アトランタ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- マルチカラー・コーポレーション（「MCC」）は、2026年3月31日に終了した四半期のMCCの業績を取り上げる、2026年第1四半期決算電話会議を開催します。

日時：

6月8日（月） 午前10時（米国東部夏時間）

登壇者：

ハッサン・ルマイル、社長兼最高経営責任者（CEO）、およびキャスリーン・フェルプス、最高財務責任者（CFO）

アクセス：

既存投資家および投資を検討している投資家は、以下の第2項の手順に従うことで、投資家向けデータサイト（「データサイト」）にアクセスできます。以前に投資家向けデータサイトへのアクセス権を取得している場合、アクセス権は引き続き有効であるため、追加の対応は不要です。アクセス申請は、6月5日（金）午後5時（米国東部時間）までに、以下の第2項に記載のメールアドレス宛てにお送りください。 2026年第1四半期決算電話会議のライブ配信リンクは、投資家向けデータサイトに掲載されます。

投資家向けデータサイトへのアクセス手順

1. データサイトへのアクセス

Labels Buyer, LLC（「会社」）の普通ユニット、優先ユニットおよびワラントの保有者、マルチカラー・コーポレーションおよびMCC Manufacturing, Inc.（総称して「発行体」）が発行した債券の保有者、投資を検討している投資家（「投資家」）、ならびに証券アナリスト（会社および発行体の証券への投資に関する分析を提供する範囲に限る）および一部のマーケットメイキング機関は、会社の投資家向けデータサイト（「データサイト」）にアクセスできます。

2. データサイトへのアクセス申請

データサイトへのアクセスが必要な場合は、ウェブサイトに掲載されている添付のアクセス申請書に必要事項を記入し、investor.relations@mcclabel.com宛てに送付してください。

同書類はこちらからアクセスできます。

・データサイトへのアクセス権の付与対象は、以下に該当する者に限られます。

a. 会社の各ユニット保有者で、「競合他社」（以下に定義）ではなく、2026年5月11日付の会社の第3次修正・再表示有限責任会社契約（随時修正または再表示される場合を含む。以下「本契約」）の当事者であり、データサイトで閲覧可能な情報に関する守秘義務を確認し、これに同意する者。

b. 会社の各ワラント保有者で、競合他社ではなく、データサイトで閲覧可能な情報に関する守秘義務を確認し、これに同意する者。

c. 会社のユニットおよび／またはワラントの真正な投資検討者で、競合他社ではなく、データサイトへのアクセスを申請し、証券法規則144Aに定める「適格機関購入者（QIB）」または証券法レギュレーションSに定める非米国者であることを証明し、かつ、（x）データサイトで閲覧可能な情報に関する守秘義務に同意し、（y）会社のユニットを取得する際に、本契約への署名済み加入書（「加入書」）を会社に提出することに同意する者。

d. 発行体が発行した債券の各保有者。

e. 発行体が発行した債券の投資見込み者で、競合他社ではなく、データサイトへのアクセスを申請し、証券法規則144Aに定める「適格機関購入者（QIB）」であることを証明する者。

f. 証券アナリスト（会社のユニットまたは発行体が発行した債券への投資に関する調査および分析を提供する範囲に限る）ならびに選定されたマーケットメイキング金融機関。



「競合他社」とは、（i）主たる事業が会社またはその子会社と同一または類似の事業分野にある企業、または（ii）その他、会社またはその子会社と軽微とはいえない点で競合する企業を意味します。この目的において、「競合他社」には、上記（i）または（ii）に記載された者の関連会社が含まれます。ただし、資産運用会社または投資会社が、投資ポートフォリオの一環として会社およびその子会社と競合する事業体を支配または管理している場合であっても、会社およびその子会社に関する機密情報が、当該資産運用会社または投資会社の支配下にあるポートフォリオ会社に流出することを防止する有効な情報隔壁を維持し、徹底している限り、「競合他社」とはみなされません。

2026年5月11日、すなわち「Joint Prepackaged Plan of Reorganization of Multi-Color Corporation Inc. and its Debtor Affiliates Pursuant to Chapter 11 of the Bankruptcy Code」（「本計画」）の発効日時点で会社のユニット保有者となった投資家（当該ユニット保有者を「当初保有者」）は、本計画に従い、署名ページまたは本契約への加入書を提出することなく、本契約を締結したものとみなされました。

会社の既存ユニット保有者で、当初保有者ではなく、まだ加入書を提出していない場合は、上記のデータサイトにアクセスして加入書を確認してください。加入書に署名のうえ、会社が合理的に求める情報を添えて、legal@mcclabel.com宛てにメールで提出する必要があります。

マルチカラー・コーポレーションは、財務情報を一般向けには開示していません。本電話会議へのアクセスは、Labels Buyer, LLCおよびその子会社が発行した証券の保有者、当該証券の適格な投資見込み者、ならびにセキュアなデータサイトへのアクセス登録を行った一定の証券アナリストおよびマーケットメーカーに限定されます。

電話会議の録音は、近日中にマルチカラー・コーポレーションの投資家向けセキュア・データサイトで利用可能になります。

マルチカラー・コーポレーションについて

1916年に設立されたマルチカラー・コーポレーション（MCC）は、プライム・ラベル・ソリューションのグローバル・リーダーであり、年間売上高は約30億ドルに上ります。同社は、食品・飲料、ホームケアおよびパーソナルケア、ワインおよび蒸留酒、その他の特殊用途分野など、さまざまな最終用途カテゴリーにおいて、世界有数の著名ブランドを支援しています。アトランタに本拠を置くMCCは、世界各地の事業拠点を通じて、米国内外のブランドオーナーに対し、感圧式、カット・アンド・スタック、ロールフィード、インモールド、シュリンクスリーブ、熱転写の各用途における最新のラベル技術を包括的に提供しています。MCCは、25か国超にまたがる90か所超の工場で、約12,275人の従業員を擁しています。

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Source: Multi-Color Corporation