中はとろけるような柔らかさに仕上げました。職人が受け継いできた飯蒸しは、「何度食べてもおいしい」とご好評いただく自信の一品。自慢の料理をおもてなしの心と共にお届けします。













職人が丁寧に蒸し上げた、ささげの風味香る栗お赤飯と、煮鶏や根菜など旨みあふれる具材たっぷりの五目おこわ。おこわに合うよう味を付けた定番人気おかずを詰め合わせた、お腹も心も満たされる特別セットです。



職人が丁寧に蒸し上げた、ささげの風味香る栗お赤飯と、煮鶏や根菜など旨みあふれる具材たっぷりの五目おこわ。おこわに合うよう味を付けた定番人気おかずを詰め合わせた、お腹も心も満たされる特別セットです。













銀座千疋屋が厳選した果物と濃厚なクリームを餅で包み込んだ、とろけるような食感のフルーツ大福と、バタークリームとの相性を突き詰め、この商品のために作り上げたふんわりもちもち生地のどらやき。和と洋のマッチングをお楽しみいただけます。 銀座千疋屋が厳選した果物と濃厚なクリームを餅で包み込んだ、とろけるような食感のフルーツ大福と、バタークリームとの相性を突き詰め、この商品のために作り上げたふんわりもちもち生地のどらやき。和と洋のマッチングをお楽しみいただけます。













京王百貨店のバイヤーが厳選した、こだわりの食材を詰め合わせた「魚・肉」のどちらも楽しめるセット。 京王百貨店のバイヤーが厳選した、こだわりの食材を詰め合わせた「魚・肉」のどちらも楽しめるセット。















炊き立てご飯と相性抜群の、とっておきのご飯のお供を厳選しました。









一箱で食事からデザートまで。子どもから大人まで楽しめるファミリー向けセット。



一箱で食事からデザートまで。子どもから大人まで楽しめるファミリー向けセット。













JA八王子協賛のもと、江戸東京野菜の「八王子ショウガ」をはじめ、京王線沿線の八王子産の野菜を練り込んだ、色とりどりの素麺。風味豊かで見た目も華やかな一品です。 JA八王子協賛のもと、江戸東京野菜の「八王子ショウガ」をはじめ、京王線沿線の八王子産の野菜を練り込んだ、色とりどりの素麺。風味豊かで見た目も華やかな一品です。













冷やしても温めてもおいしいポタージュ仕立ての和風スープ。素材の味わいを大切に、昆布や鰹の旨みを加えた濃厚なおいしさです。老舗料亭ならではの上品な味わいが楽しめます。 冷やしても温めてもおいしいポタージュ仕立ての和風スープ。素材の味わいを大切に、昆布や鰹の旨みを加えた濃厚なおいしさです。老舗料亭ならではの上品な味わいが楽しめます。













東京・白金の洋菓子店「ラ・メゾン白金」が手掛ける、甘酸っぱいフルーツとビターなチョコレートを楽しめる、夏ギフトにぴったりのアイスギフト。 東京・白金の洋菓子店「ラ・メゾン白金」が手掛ける、甘酸っぱいフルーツとビターなチョコレートを楽しめる、夏ギフトにぴったりのアイスギフト。













厳選したフルーツとコクのあるクリームをもちもちの餅で包み込みました。アイスクリームのような食感と、フルーツの甘酸っぱさを楽しめます。常温保存が可能で、食べる前に冷凍庫で凍らせて楽しむ新感覚の和スイーツです。 厳選したフルーツとコクのあるクリームをもちもちの餅で包み込みました。アイスクリームのような食感と、フルーツの甘酸っぱさを楽しめます。常温保存が可能で、食べる前に冷凍庫で凍らせて楽しむ新感覚の和スイーツです。

















NEW●乃木坂 「しん」「海鮮ばらちらし」8,640円（海鮮ばらちらし150ｇ・別添いくら醤油漬け10ｇ各4）





































明治26年創業の老舗より、厳選した国産鰻をふっくらと蒸し、職人が備長炭で香ばしく焼き上げました。 明治26年創業の老舗より、厳選した国産鰻をふっくらと蒸し、職人が備長炭で香ばしく焼き上げました。













明治40年創業以来、鰻一筋110余年の老舗が、自社養鰻場で養殖した鰻を蒲焼にしました。 明治40年創業以来、鰻一筋110余年の老舗が、自社養鰻場で養殖した鰻を蒲焼にしました。





















ＮＥＷ●NASUのラスク屋さん「カスタードプリンケーキ」2,160円（高さ6.5×直径15.5僉















ＮＥＷ●NASUのラスク屋さん「カスタードプリンケーキ」2,160円（高さ6.5×直径15.5僉





























































ＮＥＷ●シーサイド・ファクトリー「お魚の生ハム」5,184円（5種、各25ｇ）





























京王百貨店では、「2026年 京王 夏の贈りもの -京王のお中元- 」の承りを、5月16日（土）にスタートしたネットショッピングに続き、6月11日（木）から新宿・聖蹟桜ヶ丘両店ギフトセンター、サテライト各ショップにてスタートします。物価高の継続により、日々節制、自分へのご褒美も我慢してしまう昨今、ギフト選びは前季よりもさらに慎重かつシビアになると想定しています。今季は「喜び舞いおりる、贈りもの」をテーマに、ビールやそうめんなど夏の定番ギフトに加え、贈る人が納得でき、贈られる人が満足できる、贈る人も贈られる人も嬉しいとっておきのギフトを提案します。※「京王の夏みやげ」「おいしいおうち限定便」掲載商品は、ネットショッピング限定特典としてそれぞれ同一お届け先への税込5,400円以上のご注文で送料無料（送料込み商品は除く）。■巻頭特集「一粒万倍の喜びを」物価高の継続により、価格と品質を見極めた賢い消費行動が見られる今こそ、価格以上の価値・魅力・値ごろ感を感じられる商品を集積しました。ＮＥＷ●京料理・美濃吉「鰻蒲焼と和牛の飯蒸し」8,640円(うなぎ蒲焼130ｇ×1（うなぎのたれ・山椒付）、和牛の飯蒸し100ｇ×3)ＮＥＷ●おこわ米八「一膳おこわとおかずの詰め合わせ」5,637円(おこわ（栗お赤飯・五目)各180ｇ、窯炊きひじきの五目煮・がんも含ませ煮・厚揚げそぼろあんかけ・さつまいも甘煮・金平牛蒡・ゆず昆布各100ｇ×1）ＮＥＷ●銀座千疋屋×花園万頭「銀座フルーツ大福・どらバターサンド詰合せ」4,644円［銀座千疋屋］銀座フルーツ大福（いちご・白桃・ブルーベリー各1）、［花園万頭］東京花万どらバターサンド（宇治抹茶・ラムレーズン・丹波栗・クッキー＆クリーム各１）■巻頭特集「Keioセレクトギフト」 ＮＥＷ選りすぐりの4種の食材を詰め合わせた、「多彩な味をちょっとずつ楽しめる」セットを提案します。（A〜Eの全5種）https://digitalpr.jp/table_img/2943/136444/136444_web_2.png〈セット一例〉●「A．バイヤーおすすめセット」 5,940円左上から時計回りに・「無着色辛子めんたい切子」（150ｇ×1）・「うなぎめしの具」（2袋、計100ｇ）・「霧島黒豚煮込みハンバーグ」（120ｇ×3）・「タケダハムローストビーフ」（ローストビーフ140g、ソース20g、レホール3.5g）●「D．ごはんが進むセット」 5,940円左上から時計回りに・「鹿児島『やまさき』炭火焼き鶏丼の具」（130ｇ×2）・「いかしゅうまい」（8粒、たれ付）・「数の子松前」（120ｇ×1）・「鯛茶漬け」（70ｇ×2）●「E．ファミリーセット」5,940円左上から時計回りに・「鳥市商店 つくね串セット」（日南どり入りつくね串35ｇ×4本、柚子入りつくね串35ｇ×4本、たれ10ｇ×2）・「千房お好み焼（豚玉）」（お好み焼き200ｇ×2枚、お好み焼ソース25ｇ×2袋）※こちらの商品にはマヨネーズ・かつお節・あおさは含まれておりません。・「nanoca sweets product ティラミス」（直径11僉1）・「福岡県産 冷凍あまおう」（250ｇ）■「涼を食す」今年の夏も猛暑が予想されている中、暑い夏をおいしく乗り切るための「涼感メニュー」を提案します。●「八王子の野菜を使った三輪素麺」 5,400円（手延べ三輪素麺〈しいたけ・八王子ショウガ・トマト・ほうれん草・白 各50ｇ×5〉）●なだ万「和風スープ」3,780円(甘えび・とうもろこし・繊維野菜・10種の野菜・渡り蟹・かぼちゃ 各130ｇ)ＮＥＷ●ラ・メゾン白金「フルーツ＆ショコラアイス 」5,400円(ベリー・マンゴー・ショコラ各80ml×3)ＮＥＷ●ひととえ「凍らせて食べるなめらかクリームのフルーツ大福」3,240円(いちご・みかん・キウイ各99ｇ×3)■「美味適量」簡単調理かつ便利な小分けメニュー「忙しい毎日でもしっかり食事を楽しみたい。」そんな想いに応えるため、“温めるだけ”“盛るだけ”など、簡単調理で楽しめるギフトを取りそろえました。主菜・副菜から米飯メニューまで充実したラインアップです。●「北海道産 お肉の茶碗めし」5,400円(3種各130ｇ×2)NEW●まつおか「レンジで簡単 こだわり和惣菜6種の詰合せ」4,968円(6種×各1)■夏のごちそう「鰻」特別感を感じられる、夏ならではのごちそう「鰻」を豊富に取りそろえました。大切な方へのご贈答用にはもちろん、ご自宅用にも。専門店の味わいをそのまま食卓へお届けします。●つきじ宮川本廛(ほんてん)「備長炭手焼鰻蒲焼」10,800円(鰻蒲焼110ｇ・たれ・山椒各3)●大和養魚「浜名湖うなぎ蒲焼」5,400円(うなぎ蒲焼×2（計160ｇ）、たれ・山椒各2)■1,000円〜2,000円台中心のカジュアルギフトをそろえる「京王の夏みやげ」※同特集は別刷パンフレットに掲載物価高の中でも負担にならず、気軽に感謝を贈ることができるカジュアルギフト80品目を特集。「帰省時や友人との集まりに持参する」「複数組み合わせて贈りたい」といった幅広い需要に対応した商品展開です。●アンリ・シャルパンティエ「テリーヌ・ドゥ・フリュイ・アソートS9個入」2,700円（3種、計9個）●伊藤農園「ピュアジュース5本ギフト」2,160円（5種各180ｍｌ）■ご自宅使用限定「おいしいおうち限定便」特集 ※同特集は別刷パンフレットに掲載ギフトの注文と同時に、ご自宅用にも購入される需要を受けて展開している「おいしいおうち限定便」。産直グルメをはじめとしたお買い得品や、有名店の味を自宅で手軽に楽しめる人気グルメ、お手軽冷凍グルメなどバラエティ豊富に展開します。●「有明海産 初摘み はねだし焼海苔」3,888円（10枚入×6）●及川農園「無選別梅干」4,752円（梅干600ｇ〈塩分約18％〉、しそ50ｇ）ＮＥＷ●上野水産「贅沢かにみそ甲羅盛りセット」5,940円（60ｇ×6）ＮＥＷ●「ＳＰＩＣＹ ＣＵＲＲＹ魯珈監修 ギフトセット」 5,400円ＮＥＷ●CHICHIYA「幸せジェラート」6,210円（8種、各90ｍｌ）※本リリースに掲載の価格表示はすべて税込です。画像はすべてイメージです